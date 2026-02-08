Lễ hội hoa đào xứ Lạng: Bảo tồn, phát triển giá trị cây đào

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật độc đáo mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc Lạng Sơn. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên tỉnh trình diễn màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp có quy mô lớn, tạo điểm nhấn thu hút nhân dân, du khách...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh, hoa đào từ lâu đã trở thành biểu tượng đặc trưng của mùa Xuân xứ Lạng - biểu tượng của khí phách, sức sống, khát vọng vươn lên của con người và vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc. Lễ hội hoa đào xứ Lạng là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu, góp phần khơi dậy, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc các dân tộc tỉnh Lạng Sơn; quảng bá hình ảnh quê hương, con người Lạng Sơn thân thiện, mến khách.

Thực hiện Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây đào và tổ chức Lễ hội hoa đào xứ Lạng, từ đó đến nay, Lễ hội được tổ chức định kỳ hằng năm và trở thành một hoạt động văn hóa, du lịch quan trọng mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Lễ hội ngày càng khẳng định vai trò là điểm nhấn tiêu biểu, nổi bật và đặc sắc trong chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch của tỉnh, trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm ngưỡng, trải nghiệm và thưởng ngoạn trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Đặng Ân cho biết, Lễ hội hoa đào xứ Lạng diễn ra từ đầu năm 2026 đến ngày 16/3, với hơn 20 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như: Cuộc thi vẽ tranh hoa đào đẹp xứ Lạng; Hội chợ hoa đào gắn với chương trình tham quan, trải nghiệm sắc đào xứ Lạng; Giải chạy cung đường hoa đào; phong trào mặc trang phục truyền thống các dân tộc; trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”...

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng thành công, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới, tỉnh Lạng Sơn cũng xây dựng đường hoa Xuân xứ Lạng dài gần 1km, được kiến tạo như một bản giao hưởng mùa Xuân - nơi sắc đào, ánh sáng và nhịp chuyển của không gian hòa quyện, tạo nên hành trình cảm xúc đầy thi vị. Đường hoa Xuân xứ Lạng không chỉ tạo nên cảnh quan nghệ thuật, mà còn là điểm nhấn kể câu chuyện về đất và người xứ Lạng - câu chuyện của lịch sử, văn hóa, khát vọng vươn lên và tình yêu quê hương sâu sắc. Các du khách về với xứ Lạng dịp này sẽ được hòa mình vào không gian Tết, nối liền những giá trị truyền thống với nhịp sống hiện đại của đô thị vùng biên cương Tổ quốc...

Tỉnh Lạng Sơn hiện có trên 600 ha trồng đào. Cây đào không chỉ là biểu tượng quen thuộc mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mà còn là sinh kế quan trọng của đồng bào các dân tộc Lạng Sơn. Nhiều địa phương có truyền thống trồng đào của tỉnh như các xã: Bắc Sơn, Hữu Lũng, Cao Lộc và phường Lương Văn Tri... Người dân xem trồng đào, phát triển du lịch tham quan trải nghiệm gắn với vườn đào là hướng đi mang lại thu nhập cao để nâng cao đời sống.