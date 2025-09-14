Làng cổ Shirakawago lọt top những ngôi làng đẹp nhất thế giới

(Ngày Nay) - Được bao phủ bởi sự tĩnh lặng của vùng núi cao, Shirakawago hiện lên như một câu chuyện cổ tích với những mái tranh dốc đứng vươn lên trên sườn núi... là một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới.

Ngôi làng cổ mái tranh Shirakawago ở tỉnh Gifu của Nhật Bản đã nhận được điểm cao nhất về nét quyến rũ trong bảng xếp hạng toàn cầu mới về 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới.

Di sản thế giới được UNESCO công nhận này xếp hạng nhất ở châu Á và thứ 9 trên toàn thế giới trong danh sách mới công bố do Unforgettable Travel Company và Forbes biên soạn và tuyển chọn.

Trong phần mô tả, Forbes nêu rõ: “Được bao phủ bởi sự tĩnh lặng của vùng núi cao, Shirakawago hiện lên như một câu chuyện cổ tích: những mái tranh dốc đứng vươn lên trên sườn núi phủ đầy cây xanh hay được bao phủ bởi những lớp tuyết dày... Khi hoàng hôn buông xuống, những chiếc đèn lồng lung linh dọc theo các con đường yên tĩnh và không khí đặc quánh mùi khói gỗ. Nếu đến khám phá vào mùa Đông, bạn sẽ bắt gặp những đêm đèn lồng tỏa ánh sáng vàng rực trên mái hiên phủ đầy tuyết, như những vì sao nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.”

Những ngôi làng đẹp như tranh vẽ khác ở châu Á bao gồm làng ven hồ Ban Rak Thai ở Thái Lan, làng dân gian Hahoe (Hahoe Folk Village) ở Hàn Quốc và làng Ghandruk ở miền núi Nepal.

Trong khi đó, các ngôi làng châu Âu thống trị bảng xếp hạng toàn cầu với Bibury ở Anh giành vị trí đầu tiên, tiếp theo là Hallstatt ở Áo và Reine ở Na Uy.

Shirakawago nổi tiếng với cảnh quan xanh tươi và những ngôi nhà cổ theo phong cách gasshō-zukuri hàng trăm năm tuổi.

Gasshō-zukuri, có nghĩa là “đôi bàn tay đang cầu nguyện,” ám chỉ đến mái nhà nghiêng của những ngôi nhà đồ sộ, vốn được coi là biểu tượng của vùng đất này. Nằm dưới chân núi Haku cao 2.702m và cách Biển Nhật Bản khoảng 50 km về phía đất liền, những công trình mang tính biểu tượng của nơi đây được thiết kế để chống chọi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có mái tranh dốc đặc trưng và được lắp ghép bằng kỹ thuật thủ công truyền thống của Nhật Bản, không dùng đinh mà dùng các thanh xà gỗ đan xen để liên kết chặt chẽ với nhau.

Trang web chính thức của làng cho biết: “Do điều kiện tự nhiên của khu vực, với những ngọn núi cao và tuyết rơi dày, việc giao lưu với các vùng lân cận bị hạn chế. Tuy nhiên, điều này cũng tạo điều kiện cho sự phát triển các tập quán văn hóa và lối sống độc đáo.”

Với dân số ngày càng giảm ở các vùng nông thôn, các quan chức Nhật Bản đang ngày càng tìm cách thu hút khách du lịch đến các vùng xa xôi nhằm hỗ trợ nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, Shirakawago - với dân số khoảng 1.500 người, phần lớn là người cao tuổi - đang đón hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm, làm dấy lên lo ngại về tình trạng quá tải du lịch.

Chính quyền địa phương đã phát hành sách hướng dẫn trực tuyến liệt kê những quy tắc ứng xử mà khách du lịch cần lưu ý khi đến thăm khu vực này, bao gồm việc không vào khu đất tư nhân khi chụp ảnh và chỉ hút thuốc tại những địa điểm được chỉ định.