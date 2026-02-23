Danh ca Khánh Ly viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Yêu anh mãi mãi”

(Ngày Nay) -Sáng mùng Bảy Tết Bính Ngọ (23/2), nữ danh ca Khánh Ly cùng vợ chồng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh đến viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và mộ của mạ (mẹ) nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bà Lê Thị Quỳnh, tại nghĩa trang Chùa Quảng Bình - Gò Dưa, TP.HCM.

Màu nắng hay là màu mắt em

Được biết đây là lần đầu tiên sau 25 năm, ca sĩ Khánh Ly và Trịnh Vĩnh Trinh có dịp cùng nhau đi thăm nơi an nghỉ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001). Bên mộ nhạc sĩ, Khánh Ly ôn lại ký ức lần cuối gặp và trò chuyện thân tình với ông vào năm 2000, trước khi Trịnh Công Sơn qua đời ngày 1/4/2001.

Danh ca nói mỗi khi có dịp trở về quê hương Việt Nam, bà đều dành thời gian đến chùa Quảng Bình viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – nơi chốn riêng rất giàu cảm xúc và hoài niệm đối với bà. “Đây là nơi tôi luôn muốn ghé thăm đầu tiên mỗi khi trở lại Sài Gòn. Lần này rất vui vì trong dịp đầu xuân mới và cùng đi với vợ chồng Trịnh Vĩnh Trinh” - Khánh Ly cho biết.

Sau khi tay bắt mặt mừng và ôm nhau cảm động trước lối vào chùa Quảng Bình, ca sĩ Khánh Ly và Trịnh Vĩnh Trinh nắm tay nhau đi đến nơi an nghỉ của mẹ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bà Lê Thị Quỳnh (1921–1991) và mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tràn ngập hoa vàng (là màu hoa nhạc sĩ ưa thích lúc sinh thời). Hai lẵng hoa vàng được Khánh Ly dâng lên mộ vị nhạc sĩ họ Trịnh hôm nay rực lên trong ánh nắng xuân trong suốt. Hình ảnh hoa vàng trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, tiêu biểu qua ca khúc "Hoa vàng mấy độ" tượng trưng cho tình yêu hoài niệm.

“Nắng hôm nay đẹp quá!” - ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái Trịnh Công Sơn, thốt lên khi ngồi bên mộ người anh tài hoa với Khánh Ly và kể lại nhiều câu chuyện, kỷ niệm lúc sinh thời của nhạc sĩ. Bên cạnh họ là ông Trung Trực, chồng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh và nghệ sĩ Quang Thành – người quản lý của danh ca Khánh Ly và gắn bó với sự nghiệp của bà trong suốt 2 thập niên qua.

“Anh không bao giờ bỏ rơi chị em mình”…

Khánh Ly trở về Việt Nam rạng sáng mùng Năm Tết Bính Ngọ (21/2). Đây là lần đầu tiên Khánh Ly trở về quê hương kể từ sau khi bà bị đột quỵ cách đây 1 năm, hầu như ngừng nhận show hát và chỉ sống an nhiên, kín đáo ở nhà riêng ở California (Hoa Kỳ). Nữ ca sĩ trông hồn hậu, minh mẫn trong nghe nói, bước đi có phần khỏe khoắn và nở nụ cười hạnh phúc bên mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Mặc dù trong suốt sự nghiệp Khánh Ly hát nhiều tác phẩm của nhiều nhạc sĩ như Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng..., song nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn gắn với tiếng hát của bà như một định mệnh nghệ thuật.

Hai người gặp nhau lần đầu năm 1964, khi Khánh Ly còn đang là ca sĩ hát ở Đà Lạt. Năm 1967, hai người gặp lại ở Sài Gòn rồi trở thành một trong những đôi ca - nhạc sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc đương đại Việt Nam.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh “thưa chuyện” với Trịnh Công Sơn rằng ca sĩ Khánh Ly và bà sẽ dự buổi giao lưu chủ đề Chiều trên quê hương tôi ở công viên mang tên ông tại cố đô Huế vào ngày 28/2, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 87 của Trịnh Công Sơn.

Đây là thời khắc rất có ý nghĩa của nhiều người: sinh nhật của bà Lê Thị Quỳnh - mạ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, 5 ngày nữa là sinh nhật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (ông sinh ngày 28/2/1939), gần 2 tuần nữa là sinh nhật lần thứ 80 của ca sĩ Khánh Ly (bà sinh ngày 6/3/1945)… Sau khi cùng thắp hương tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Khánh Ly xúc động nói với Trịnh Vĩnh Trinh: “Tôi biết rằng anh (Trịnh Công Sơn - NV) không bao giờ bỏ rơi chị em mình. Anh không quên các em của anh. Yêu anh mãi mãi”.