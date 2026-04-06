Mexico phát triển phương pháp điều trị tăng huyết áp ít xâm lấn

(Ngày Nay) - Ngày 5/4, giới chức Mexico thông báo một nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM) đang đẩy mạnh nghiên cứu phát triển phương pháp điều trị tăng huyết áp ít xâm lấn, an toàn và tiện lợi hơn thông qua hệ miếng dán qua da kết hợp mảng vi kim nhằm nâng cao hiệu quả điều trị căn bệnh vốn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại nước này.

Thông cáo của UNAM cho biết dự án tập trung phát triển hệ thống dẫn thuốc qua da có khả năng thẩm thấu sinh học, được chế tạo từ zein- protein dự trữ chính trong ngô. Hệ thống này gồm hai dạng bào chế là mảng vi kim và miếng dán qua da, dùng để đưa các thuốc điều trị tăng huyết áp như amlodipine vào cơ thể.

Nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học José Juan Escobar Chávez và Omar Rodrigo Guadarrama Escobar của UNAM dẫn đầu nhấn mạnh sáng kiến này không nhằm thay thế hoàn toàn các phương pháp dùng thuốc hiện nay, mà hướng tới cải thiện mức độ tuân thủ điều trị của bệnh nhân theo cách thuận tiện hơn.

Theo chuyên gia Guadarrama, trong các trường hợp tăng huyết áp cấp, miếng dán có thể được sử dụng trực tiếp trên da nhằm giảm nhu cầu uống thuốc nhiều lần, từ đó hạn chế nguy cơ biến động huyết áp do không tuân thủ điều trị.

Kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy sau khi dán lên da, hoạt chất được giải phóng ổn định và kéo dài từ nền polymer, thẩm thấu vào máu, qua đó tránh được chuyển hóa bước đầu tại gan và giảm các tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Phương pháp này được phát triển trong bối cảnh nhu cầu cấp thiết nhằm giảm tác dụng không mong muốn của thuốc ở bệnh nhân tăng huyết áp tại Mexico, nơi khoảng 30% người trưởng thành mắc bệnh, song có tới 43% không biết mình bị bệnh. Theo các chuyên gia, thực trạng này một phần do người dân ít kiểm tra sức khỏe định kỳ và chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn tiến triển.

Bên cạnh lợi ích y học, nhóm nghiên cứu nhận định giải pháp mới còn có ưu điểm về môi trường và chi phí, nhờ tính tương thích sinh học, khả năng phân hủy và đặc tính tạo màng bền giúp kiểm soát giải phóng thuốc hiệu quả. Ở giai đoạn hiện tại, nhóm đã tiến hành các thử nghiệm vật lý, cơ học, hóa học và sinh dược học, cùng với thử nghiệm trên mô hình trong phòng thí nghiệm để đánh giá tính khả thi của hệ vi kim và miếng dán.

Tăng huyết áp được xem là căn bệnh mạn tính thầm lặng tại Mexico, là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại nước này. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính cứ 3 người Mexico thì có 1 người mắc căn bệnh này.