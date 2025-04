Lan tỏa tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải

Để lan tỏa tinh thần dũng cảm ấy, ngày 21/4, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm hy sinh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải.

Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải ngã xuống trong lúc thực hiện nhiệm vụ cao cả - bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy. Sự hy sinh anh dũng của đồng chí Nguyễn Đăng Khải là minh chứng rõ nét cho tinh thần dũng cảm, lòng trung thành và sự tận tụy của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Hình ảnh của đồng chí - người chiến sĩ Công an kiên cường, bất khuất, không quản ngại hiểm nguy vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ mãi là ngọn lửa thiêng thắp sáng ý chí, niềm tin, tiếp thêm sức mạnh, lòng quyết tâm, là nguồn động lực thôi thúc cổ vũ mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Ninh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Ngày 19/4/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo Bộ Công an triển khai phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Hành động anh dũng hy sinh của Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải thể hiện tinh thần và ý chí sáng ngời về lòng dũng cảm, tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của người chiến sĩ Công an nhân dân, đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Để phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải trong lực lượng Công an toàn tỉnh đạt hiệu quả cao, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nêu cao tinh thần kiên quyết, dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian tới, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn liên tục thay đổi, hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, liều lĩnh. Để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trong tình hình mới, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an hai cấp, tập trung nắm chắc và kiểm soát chặt tình hình, tham mưu tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến, lĩnh vực, địa bàn phụ trách...

Các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp xã quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ về tính chất manh động, liều lĩnh, bất chấp kỷ cương, pháp luật, chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, truy bắt của tội phạm, nhất là trong công tác tổ chức truy bắt đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm phải chủ động dự kiến và lường hết tính chất tàn bạo, liều lĩnh của tội phạm để có phương án bảo vệ an toàn lực lượng, hạn chế tối đa tình trạng thương vong cho cán bộ, chiến sĩ trong khi thi hành công vụ.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh lực lượng tiếp tục đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; đồng thời sẽ xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng ở nhiều tội danh ở vụ án buôn bán ma túy, chống người thi hành công vụ khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Trước đó vào ngày 17/4/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, trong quá trình truy bắt, các đối tượng đã rất manh động sử dụng vũ khí quân dụng chống trả quyết liệt lực lượng Công an làm Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bị trúng đạn, hy sinh. Đây là tổn thất, mất mát to lớn đối với gia đình và lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 25 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 85 viên đạn, 5 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tại Lễ phát động, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), UBND tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và một số tổ chức, đoàn thể đã động viên tinh thần, trao hỗ trợ cho gia đình Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải. Đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cũng biểu dương và thưởng nóng cho Ban chuyên án và các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh.