TP Hồ Chí Minh sẽ có thêm 2 Bảo vật quốc gia

(Ngày Nay) - Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia đợt 14 đã tôn vinh thêm 1 hiện vật và 1 nhóm hiện vật tiêu biểu đang được lưu giữ tại bảo tàng ngoài công lập và sưu tập tư nhân tại TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, lễ công bố sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 6/3/2026 tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Trong tổng số 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia đợt 14 trên toàn quốc, TP Hồ Chí Minh vinh dự có 2 đại diện được vinh danh.

Cụ thể, hiện vật thứ nhất là Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc, niên đại cách nay khoảng 4.000 - 3.800 năm hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước. Đây là cổ vật tiêu biểu, mang giá trị đặc biệt về lịch sử và khảo cổ học, phản ánh mối quan hệ giao lưu, kết nối giữa cư dân văn hóa Hoa Lộc với các cộng đồng cư dân thời dựng nước.

Hiện vật, nhóm hiện vật thứ hai là Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế, có niên đại cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, thuộc sưu tập tư nhân của ông Lê Thanh Nghĩa. Bộ tượng thuộc loại hình tượng thờ, phản ánh sinh hoạt tín ngưỡng dân gian Nam Bộ, đồng thời thể hiện giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và kỹ thuật chế tác. Đây được xem là một trong những minh chứng tiêu biểu cho đỉnh cao nghề gốm thủ công truyền thống phục vụ nhu cầu thờ cúng trong cộng đồng.

Tính đến năm 2025, cả nước có 357 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia. Riêng TP Hồ Chí Minh hiện có 25 Bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại nhiều bảo tàng và sưu tập tư nhân. Trong đó, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh lưu giữ 12 bảo vật quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có 2 bảo vật; Bảo tàng Bình Dương và Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi đơn vị hiện lưu giữ 3 bảo vật quốc gia. Việc công nhận thêm các bảo vật quốc gia lần này không chỉ là niềm tự hào của các đơn vị, cá nhân sở hữu hiện vật mà còn thể hiện sự ghi nhận, đồng hành của Nhà nước và cộng đồng đối với những nỗ lực bền bỉ trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, sự kiện lần này sẽ tiếp tục góp phần khẳng định hiệu quả mô hình phối hợp giữa thiết chế văn hóa nhà nước với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo tồn di sản. Đồng thời, việc tôn vinh các bảo vật quốc gia còn giúp lan tỏa giá trị văn hóa đến công chúng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, từ đó bồi đắp bản sắc và tạo động lực tinh thần cho sự phát triển bền vững của TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.