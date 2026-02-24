(Ngày Nay) - Tiếp nối sứ mệnh bảo tồn và lan tỏa các giá trị di sản, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam giới thiệu chương trình “Vui xuân Bính Ngọ: Sắc màu văn hóa Hưng Yên” . Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày mồng 5 và mồng 6 Tết (tức ngày 21 & 22/02/2026), hứa hẹn mang đến một không gian Tết truyền thống kết hợp cùng những trải nghiệm thú vị khám phá di sản văn hóa Hưng Yên, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa của công chúng trong dịp nghỉ lễ.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là tiết mục trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của vùng đất Hưng Yên. Khách tham quan sẽ có dịp thưởng thức điệu múa bồng, là một điệu múa dân gian mang tính giải trí gắn liền với lễ hội Chử Đồng Tử; lắng nghe điệu hát trống quân Dạ Trạch phô tài nghệ đối đáp, trao đổi tâm tình của các cư dân nông nghiệp vùng châu thổ sông Hồng và các tiết mục múa lân sôi động, vui nhộn đón chào mùa xuân.

Không gian Tết truyền thống còn được tái hiện qua các hoạt động trải nghiệm đặc trưng ngày Tết, như: viết thư pháp, nặn tò he, in tranh Đông Hồ, tô vẽ tranh 12 con giáp, múa sạp, tung còn, ném pao và nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc…

Bên cạnh đó, chương trình còn có một không gian triển lãm ảnh “Hưng Yên- Qua miền di sản” sẽ giới thiệu đến công chúng các di sản văn hóa của vùng đất “ địa linh nhân kiệt”, văn hiến và cách mạng, nối tiếng với danh xưng “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến’.

Công chúng có cơ hội khám phá những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh với những bức ảnh về Văn miếu Xích Đằng, chùa Hiến, đền Đa Hòa, đền Hóa Dạ Trạch và đặc biệt là bệ thờ đất nung, tháp đất nung ở đền An Xá - bảo vật quốc gia…

Ngoài ra, chương trình giới thiệu một số hoạt động ứng dụng công nghệ trong việc khám phá di sản. Việc ứng dụng công nghệ giúp khách tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể tương tác tìm hiểu câu chuyện đằng sau hiện vật với “Tour Ngựa tìm hiểu ngựa qua hiện vật Bảo tàng”, qua trò chơi với các mã QR; hoạt động khám phá mâm ngũ quả với kính VR và tương tác qua màn hình... Thông qua các trải nghiệm ứng dụng công nghệ, Bảo tàng mong muốn khơi gợi niềm yêu thích di sản trong lòng thế hệ trẻ bằng những phương thức tiếp cận hiện đại và hấp dẫn.

Một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Tết năm nay chính là không gian ẩm thực phong phú. Khách tham quan sẽ được thưởng thức những đặc sản trứ danh của phố Hiến (Hưng Yên) như bún thang lươn, bánh cuốn Mễ Sở và bánh tẻ truyền thống,...

Bên cạnh đó, nét văn hóa ẩm thực của người Mường (Hòa Bình) cũng được giới thiệu qua những món ăn mang hương vị núi rừng như: trâu xào lá rừng, pịa trâu, cá đày khay ốt, gà ốt măng chua, chả rau đáu/lá bưởi, rau ốt thập cẩm và xôi màu,...

Công tác chuẩn bị cho sự kiện đã được bắt đầu trước hai tháng với các buổi tuyển chọn và tập huấn cho các tình nguyện viên từ đội ngũ nhân viên của Bảo tàng. Với kiến thức chuyên môn sâu và thực tiễn nhiều năm trong công tác bảo tồn, đội ngũ cán bộ, chuyên viên giàu kinh nghiệm của Bảo tàng đã dẫn dắt, chia sẻ cho các tình nguyện viên không chỉ các kỹ năng nghiệp vụ mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy tình yêu với các giá trị di sản văn hóa của cha ông.

Sự kết nối giữa những người làm nghề lâu năm và đội ngũ tình nguyện viên năng động đã giúp các bạn trẻ hiểu sâu, hiểu đúng để từ đó tự tin kể lại những câu chuyện về di sản một cách chân thực và sống động đến với khách tham quan trong và ngoài nước.

Chia sẻ về chương trình năm nay, PGS.TS. Lê Hải Đăng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết: "Các hoạt động trải nghiệm di sản văn hóa trong chương trình Tết là hoạt động thường niên nhằm quảng bá và lan tỏa sự đa dạng di sản của các tộc người ở Việt Nam. Hoạt động Xuân Bính Ngọ 2026 góp phần giới thiệu, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hoá của Hưng Yên cũng như tôn vinh sự phong phú của di sản văn hoá các dân tộc Việt Nam".

Bên cạnh đó, chương trình còn có các nội dung ứng dụng công nghệ trong khám phá di sản, giúp thế hệ trẻ tiếp cận di sản bằng các phương tiện hiện đại, hình thành sự quan tâm và tình yêu với văn hoá. Chúng tôi hy vọng chương trình trở thành một điểm gặp gỡ, giao lưu văn hóa của các vùng miền để công chúng trong và ngoài nước có cơ hội cùng tìm hiểu, trao đổi, lan toả những giá trị truyền thống trong dịp đầu xuân năm mới.

Ông Hoàng Văn Duyệt, Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên chia sẻ: “Tỉnh Hưng Yên mang đến Triển lãm ảnh “Hưng Yên - Qua miền di sản”, trình diễn một số loại hình nghệ thuật truyền thống như múa lân, Hát Trống quân, Múa Bồng và các đặc sản ẩm thực của địa phương… Chúng tôi mong muốn giới thiệu đến công chúng Thủ đô những nét đặc trưng tiêu biểu của tỉnh: từ không gian văn hóa, phong tục ngày Tết, lễ hội đầu Xuân, đến các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn bó mật thiết với đời sống Nhân dân Hưng Yên".

Thông qua chương trình này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên mong muốn tiếp tục lan tỏa hình ảnh quê hương Hưng Yên giàu truyền thống, thân thiện và giàu tiềm năng trong đời sống đương đại; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc trân trọng, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc.