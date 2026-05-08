Liền kề Vinhomes Golden City hút dòng tiền nhờ giá trị thực và chính sách hiếm có

(Ngày Nay) - Lợi thế giá bán, dư địa tăng trưởng cùng chính sách “khóa trần” lãi suất 0–6%/năm trong 5 năm giúp Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) ghi nhận lượng tương tác lớn trong phiên livestream thứ 2, ngày 6/5 vừa qua. Nhiều khách hàng đã chuyển từ trạng thái quan tâm, tìm hiểu sang “xuống tiền” để sớm sở hữu dòng liền kề đa công năng, trong bối cảnh nguồn cung thấp tầng ngày càng hạn chế.

Khi thị trường bước vào “cuộc chơi” của giá trị thực

Phiên livestream thứ hai của Vinhomes Golden City mới đây với chủ đề “Liền kề lên ngôi – Dòng tiền bền vững” thu hút hơn 60.000 lượt xem cùng hơn 1.000 bình luận tương tác chỉ sau thời gian ngắn phát sóng. Không khí sôi nổi của chương trình cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của thị trường đối với các dòng bất động sản có khả năng khai thác thực và tạo dòng tiền ổn định.

Chia sẻ tại livestream, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính quốc tế, cho rằng thị trường bất động sản đang dần phục hồi theo hướng có chọn lọc. Mặt bằng lãi suất ổn định hơn, nhiều nút thắt pháp lý từng bước được tháo gỡ đang giúp tâm lý thị trường tích cực trở lại. Tuy nhiên, nhà đầu tư không còn tìm kiếm những tài sản chỉ để chờ tăng giá. Thay vì chạy theo các cơn sóng ngắn hạn, họ ưu tiên những tài sản có giá trị sử dụng thực, có thể khai thác ngay và đảm bảo an toàn dòng tiền trong dài hạn.

Theo vị chuyên gia, các sản phẩm đáp ứng đồng thời các tiêu chí về nhu cầu ở thực, kinh doanh hoặc cho thuê sẽ có lợi thế trong chu kỳ mới. Đây là lý do dòng sản phẩm liền kề tại Vinhomes Golden City nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh quỹ sản phẩm thấp tầng tại các đô thị lớn ngày càng khan hiếm.

Ở góc độ khu vực, Dương Kinh đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới của Nam Hải Phòng nhờ tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ cùng loạt hạ tầng chiến lược được thúc đẩy triển khai. Cầu Hải Thành thuộc Vành đai 2 dự kiến thông xe cuối năm 2026, tuyến Vành đai 2 đang được thi công đồng bộ, cùng dự án sân vận động Dương Kinh quy mô hơn 50.000 chỗ ngồi được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng sức hút cho khu vực trong những năm tới.

Đây là giai đoạn phù hợp để nhà đầu tư lựa chọn những tài sản có nền tảng tăng trưởng rõ ràng, thay vì chờ thị trường “rõ ràng hoàn toàn”. Lợi thế dài hạn thường thuộc về những người tham gia sớm nhưng có sự chọn lọc và kiểm soát tốt dòng tiền.

Liền kề Vinhomes Golden City tạo sức hút bằng giá trị thật và dư địa tăng trưởng

Sức hút của dòng liền kề tại Vinhomes Golden City đến từ việc giải đồng thời được bài toán tài chính, công năng sử dụng và tiềm năng tăng giá trong dài hạn.

Với khoảng 6,5 tỷ đồng, khách hàng đã có thể sở hữu một căn nhà phố xây sẵn 4 tầng tại Vinhomes Golden City, diện tích đất 67,5m² và tổng diện tích sử dụng hơn 200m². Mức giá khoảng 75 triệu đồng/m² cũng được đánh giá là cạnh tranh khi nguồn cung thấp tầng ngày càng hạn chế.Mô hình nhà phố 4 tầng của Vinhomes Golden City mở ra nhiều phương án sử dụng cùng lúc. Gia chủ có thể vừa an cư, vừa mở văn phòng, kinh doanh hoặc cho thuê từng tầng để tạo dòng tiền ổn định. Đây là yếu tố được nhiều khách hàng đánh giá cao trong bối cảnh thị trường ưu tiên những tài sản có khả năng vận hành thực tế thay vì chỉ chờ tăng giá.

Cùng với đó, dự án được quy hoạch theo mô hình “all-in-one” với 164 tiện ích, 41ha cây xanh và mặt nước cùng 5 công viên nội khu, mang đến môi trường sống đồng bộ cho cư dân. Với lợi thế về giá, công năng khai thác thực cùng dư địa tăng trưởng từ hạ tầng Nam Hải Phòng, dòng liền kề tại Vinhomes Golden City đang trở thành lựa chọn được nhiều nhà đầu tư ưu tiên trong chu kỳ mới.

Bên cạnh lợi thế sản phẩm, chính sách tài chính cũng trở thành lực đẩy lớn của thị trường. Bà Nguyễn Khánh Hòa, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Tân Thời Đại nhìn nhận: “Chính sách “khóa trần” lãi suất từ 0 đến 6%/năm trong vòng 5 năm của Vinhomes đang giúp nhiều khách hàng mạnh dạn xuống tiền hơn nhờ giảm áp lực tài chính và chủ động được dòng vốn trong dài hạn”.

Theo dự kiến, Vinhomes Golden City bắt đầu bàn giao từ tháng 9/2026. Đây cũng là giai đoạn nhiều hạ tầng chiến lược khu Nam Hải Phòng tăng tốc hoàn thiện – một dấu mốc quan trọng để Vinhomes Golden City bước vào chu kỳ tăng trưởng mới cả về dân cư, khai thác thương mại lẫn giá trị bất động sản.

Chào hè 2026 - Khai trương công viên Central Forest 5ha Công viên trung tâm Central Forest rộng 5ha tại Vinhomes Golden City sẽ chính thức mở cửa từ ngày 9/5 với chuỗi hoạt động lễ hội sôi động, mang đến trải nghiệm giải trí - thư giãn - kết nối cho cư dân và du khách mọi lứa tuổi. Thời gian: Ngày 09 - 10/5/2026 Khung giờ: 16:00 - 20:00 mỗi ngày Địa điểm: Vinhomes Golden City Sự kiện được thiết kế như một lễ hội mùa hè thu nhỏ với chuỗi hoạt động xuyên suốt. Khách tham quan được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đường phố, trải nghiệm trò chơi tương tác độc đáo, workshop sáng tạo, ẩm thực đa dạng. Phần khai mạc có phần trình diễn carnival rực rỡ, giao lưu và mini concert cùng ban nhạc, ca sĩ; pháo hoa nghệ thuật.