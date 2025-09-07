Việt Nam đón gần 14 triệu khách quốc tế trong 8 tháng

(Ngày Nay) - Tám tháng năm 2025, Việt Nam thu hút gần 14 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,7% so với cùng kỳ; riêng tháng 8 đạt 1,68 triệu lượt nhờ hiệu ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngày 6/9, theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Tám/2025 đạt 1,68 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 8 tháng năm 2025, tổng số khách quốc tế đạt gần 14 triệu lượt, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng Tám, nhờ hiệu ứng từ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,68 triệu lượt, tăng 7,8% so với tháng Bảy/2025.

Doanh thu từ du lịch lữ hành trong 8 tháng năm 2025 ước đạt 61.200 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đánh giá của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, mặc dù đang trong mùa thấp điểm của du lịch quốc tế, nhưng kết quả tích cực trong tháng Bảy và Tám vừa qua cho thấy những tín hiệu phục hồi và tăng trưởng rõ nét của thị trường khách quốc tế (inbound) đến Việt Nam.

Trong số gần 14 triệu lượt khách quốc tế đến trong 8 tháng qua, có tới 11,9 triệu lượt đến bằng đường hàng không, chiếm 85,2% và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2024; đường bộ đạt 1,9 triệu lượt, chiếm 13,4% và tăng 17,5%; đường biển ghi nhận 187,8 nghìn lượt, chiếm 1,4% và tăng 13,4%.

Xét theo thị trường, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu, đóng góp gần một nửa tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất với hơn 3,5 triệu lượt, chiếm 25,4%, trong khi Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 2,9 triệu lượt, chiếm 20,9%.

Các thị trường khác nằm trong nhóm tốp 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam gồm: Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ, Nhật Bản, Campuchia, Ấn Độ, Nga, Australia và Malaysia.

Trong 8 tháng năm 2025, hầu hết các thị trường khu vực châu Âu tiếp tục tăng trưởng mạnh, trong đó có các thị trường chính như: Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy.

Các thị trường Đông Nam Á cũng tăng trưởng tốt: Philippines, Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan.

Đặc biệt, lượng khách từ thị trường Nga tiếp tục tăng trưởng rất nhanh (164,9%). Sự phát triển vượt bậc của thị trường khách Nga là kết quả đến từ chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại Nga của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương, doanh nghiệp trong thời gian qua.

Ngoài ra, thị trường Ấn Độ tiếp tục khẳng định tiềm năng lớn và duy trì mức tăng trưởng ổn định. Trong tháng 9/2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình giới thiệu du lịch tại hai thành phố Bengaluru và Hyderabad nhằm tăng cường hiện diện của Du lịch Việt Nam tại thị trường này, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên kết nối, mở rộng hợp tác và thúc đẩy trao đổi khách du lịch song phương.

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy, Ấn Độ là quốc gia có bề dày lịch sử, nơi khởi nguồn của nhiều tôn giáo lớn như Phật giáo và sở hữu nhiều di sản văn hóa đặc sắc.

Ấn Độ không chỉ là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam mà còn là người bạn lớn, có quan hệ hợp tác sâu rộng với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Ấn Độ ngày càng phát triển, du lịch đang trở thành cầu nối hiệu quả, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Năm 2024, Việt Nam đón 501.427 lượt khách Ấn Độ, gần gấp ba lần so với năm 2019. Riêng 7 tháng năm 2025, đã có hơn 387.000 lượt khách Ấn Độ đến Việt Nam, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ấn Độ cũng nằm trong nhóm 10 thị trường có lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam lớn nhất từ năm 2022 đến nay.

Theo Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách Ấn Độ, Việt Nam đã triển khai thủ tục cấp thị thực điện tử (e-visa) nhanh chóng, với thời hạn lưu trú lên tới 90 ngày, cho phép nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần.

Đồng thời, mạng lưới hàng không kết nối trực tiếp giữa các thành phố lớn của hai nước ngày càng được mở rộng, trong khi môi trường du lịch an toàn, thân thiện và con người Việt Nam hiếu khách đang góp phần mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách quốc tế.