Menu chơi Tết một ngày ở Cần Giờ: Bay trên trời, chill bên biển, check-in mỏi tay, “ăn sập” hội xuân

(Ngày Nay) - Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, siêu lễ hội Tết ven biển lớn nhất Đông Nam Bộ - Green Paradise Tết Fest sẽ chính thức khai mạc tại Cần Giờ. Không khí lễ hội liên tục tăng nhiệt khi ngay lúc này, du khách từ khắp Bắc - Trung - Nam đã có mặt sớm tại TP.HCM và Cần Giờ để sẵn sàng hòa mình vào lễ hội xuân được mong chờ nhất dịp Tết 2026, với những trải nghiệm lần đầu tiên xuất hiện.

Bay giữa bầu trời Nam Bộ, ngắm toàn cảnh thiên đường xanh

Đến thời điểm này, tại Vinhomes Green Paradise, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Green Paradise Tet Fest đã hoàn tất, sẵn sàng khai hội vào ngày mai 7/2, chào đón dòng du khách khắp từ Bắc chí Nam đổ về.

Không khí háo hức lan tỏa rõ rệt trong cộng đồng du khách trẻ. Nhiều nhóm bạn đã lên lịch đón Tết sớm tại Cần Giờ khi sự kiện khai mạc với hàng loạt hoạt động hấp dẫn diễn ra đúng vào ngày cuối tuần.

“Cả nhóm đều thuộc hệ “dân chơi cảm giác mạnh” nên những trải nghiệm trên không như bay khinh khí cầu hay dù lượn là lý do chính khiến tụi mình chọn Cần Giờ dịp Tết này. Đón Tết với khinh khí cầu với dù lượn thì đúng là chưa từng có ở Việt Nam nên không thể bỏ lỡ được”, Tuấn Anh (21 tuổi, Vĩnh Long) háo hức chia sẻ.

Bay giữa không trung ngắm thiên đường xanh đang là hoạt động được du khách mong chờ nhất tại siêu lễ hội Green Paradise Tết Fest. Hoạt động đặc sắc này sẽ diễn ra xuyên suốt trong các ngày khai hội 7/2 - 8/2, Valentine 14/2 - 15/2 và trong các ngày Tết nên du khách có thể đăng ký trải nghiệm dễ dàng, tạo nên điểm nhấn khác biệt cho mùa lễ hội xuân năm nay.

Khinh khí cầu tại Green Paradise Tet Fest không phải mô hình mini mà là “hàng auth” với 22 quả cầu đủ sắc màu, hứa hẹn mang lại những bức hình check-in vạn người mê theo concept “Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam”, đồng thời mở ra góc nhìn tuyệt đẹp toàn cảnh Cần Giờ từ trên cao.

Bên cạnh đó, trong dịp khai mạc 7 - 8/2, Valentine 14/2 và tất niên 16/2, các màn trình diễn dù lượn trên không hứa hẹn sẽ khuấy động không khí hội xuân. Ban tổ chức cho biết sẽ bố trí đầy đủ thiết bị chuyên dụng, bảo đảm an toàn cho các hoạt động trải nghiệm cảm giác mạnh.

Check-in “đại cảnh Tết” không đâu có

Sau những khoảnh khắc “bay bổng”, nhịp lễ hội chậm lại với hành trình khám phá không gian đại cảnh xuân. Ngay từ lối vào, đường hoa “Mã Đông Nghinh Xuân” sẽ là địa điểm check-in không thể bỏ lỡ với sự giao thoa sắc xuân Bắc - Nam, quy tụ 300 gốc mai vàng miền Nam và 300 gốc đào thắm miền Bắc.

Đặc biệt, tâm điểm khiến ai cũng phải trầm trồ là cây mai Phú Quý cổ thụ 130 tuổi, cao 10 mét, tán rộng 10 mét, được chuyển nguyên cây từ An Giang về để “chơi Tết” cùng du khách.

Ở trung tâm lễ hội là Cây mai điều ước khổng lồ với 2026 phong bao đỏ thắm. Du khách có thể hái lì xì và có cơ hội nhận những phần quà cực xịn như: voucher ăn uống, mua sắm, cây xanh, đặc sản nem chua, rượu vang, giò chả, và rất nhiều lời chúc cực dễ thương.

Ghé gian hàng Tết, thưởng vị ba miền, vui chơi gắn kết

Sau những điểm check-in ngập tràn sắc xuân, không gian hội chợ trở thành điểm dừng chân sôi động với 40 gian hàng ẩm thực và sản vật Tết hội tụ đủ hương vị Bắc - Trung - Nam. Một “bản đồ ẩm thực” ngày xuân mở ra từ bánh chưng nóng hổi, mứt gừng cay nhẹ, nước sấu thanh mát, bánh tét, ô mai truyền thống cho tới những lựa chọn mang sắc thái hiện đại như rượu vang, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thưởng Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Song song với không gian ẩm thực là khu trải nghiệm mua sắm và thủ công, nơi các món quà Tết “xịn mà lạ” lên ngôi, từ gốm sứ, tranh dân gian đến những set quà decor được chăm chút từng chi tiết. Không khí xuân được kéo dài qua các hoạt động cho chữ, gieo quẻ đầu năm, booth chụp ảnh áo dài và loạt trải nghiệm thủ công như trang trí phong bao lì xì, vẽ chậu trồng cây, làm vòng treo cửa ngày Tết.

Ở một nhịp sôi động hơn, khu trò chơi dân gian trở thành điểm hẹn “xả năng lượng” với tiếng cười nối dài qua các màn phi lao ống tre, ném còn, nhảy sạp, gánh lúa qua cầu… tạo nên bầu không khí hội xuân rộn ràng đúng nghĩa.

Đêm pháo hoa rực rỡ biển trời

Vào đêm khai mạc 7/2 và giao thừa 16/2, không khí xuân tại Cần Giờ sẽ được đẩy lên cao trào bằng những màn pháo hoa rực rỡ giữa không gian biển trời khoáng đạt. Ánh sáng bừng nở trên nền trời đêm, phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh, tạo nên khoảnh khắc kết nối trọn vẹn giữa thiên nhiên, lễ hội và cảm xúc đầu năm.

Không dừng lại ở khoảnh khắc bùng nổ ấy, lễ hội tiếp tục giữ nhịp sôi động suốt nhiều tuần với chuỗi chủ đề xuân được làm mới liên tục. Từ Tết miền Nam - Khai hội đón lộc biển, Tết miền Trung - Gắn kết chào lộc xuân đến Tết miền Bắc - Du xuân, hái lộc, lì xì, hành trình thưởng xuân ba miền được gói trọn trong cùng một điểm đến.

Với những trải nghiệm hiếm nơi nào có, ngày mai 7/2, Cần Giờ sẽ chính thức vào hội, mở cánh cửa cho hành trình thưởng Tết trọn vị, trọn cảm xúc tại điểm đến mới của TP.HCM.