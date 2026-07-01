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Loại bỏ khối u não 8 cm, bệnh nhân Campuchia tự đi lại chỉ sau 2 ngày phẫu thuật

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Khối u não gần 8 cm khiến ông Eat Syden (56 tuổi, quốc tịch Campuchia) đi lại loạng choạng, giảm thị lực và mất khả năng viết. Sau ca vi phẫu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park, người bệnh hồi phục tích cực, tự đi lại từ ngày thứ hai sau mổ.
Bệnh nhân hồi phục tích cực chỉ sau 2 ngày phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Central Park
Bệnh nhân hồi phục tích cực chỉ sau 2 ngày phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Central Park

Dấu hiệu âm thầm của khối u não nguy hiểm

Khoảng một năm trước khi nhập viện, ông Eat Syden bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chóng mặt, đi lại không vững. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ đây là biểu hiện mệt mỏi thông thường nên không quá lo lắng.

Tuy nhiên, tình trạng của ông không những không cải thiện mà còn âm thầm diễn tiến nặng hơn như thị lực suy giảm dần, khó kiểm soát cử động khi ăn uống, mất khả năng phân biệt phải - trái và không thể viết như trước. Cuộc sống hằng ngày của ông bị xáo trộn nghiêm trọng, khiến gia đình ngày càng lo lắng.

Đỉnh điểm vào tháng 3/2026, ông bất ngờ lên cơn co giật và té ngã, gây chấn thương đầu gối. Đây cũng là thời điểm gia đình quyết định đưa ông đi chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não tại bệnh viện ở Campuchia.

Kết quả khiến cả gia đình bàng hoàng khi phát hiện khối u kích thước lên đến 7-8 cm đang chèn ép nhiều vùng chức năng quan trọng của não, đe dọa trực tiếp đến khả năng vận động, nhận thức và cả tính mạng nếu người bệnh không được điều trị kịp thời.

Với mong muốn tìm đến một địa chỉ y tế uy tín, có chuyên môn sâu về phẫu thuật thần kinh, gia đình quyết định đưa ông sang Việt Nam, lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park để gửi gắm hy vọng giành lại cuộc sống bình thường cho người bệnh.

Bài toán kép của ca phẫu thuật não

Tiếp nhận ca bệnh với khối u kích thước lớn, nằm sát các vùng não liên quan đến thị giác, vận động và nhận thức, ThS.BS Trương Văn Trí, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park cùng ê-kíp đã lên kế hoạch phẫu thuật bóc khối u, đồng thời chuẩn bị kế hoạch phối hợp các chuyên khoa khác nhằm hướng đến khả năng hồi phục tốt nhất cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, thách thức lớn nhất của ca mổ không chỉ là loại bỏ khối u, mà còn là làm sao bảo tồn tối đa chức năng thần kinh, tránh để lại di chứng ảnh hưởng đến sinh hoạt lâu dài của bệnh nhân, đặc biệt khi khối u đã chèn ép sát nhiều vùng não quan trọng.

Ê-kíp đã thực hiện ca mổ dưới kính vi phẫu với độ phóng đại cao, giúp quan sát rõ ranh giới giữa mô u và các cấu trúc thần kinh xung quanh.

Nhờ đó, từng bước bóc tách được thực hiện với độ chính xác cao, vừa lấy tối đa khối u, vừa hạn chế thấp nhất tổn thương đến mô não lành.

Loại bỏ khối u não 8 cm, bệnh nhân Campuchia tự đi lại chỉ sau 2 ngày phẫu thuật ảnh 1

Chỉ 2 ngày sau phẫu thuật, khả năng vận động được cải thiện, bệnh nhân trở lại các sinh hoạt bình thường.

Song song với phẫu thuật, người bệnh được áp dụng mô hình phục hồi sớm sau mổ (ERAS) - chiến lược gây mê hồi sức và kiểm soát đau hiện đại, được triển khai đồng bộ tại Vinmec nhằm rút ngắn thời gian hồi phục và giảm thiểu biến chứng sau can thiệp.

Trong đó, kỹ thuật phong bế thần kinh giúp kiểm soát đau hiệu quả mà không cần phụ thuộc nhiều vào thuốc giảm đau toàn thân, tạo điều kiện để bệnh nhân sớm vận động trở lại sau mổ.

Để mô hình ERAS phát huy hiệu quả tối đa, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa: từ ê-kíp phẫu thuật thần kinh, gây mê hồi sức đến điều dưỡng chăm sóc hậu phẫu, cùng đồng hành xuyên suốt quá trình điều trị của người bệnh.

Nhờ sự phối hợp đa chuyên khoa đồng bộ này, dù trải qua ca mổ kéo dài với khối u kích thước lớn, người bệnh vẫn hồi phục đáng kinh ngạc. Chỉ từ ngày thứ hai sau phẫu thuật, ông đã có thể tự đi lại và sinh hoạt gần như bình thường. Thị lực cải thiện rõ rệt, khả năng phối hợp vận động phục hồi tốt và đặc biệt đã có thể viết trở lại.

Gia đình bệnh nhân chia sẻ, ở thời điểm mới phát hiện bệnh, gia đình đã rất hoang mang, không biết nên lựa chọn điều trị ở đâu và lo lắng liệu người bệnh có thể quay lại cuộc sống như trước. Tuy nhiên, khi được các bác sĩ tại Vinmec giải thích kỹ lưỡng, đồng hành xuyên suốt trong từng giai đoạn điều trị, gia đình đã dần vững tâm và đặt trọn niềm tin vào ê-kíp.

Trường hợp của ông Eat Syden là minh chứng rõ nét cho vai trò của điều trị chuyên sâu kết hợp chăm sóc toàn diện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park trong việc nâng cao khả năng phục hồi sau phẫu thuật thần kinh. Đặc biệt, đối với những ca bệnh phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ chẩn đoán, điều trị đến chăm sóc hậu phẫu.

PV
u não Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park

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