Loạt 7 phim mới ra mắt đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(Ngày Nay) - Loạt phim gồm 5 phim Việt và 2 phim nước ngoài, trong đó chỉ có duy nhất một phim mới dành cho thiếu nhi, số còn lại cho người xem trưởng thành và quan tâm đến các tác phẩm giải trí trong nước.

Loạt phim Việt ở đa dạng thể loại từ tâm lý xã hội, hài châm biếm, kinh dị, cùng một số tác phẩm nước ngoài sẽ cùng được đưa ra rạp cho dịp này. Ngoài ra đường đua 30/4 năm nay cũng sẽ vắng một số gương mặt quen thuộc như Lý Hải với series "Lật mặt" và Victor Vũ (từng được kỳ vọng sẽ cho ra "Thám tử Kiên 2").

Anh Hùng

Thể loại: Tâm lý, xã hội, gia đình

Đạo diễn: Võ Thanh Thảo

Ngày công chiếu: 24/4

Phim xoay quanh ông Hùng (Thái Hòa) - một lái xe taxi bị nghi tham gia phi vụ lừa đảo tiền tỷ. Vừa phải đối mặt với dư luận, ông Hùng vừa phải lo cho con gái đang chữa trị bệnh nặng trong viện. Phản ứng từ mạng xã hội khiến sự việc càng bị đẩy lên cao trào, đe dọa danh dự và số phận của cả hai cha con.

Đại tiệc trăng máu 8

Thể loại: Hài, châm biếm

Đạo diễn: Phan Gia Nhật Linh

Ngày công chiếu: 24/4

Phim có sự tham gia của Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát và nhiều gương mặt quen thuộc khác.

Được remake từ bản gốc "One cut of the Dead" (Quay trối chết) của Nhật Bản, "Đại tiệc trăng máu 8" xoay quanh đoàn phim của Tâm OK (Vân Sơn), một đạo diễn "chuyên làm phim rác" và thử thách đặc biệt: Phải quay liền một cảnh kéo dài 35 phút. Thời điểm hậu trường bị hé lộ cũng là lúc nhiều chuyện trong showbiz và điện ảnh Việt bị lôi ra chọc cười.

Heo năm móng

Thể loại: Kinh dị, kỳ ảo

Đạo diễn: Lưu Thành Luân

Ngày công chiếu: 24/4

"Heo năm móng" lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian khu vực Tây Nam Bộ, xoay quanh hình tượng con heo đột biến có 5 móng, kiểu đột biến được tin là đem lại tài lộc nhưng cũng đi kèm nhiều tai ương. Từ đây phim đi vào khai thác sự tham lam của con người. Nhiều chi tiết về văn hóa Khmer, hình tượng Apsara và tín ngưỡng địa phương được đưa vào để tạo không khí thần bí cho phim.

Trùm Sò

Thể loại: Hài

Đạo diễn: Đức Thịnh

Ngày công chiếu: 24/4

"Trùm Sò" được dẫn dắt bởi vai chính cùng tên do Trường Giang vào vai - một nhân vật keo kiệt, bủn xỉn, vừa bị mất một số vàng lớn. Cùng với đồng bọn, ba người tham gia một vụ cướp chấn động, tạo nên nhiều tình huống hành động gây cười. Phim lấy cảm hứng từ vở tuồng dân gian nổi tiếng "Nghêu, Sò, Ốc, Hến."

Michael

Thể loại: Tiểu sử, tâm lý

Đạo diễn: Antoine Fuqua

Ngày công chiếu: 26/4

Đúng như tên gọi, "Michael" sẽ tái hiện một phần về cuộc đời "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson (1958-2009), đặc biệt cháu trai của Michael Jackson - Jaafar Jackson thủ vai chính trong phim. Phim nhằm khắc họa nội tâm và đời sống của ông sau ánh đèn sân khấu, qua đó phản ánh những áp lực và góc khuất khi ở đỉnh cao của sự nghiệp và danh vọng.

Cá con cau có (The Pout-Pout Fish)

Thể loại: Hoạt hình, thiếu nhi

Đạo diễn: Ricard Cussó

Ngày công chiếu: 26/4

Được chuyển thể từ truyện thiếu nhi cùng tên của Deborah Diesen, "Cá con cau có" là hành trình của Mr. Fish - một chú cá đơn độc sau khi bất ngờ kết bạn mới. Từ đây, chú học cách tin tưởng vào đồng đội và tin tưởng vào bản thân để vượt qua nghịch cảnh.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng

Thể loại: Kinh dị, huyền bí

Đạo diễn: Đỗ Quốc Trung

Ngày công chiếu: 30/4

Phim mượn truyền thuyết dân gian về phí phông, một sinh vật giống như ma ca rồng trong văn hóa dân gian vùng cao phía Bắc, để kể câu chuyện hai pháp sư lên núi cứu mẹ. Tại đây nhiều bí mật động trời dần bị phát hiện, các nhân vật bị giằng co giữa sự sống và cái chết.