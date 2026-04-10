ID Card “Back to me” - Chiếc “căn cước” đưa khán giả nhập vai vào thế giới của Liveshow Nhảy 2026: Nguệch

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Liveshow Nhảy 2026: Nguệch, chiến dịch truyền thông ID Card “Back to me” được triển khai nhằm gia tăng sự kết nối giữa khán giả với sự kiện. Không chỉ đơn thuần là tấm căn cước, ID Card là chìa khóa mở ra trải nghiệm nhập vai, nơi khán giả trở thành một phần trong hành trình nhìn lại và trưởng thành cùng chương trình.

Liveshow Nhảy là chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức, dàn dựng và biểu diễn bởi Đội Nhảy - Đội Văn nghệ Xung kích trực thuộc Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sau sự thành công của hai mùa đầu tiên, Liveshow Nhảy quay trở lại với chủ đề “Nguệch”. Chương trình gợi mở hình ảnh ẩn dụ về thế giới ký ức trong mỗi con người, nơi những trải nghiệm và cảm xúc không tồn tại theo trật tự rõ ràng mà chồng xếp qua thời gian. Đó có thể là sự hồn nhiên của tuổi thơ, những ký ức đã lùi xa, hay những cảm xúc chưa trọn vẹn nhưng vẫn âm thầm lưu giữ giá trị trong hành trình trưởng thành.

Thông qua ngôn ngữ hình thể và chuyển động, Liveshow Nhảy 2026: Nguệch gửi gắm thông điệp về cách con người đối diện với quá khứ: không phủ nhận, không để quá khứ chi phối, mà học cách nhìn lại với sự thấu hiểu và trân trọng. Những ký ức dù không còn vẹn nguyên vẫn âm thầm góp phần định hình cách mỗi người cảm nhận và bước đi trong hiện tại.

Không dừng lại ở truyền thông về nội dung đêm diễn, Liveshow Nhảy 2026: Nguệch hướng tới mục tiêu đưa khán giả trở thành một phần của câu chuyện. Từ đó, chiến dịch truyền thông ID Card “Back to me” ra đời như một công cụ giúp gắn kết và cá nhân hóa trải nghiệm người tham dự.

ID Card “Back to me” là tấm thẻ cá nhân hóa do chính khán giả tạo ra thông qua website thiết kế riêng của “Nguệch”. Thẻ bao gồm hai mặt độc đáo: “Căn cước bé tí” (phiên bản hồi nhỏ) và “Căn cước bé bự” (phiên bản hiện tại). Sau khi hoàn thiện, mỗi người tham gia được nhìn lại mình qua hai phiên bản: ngày bé và hiện tại.

Để làm nên chiếc “căn cước” độc quyền cho riêng mình, khán giả cần truy cập vào website có địa chỉ: https://back-to-me.onrender.com. Tiếp theo, người dùng tải lên hai bức hình hồi bé và hiện tại của bản thân, đồng thời điền những thông tin như: Ava (ảnh), Name (tên), Age (tuổi), Dream/Current Job (công việc mơ ước/công việc hiện tại), Life Update (cập nhật cuộc sống), Superpower (điểm mạnh), Current Issue (vấn đề khi ấy) để bắt đầu quá trình thiết kế riêng biệt.

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, nhấn “Tạo card của bạn”, chiếc ID Card mang đậm dấu ấn cá nhân đã ra đời. Cuối cùng, khán giả có thể tải những bức hình về máy và chia sẻ với mọi người.

Thông qua chiếc ID Card độc đáo, chiến dịch không chỉ góp phần định danh người tham gia trong suốt hành trình, mà còn mở ra trải nghiệm nhập vai, nơi khán giả không còn đứng ngoài quan sát mà trực tiếp trở thành một phần trong câu chuyện của Liveshow Nhảy. Bên cạnh đó, ID Card còn được kỳ vọng tạo nên những dấu ấn riêng và kỷ niệm hữu hình sau sự kiện, giúp người tham gia lưu giữ và gợi nhớ về trải nghiệm đã có. Với khả năng khuyến khích khán giả chia sẻ hình ảnh và nội dung liên quan trên các nền tảng mạng xã hội, chiến dịch cũng góp phần lan tỏa thông điệp, nâng cao độ nhận diện và sức ảnh hưởng của chương trình.

Điểm đặc biệt của chiến dịch ID Card “Back to me” là những tấm thẻ sẽ được hiện thực hóa thành phiên bản vật lý, chỉ áp dụng cho khán giả đăng ký thành công Early Bird và đã tạo thẻ. Thẻ được Ban Tổ chức chuẩn bị và phát tại khu vực check-in trong đêm diễn ra sự kiện, giúp người tham dự có thể nhận lại “căn cước” của mình ngay khi có mặt.

Sau gần 5 ngày triển khai chiến dịch, ID Card đã tạo ra làn sóng quan tâm lớn từ khán giả, thu hút hàng trăm lượt truy cập website.

Hiện Ban Tổ chức đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho đêm diễn. Liveshow Nhảy 2026: Nguệch được kỳ vọng mang đến chuỗi tiết mục được đầu tư công phu và giàu cảm xúc. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 17/4, hứa hẹn đưa khán giả bước vào hành trình khám phá đầy màu sắc.