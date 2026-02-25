Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM: Tiếng gọi đô thị mới

(Ngày Nay) -Trong 3 ngày cuối tuần từ 27/2 đến 1/3 (11,12 và 13 tháng Giêng, Bính Ngọ), Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM sẽ diễn ra tại địa 81 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa. Đây là sự kiện văn hóa hàng năm do Hội Nhà văn TPHCM tổ chức nhằm tôn vinh thơ Việt.

Sáng 25/2, Hội Nhà văn TPHCM tổ chức họp báo công bố kế hoạch Ngày thơ Việt Nam tại TPHCM. Theo đó, năm 2026 kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn được đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là năm kỷ niệm 40 năm đất nước đổi mới, mà TPHCM được xem như điển hình - không chỉ đổi mới kinh tế mà còn đổi mới về sáng tác văn học nghệ thuật, trong đó có nhiều thành tựu đổi mới thi ca.

Sau khi đã sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, TPHCM trở thành siêu đô thị tiếp tục đổi mới và tạo cảm hứng đổi mới. Trong không khí chung đó, thi ca TPHCM cũng cất lên tiếng gọi đô thị mới, đồng hành với đời sống tinh thần của người dân TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Ngày Thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM sẽ mở màn bằng cuộc Tọa đàm mang tên “Đô thị thi ca” diễn ra lúc 9 giờ ngày 27/2. Tọa đàm sẽ trao đổi về đặc trưng thơ TPHCM có gì khác biệt so với thơ cả nước, đồng thời kiến nghị các giải pháp đưa thơ phổ cập công chúng và chuyển ngữ quốc tế. Tọa đàm quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của nhiều thế hệ sáng tác và nghiên cứu thơ.

Bắt đầu từ sáng 28/2, trong khuôn viên 81 Trần Quốc Thảo, triển lãm thơ dịch “Cây tâm hồn” sẽ giới thiệu các tác phẩm thơ của các nhà thơ đang sinh sống tại TPHCM được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật… và giao lưu với các dịch giả.

Trong Ngày thơ Việt Nam hàng năm, sự tham gia của các câu lạc bộ thơ góp thêm màu sắc và không khí hội hè sẽ diễn ra từ chiều 28/2 đến hết ngày 1/3. Hội thơ năm nay sẽ giới thiệu 36 trại thơ của các câu lạc bộ trên địa bàn TPHCM, bao gồm các cả các câu lạc bộ trên địa bàn Bình Dương cũ và Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Ban tổ chức sẽ trao giải cho các trại thơ ấn tượng cùng những tiết mục biểu diễn ấn tượng.

Theo nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Trưởng ban Nhà văn trẻ của Hội Nhà văn TPHCM, Phó Ban tổ chức Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM: Trong không khí kỷ niệm 40 năm đất nước đổi mới, ban tổ chức đã chọn ra 12 tác giả có tác phẩm tiêu biểu để triển lãm tại Đường thơ. Triển lãm gồm 12 poster, với 12 tác giả, như: Chế Lan Viên, Chim Trắng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Xuân Đố, Triệu Từ Truyền, Nguyễn Vũ Tiềm, Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Thanh Nguyên, Lê Huy Mậu…

Sáng Chủ nhật (1/3) sẽ chính thức khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM với màn đánh trống khai hội do lãnh đạo TPHCM thực hiện. Tại đây, chương trình thơ nhạc “Tiếng gọi đô thị mới” trình diễn các tác phẩm thơ và ca khúc phổ thơ do Nhà hát kịch TPHCM phối hợp dàn dựng, với sự góp mặt của các ca sĩ Thanh Ngọc, Quốc Đại, Phạm Khánh Ngọc, Lam Tuyền, nhóm Lạc Việt…

Cuộc thi thơ 100 triệu đồng Cuộc thi thơ Tiếng gọi đô thị mới do Hội Nhà văn TPHCM tổ chức, với sự đồng hành của Quỹ Tình Thơ sẽ nhận bài dự thi từ ngày 1/3/2026 đến ngày 31/12/2026, công bố và trao giải vào Ngày Thơ Việt Nam năm Đinh Mùi 2027.

Chủ đề cuộc thi nhằm phản ánh đời sống tinh thần của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đề cao sự tôn trọng văn hóa truyền thống và vẻ đẹp bản sắc dân tộc. Đặc biệt, khuyến khích những tác phẩm viết về sức sống năng động nghĩa tình của siêu đô thị TPHCM sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu.

Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước đều được quyền dự thi (trừ những thành viên Ban tổ chức và Ban giám khảo). Mỗi tác giả được gửi nhiều tác phẩm dự thi, nhưng thống nhất một bút danh, mỗi tác phẩm dự thi có độ dài tối đa 40 câu thơ, không nhận thể loại thơ trào phúng, thơ phóng tác, thơ chuyển ngữ. Tác phẩm dự thi chưa công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chưa in thành sách trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Tác phẩm dự thi có ghi rõ họ tên tác giả, năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ liên hệ hoặc email, số điện thoại, gửi về địa chỉ email nhannghiaphuongnam2@gmail.com.

Tổng giải thưởng 100 triệu đồng, gồm: 1 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, 2 Giải Nhì trị giá 15 triệu đồng/giải, 3 Giải Ba trị giá 10 triệu đồng/giải, 4 Giải Tư trị giá 5 triệu đồng/giải.