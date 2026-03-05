LHQ điều tra độc lập về các cuộc tấn công của Israel, Mỹ và Iran

(Ngày Nay) - Một cuộc điều tra độc lập của Liên hợp quốc cho rằng các cuộc tấn công quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran vừa qua đã vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về những thiệt hại đối với dân thường.

Ngày 4/3, tại Geneva, phái đoàn Điều tra quốc tế độc lập của Liên hợp quốc về Iran đã lên án các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran, cũng như các đòn trả đũa sau đó của Tehran trong khu vực. Cơ quan này cho rằng những hành động quân sự đó đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc, vốn cấm sử dụng vũ lực nhằm vào toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào.

Phái đoàn điều tra cũng bày tỏ “sốc” trước vụ tấn công trúng trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh tại thành phố Minab, miền Nam Iran, xảy ra hôm 1/3 – ngày đầu tiên của các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành. Theo thông báo, hầu hết các nạn nhân dường như là nữ sinh từ 7 đến 12 tuổi.

Tuyên bố của Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh rằng việc giết hại hàng chục quan chức Iran - trong đó có Đại giáo chủ Ali Khamenei, trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel không phải là phương tiện chấp nhận được để thực thi công lý theo luật pháp quốc tế.

Cuộc điều tra của Liên hợp quốc còn cho biết người dân Iran hiện đang bị mắc kẹt giữa một chiến dịch quân sự quy mô lớn có thể kéo dài nhiều tuần.

Trong khi đó, trên thực địa, các cuộc không kích nhằm vào Iran vẫn tiếp diễn với cường độ gia tăng. Lầu Năm góc tuyên bố Mỹ đang chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Iran có thể kéo dài ít nhất 100 ngày và thậm chí tới tháng 9/2026, trong bối cảnh Mỹ gia tăng hỗ trợ quân sự và tình báo cho các chiến dịch liên quan đến cuộc chiến đang mở rộng tại Trung Đông.

Theo tờ Politico, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đề nghị Lầu Năm góc điều động thêm các sĩ quan tình báo quân sự tới trụ sở của cơ quan này tại Tampa, bang Florida, nhằm hỗ trợ các hoạt động liên quan đến Iran trong thời gian ít nhất 100 ngày và nhiều khả năng kéo dài tới tháng 9.

Đây được xem là đề nghị đầu tiên của chính quyền Mỹ về việc bổ sung nhân lực tình báo chuyên trách cho chiến dịch liên quan Iran, cho thấy Washington đang chuẩn bị cho khả năng chiến dịch quân sự kéo dài hơn nhiều so với mốc 4 tuần ban đầu mà Tổng thống Donald Trump từng đề cập.

Theo báo cáo, Lầu Năm góc đã bắt đầu phân bổ ngân sách và nguồn lực cho một chiến dịch dài hạn, trong bối cảnh giao tranh giữa Israel, Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran đang lan rộng trên nhiều mặt trận trong khu vực.

Giới chức quốc phòng Mỹ lo ngại cuộc xung đột hiện nay có thể phát triển thành một cuộc chiến khu vực kéo dài, thay vì một chiến dịch quân sự ngắn hạn. Trong thời gian qua, Mỹ đã phối hợp với Israel tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu an ninh của Iran, bao gồm các cơ sở quân sự và hạ tầng chiến lược.