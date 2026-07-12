Thành phố Hồ Chí Minh từng bước chuyển đổi các trung tâm y tế khu vực thành bệnh viện cấp cơ bản​

(Ngày Nay) - Để hệ thống y tế phát triển theo mô hình đa tầng - đa cực - đa trung tâm, đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối trong những năm tới, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển đổi các trung tâm y tế khu vực thành bệnh viện cấp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ sau khi sắp xếp hệ thống y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thành phố có 38 trung tâm y tế khu vực, gồm: 13 trung tâm có giường bệnh và 25 trung tâm không có giường bệnh. Các trung tâm này phụ trách 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Tuy nhiên, từ ngày 1/1, Thành phố đã chấm dứt hoạt động của 25 trung tâm y tế không giường bệnh, đồng thời chuyển giao một phần nhân sự, thuốc, vật tư y tế, tài sản, các nguồn tài chính hợp pháp… của 13 trung tâm y tế có giường bệnh cho các trạm y tế xã, phường. Phần còn lại của 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh được duy trì để thực hiện chức năng điều trị nội trú, khám bệnh, chữa bệnh tuyến cơ sở và các nhiệm vụ chuyên môn được giao theo quy định.

Vào ngày 8/7 vừa qua, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định về việc sáp nhập Trung tâm y tế khu vực Bắc Tân Uyên vào Bệnh viện đa khoa Bình Dương trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, UBND Thành phố có văn bản gửi các sở, ngành về việc sắp xếp các trung tâm y tế khu vực. Lãnh đạo UBND Thành phố yêu cầu rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các trung tâm y tế khu vực và các bệnh viện công lập hạng 1, tuyến cuối của Thành phố để tham mưu phương án sắp xếp phù hợp. Mục tiêu của Thành phố là nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, việc chuyển đổi các trung tâm y tế khu vực thành bệnh viện cấp cơ bản không chỉ là đổi tên đơn vị mà còn thay đổi toàn diện mô hình hoạt động. Các bệnh viện này sẽ trở thành tuyến điều trị chủ lực tại địa phương, đảm nhận khám chữa bệnh thông thường, cấp cứu ban đầu, quản lý bệnh mạn tính và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối.

Trước khi đầu tư thêm cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các bệnh viện cấp cơ bản, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo đủ năng lực quản trị bệnh viện. Chính vì thế, trong 2 ngày 10 và 11/7, Sở Y tế đã tổ chức Lớp chia sẻ kinh nghiệm quản trị bệnh viện dành cho Giám đốc các trung tâm y tế khu vực. Khác với các lớp đào tạo mang tính học thuật, chương trình lần này tập trung hoàn toàn vào kinh nghiệm thực tiễn. Các chuyên đề tập trung vào những vấn đề các bệnh viện mới sẽ phải đối mặt ngay từ khi đi vào hoạt động như phát triển nguồn nhân lực, cải tiến chất lượng bệnh viện, xây dựng bệnh viện không giấy, cân đối thu - chi trong điều kiện tự chủ, tổ chức cấp cứu hiệu quả và định hướng phát triển điều trị nội trú, ngoại trú. Song song đó, các nội dung về quản trị điều hành, cân đối tài chính… cũng được chia sẻ.

Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ triển khai các mô hình kết nối, hỗ trợ toàn diện giữa các bệnh viện với các trung tâm y tế khu vực, ưu tiên đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, quản trị chất lượng và chuyển đổi số trong thời gian đầu hoạt động.