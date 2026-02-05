Ký ức Hà Nội tái hiện qua hình thức kịch tương tác đa giác quan

(Ngày Nay) - Trong hai ngày 31/1 và 1/2, công chúng Thủ đô đã có dịp trải nghiệm vở kịch “Còn Bao Thương Nhớ?” - một sản phẩm nghệ thuật do dự án “Những Thuở Xuân Vương” tổ chức. Tác phẩm đã mang đến một không gian mới mẻ, gợi mở cảm xúc về những lát cắt ký ức Hà Nội xưa.

Lấy bối cảnh Hà Nội những năm 2000, vở kịch “Còn Bao Thương Nhớ?” xoay quanh câu chuyện về một cửa hàng cho thuê sách của gia đình ông Minh, bà Mai cùng cô con gái Vân. Không giống những vở kịch thông thường, khán giả của “Còn Bao Thương Nhớ” được trở thành một phần của vở kịch, hoà mình vào không gian và hoá thân thành chính những "vị khách cũ" năm nào.

Mô hình kịch tương tác đa giác quan mới mẻ

Xuyên suốt vở diễn, khán giả được đồng hành cùng các nhân vật, bước vào "cửa hàng cũ" để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi vẫn đang được bỏ ngỏ. Theo Ban Tổ chức, “Còn Bao Thương Nhớ?” được xây dựng theo mô hình kịch tương tác đa giác quan - một hình thức trình diễn còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Thay vì ngồi cố định trước sân khấu, khán giả di chuyển qua nhiều không gian khác nhau, tự do quan sát, lựa chọn góc nhìn và mức độ tham gia vào câu chuyện. Vì vậy, mỗi người xem có thể có những trải nghiệm khác nhau, tùy theo cách họ lắng nghe và kết nối với các chi tiết trong vở diễn.

Không chỉ dừng lại ở việc quan sát, khán giả còn được trực tiếp tương tác với không gian, đồ vật và nhân vật trong vở diễn. Tại đây, những trải nghiệm thuê sách truyện, bọc sách được thiết kế nhằm cá nhân hóa trải nghiệm của mỗi vị khách, mang đến những trải nghiệm thú vị. Những yếu tố đa giác quan cũng được kết hợp tài tình, từ mùi giấy sách cũ, vị mứt Tết, những đoạn hội thoại quen thuộc của đời sống Hà Nội, tất cả được tái hiện nhằm đánh thức ký ức của một thế hệ.

Dấu ấn văn hoá Hà Nội

Cửa hàng cho thuê sách, một hình ảnh quen thuộc nhưng nay đã dần biến mất, trở thành điểm tựa cho câu chuyện chính của vở kịch. Từ đó, câu chuyện mở ra những suy ngẫm về ký ức, sự thay đổi của đô thị và những mối quan hệ gia đình, hàng xóm, tình yêu trong dòng chảy thời gian.

Đồng thời, vở kịch cũng khéo léo gợi nhắc văn hoá đọc của người dân Thủ đô giai đoạn cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21. Khi sách chưa dễ dàng tiếp cận như hiện nay, những cửa hàng cho thuê sách không chỉ là nơi trao đổi tri thức mà còn là không gian kết nối cộng đồng. Ở đó, người ta quen nhau qua những lần ghi tên mượn sách, những cuộc trò chuyện nhỏ trong cửa tiệm, hay sự nâng niu những quyển sách được bọc cẩn thận.

Nhóm thực hiện dự án “Những Thuở Xuân Vương” cho biết, vở kịch không hướng tới cao trào kịch tính mà tập trung vào cảm xúc và sự đồng cảm của khán giả. Thông qua những chi tiết đời thường, vở diễn đặt ra câu hỏi về cách con người lưu giữ và đối diện với ký ức, cũng như những điều còn lại sau khi thời gian đi qua.

Với cách tiếp cận mới mẻ và không gian trình diễn giàu tính gợi mở, “Còn Bao Thương Nhớ?” và “Những Thuở Xuân Vương” đã mang đến cho công chúng Thủ đô một trải nghiệm nghệ thuật khác biệt, đồng thời góp phần mở ra những hướng đi mới cho sân khấu tương tác tại Việt Nam.