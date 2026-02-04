Sân khấu nhà hát kịch sáng đèn mùa Tết Bính Ngọ 2026

(Ngày Nay) - Mùa Tết Bính Ngọ 2026, sân khấu TP Hồ Chí Minh ghi nhận không khí sôi động với gần 30 vở diễn đồng loạt sáng đèn. Đáng chú ý, Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh trở lại biểu diễn tại rạp Công Nhân sau thời gian gián đoạn, bên cạnh sự góp mặt của nhiều sân khấu xã hội hóa quen thuộc. Các chương trình Tết năm nay hướng tới giải trí lành mạnh, giàu giá trị nhân văn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân thành phố trong dịp đầu xuân.

Tín hiệu trở lại đầy cảm xúc

Sau một thời gian gián đoạn, Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh đang phát đi những tín hiệu trở lại đầy cảm xúc bằng việc khai diễn mùa Tết tại rạp Công Nhân - không gian từng gắn bó mật thiết với công chúng thành phố. Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự hồi sinh của hoạt động sân khấu công lập mà còn khơi lại ký ức văn hóa đô thị, mở ra kỳ vọng về sức sống bền bỉ của sân khấu kịch nói giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường giải trí.

Trong mùa diễn Tết năm nay, Nhà hát giới thiệu hai vở “Ra giêng anh cưới em” và “Mã đáo khai xuân”. Nếu “Ra giêng anh cưới em” mang màu sắc mộc mạc, chan chứa tình cảm gia đình và niềm tin vào khởi đầu mới thì “Mã đáo khai xuân” lại mang ý nghĩa khai mở, gửi gắm khát vọng về một năm mới hanh thông, may mắn. Việc lựa chọn “Mã đáo khai xuân” làm tác phẩm mở màn cũng cho thấy định hướng trở về với những giá trị nhân văn cốt lõi, lấy con người - đặc biệt là những phận đời nhỏ bé làm trung tâm của câu chuyện đầu xuân.

Sự trở lại của Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh là kết quả của nỗ lực từ ban lãnh đạo và tập thể nghệ sĩ, trong đó có vai trò của NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh, tham gia đạo diễn và cố vấn nghệ thuật. Theo NSND Trần Ngọc Giàu, dù cơ sở vật chất còn hạn chế, tập thể Nhà hát vẫn nỗ lực tập luyện để ra mắt chương trình hài kịch khai xuân, phục vụ nhu cầu thưởng thức của khán giả trong dịp Tết.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Vũ Luân, nghệ sĩ Quốc Thịnh, Minh Dự, cùng dàn diễn viên trẻ của Nhà hát, tạo điểm nhấn cho mùa diễn Tết năm nay. Việc NSƯT Vũ Luân - nghệ sĩ cải lương tham gia diễn kịch nói được xem là yếu tố mới, góp phần tạo sự giao thoa giữa các loại hình nghệ thuật.

Chia sẻ về lần trở lại hợp tác với Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Quốc Thịnh cho biết anh kỳ vọng các vở diễn sẽ mang đến không khí vui tươi đầu năm và những thông điệp tích cực cho khán giả. Với vở “Mã đáo khai xuân”, nội dung được xây dựng xoay quanh tình người thông qua những tình huống đời thường của nhân vật người kéo xe trong đêm giao thừa.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, sự trở lại của Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh không chỉ mang ý nghĩa hoạt động nghệ thuật đơn thuần mà còn góp phần duy trì không gian sân khấu công lập, phục vụ công chúng và bảo tồn giá trị văn hóa đô thị. Tiếng cười trong mùa diễn Tết vì vậy vừa mang tính giải trí, vừa chuyển tải thông điệp nhân văn.

Bức tranh sân khấu mùa Tết đa sắc và giàu chiều sâu

Không khí Tết Bính Ngọ 2026 đang lan tỏa rộn ràng trên các sân khấu TP Hồ Chí Minh với gần 30 vở diễn đồng loạt sáng đèn, cho thấy sức sống mạnh mẽ của sân khấu kịch nói trong đời sống đô thị. Khi nhịp sống chậm lại để nhường chỗ cho không khí sum vầy, khán giả tìm đến sân khấu như một lựa chọn văn hóa quen thuộc của những ngày đầu năm.

Các sân khấu xã hội hóa tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong mùa diễn Tết. Sân khấu Kịch Thiên Đăng, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Thành Lộc, nổi bật với bốn vở mới: “Chung nhà”, “Người đi ngược dòng”, “Trò chơi hoàn hảo”, “Ngôi nhà không có đàn ông”. Các tác phẩm được Hội đồng Nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đánh giá cao, nhanh chóng tạo hiệu ứng “cháy vé”, khẳng định vị thế của Thiên Đăng như một điểm hẹn văn hóa đáng tin cậy.

Sân khấu Kịch Hồng Vân tiếp tục giữ tinh thần “Tết phải vui nhưng không dễ dãi”. Các vở “Ảo ảnh”, “Tương đối rối tương phùng”, “3D Cung tâm kế”, “Bắt cá ba tay” mang màu sắc hài hước sâu sắc, phản ánh đời sống đương đại bằng tiếng cười ý nhị, kiểu tiếng cười vừa giải trí vừa gợi suy tư.

Ở dòng kịch tâm lý - gia đình, sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh tiếp tục kiên định với con đường nghệ thuật của mình. Phiên bản mới của vở “29 anh về” cùng sự tham gia của nghệ sĩ Phương Hồng Thủy, cùng các vở “Hẹn nhau ở cuối con đường”, “Trái tim oan khuất”, “Lạc ở đáy sông”, “Bông hồng cài áo” mang đến cho khán giả những câu chuyện dung dị nhưng thấm thía về gia đình và thân phận con người.

Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian nghệ thuật cho nhiều đối tượng khán giả. Các vở thiếu nhi như “Náo động rừng cổ tích”, “Bí mật rạp xiếc và chú ngựa thần”, “Biệt đội gà vịt”, “Cây bút thần” tạo nên không gian văn hóa cho gia đình trong kỳ nghỉ Tết; trong khi các tác phẩm dành cho người lớn như “Xóm phong bạt”, “Ái tình ngoài hôn nhân”, “Đêm vượn hú”, “Tía ơi con lấy chồng” tiếp tục đào sâu những vấn đề xã hội và giá trị sống.

Sân khấu Ban Mai mang đến vở nhạc kịch tương tác “Tết ơi Tết à”, kết hợp hài kịch, âm nhạc và hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, tạo không gian thưởng thức nghệ thuật gắn với câu chuyện gia đình và ký ức Tết làng quê.

Tại Nhà hát Kịch IDECAF, hai vở diễn Tết “Quạ hồng tung cánh” và “Làng vô tặc” được dàn dựng theo phong cách kịch dân gian, khai thác không khí Tết truyền thống với nhiều lớp diễn hài hước và yếu tố văn hóa dân gian. “Làng vô tặc” do nghệ sĩ Thanh Thủy đạo diễn, đồng thời đảm nhận vai chính, quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc như Bạch Long, Đình Toàn, Quốc Thịnh, Hoàng Trinh… góp phần tạo nên sắc màu đa dạng cho mùa diễn Tết.

Những tác phẩm này cho thấy xu hướng chung của sân khấu TP Hồ Chí Minh trong dịp Tết đó là sự kết hợp yếu tố giải trí với chiều sâu văn hóa, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng, vừa góp phần duy trì không gian nghệ thuật truyền thống trong đời sống đô thị đương đại.

Một điểm chung của mùa kịch Tết năm nay là sự đầu tư mạnh mẽ vào hình thức dàn dựng. Các sân khấu không chỉ chú trọng nội dung mà còn đổi mới ngôn ngữ biểu diễn, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và mỹ thuật sân khấu. Tuy nhiên, điều làm nên sức sống lâu dài của các vở diễn vẫn là thông điệp nhân văn - yếu tố cốt lõi giúp sân khấu giữ được vị trí trong đời sống tinh thần của công chúng.

Năm 2025, sân khấu TP Hồ Chí Minh có hơn 100 vở diễn, đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, đồng thời chú trọng đào tạo nghệ sĩ trẻ và chăm lo đời sống nghệ sĩ. Những con số ấy cho thấy sức bền của một lĩnh vực nghệ thuật luôn phải tự làm mới mình để tồn tại và phát triển.

Trong bức tranh đa sắc của mùa kịch Tết Bính Ngọ 2026, sự trở lại của Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một mùa diễn. Đó là tín hiệu của khát vọng hồi sinh, là lời khẳng định rằng giữa dòng chảy hiện đại, sân khấu vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa của thành phố.

Khi ánh đèn sân khấu sáng lên trong những ngày đầu xuân, tiếng cười và những khoảng lặng suy tư hòa quyện, sân khấu TP Hồ Chí Minh tiếp tục chứng minh đây không chỉ là nơi giải trí mà còn là không gian lưu giữ ký ức văn hóa, nuôi dưỡng niềm tin vào giá trị con người mỗi độ xuân về.