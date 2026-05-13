Minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Ngày Nay) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI khẳng định thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là minh chứng sinh động thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển," sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng 13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI bế mạc, hoàn thành chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thuận lợi, thời cơ, xen lẫn không ít khó khăn, thách thức.

Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị-xã hội quan trọng được tổ chức ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XIV, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, còn có ý nghĩa là Đại hội đầu tiên khi Mặt trận Tổ quốc chúng ta thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức mới.

Đây là dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, thống nhất hành động, hoạt động hiệu quả theo mô hình mới.

Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, giai đoạn 2024-2026, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đại hội đã thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 với 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI.

Đại hội rất vinh dự, phấn khởi được nghe bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng, sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Những vấn đề lớn, những yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn mới mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo vừa là nguồn cổ vũ, động viên, giao nhiệm vụ, vừa là những định hướng có tính chiến lược để toàn hệ thống Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đại hội nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sớm cụ thể hóa thành chương trình hành động đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cao cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 397 người là những cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI là minh chứng sinh động thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ diễn đàn của Đại hội hôm nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động sản xuất, không ngừng củng cố xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, giai đoạn 2024-2026 trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, giai đoạn 2024-2026; thông qua số lượng Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển," Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sỹ trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động, sản xuất, không ngừng củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.