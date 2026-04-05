Mô hình "lễ hội xanh" tại Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn 2026

(Ngày Nay) - Đáng chú ý, tại lễ hội lần đầu tiên tổ chức chương trình đi bộ vì hòa bình với sự tham gia của hơn 600 đại biểu trong và ngoài nước, góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị và hợp tác quốc tế.
Chiều 4/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2026.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cho biết sự kiện này từ lâu đã trở thành sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tiêu biểu, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cộng đồng.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn không chỉ mang đậm dấu ấn Phật giáo mà còn phản ánh chiều sâu văn hóa dân tộc, thể hiện sự giao hòa giữa đạo và đời, giữa truyền thống và đời sống đương đại.

Đây cũng là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng tâm thiện lành, góp phần xây dựng đời sống tinh thần ngày càng phong phú, tốt đẹp.

Diễn ra tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Lễ hội là dịp để đồng bào Phật tử và nhân dân gửi gắm ước nguyện về hòa bình, quốc thái dân an, cuộc sống an lành, hạnh phúc; lan tỏa các giá trị nhân văn như tinh thần từ bi, bác ái, hướng thiện và ý thức gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Năm 2000, Lễ hội Quán Thế Âm- Ngũ Hành Sơn được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước.

Năm 2021, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Từ năm 2023 đến nay, lễ hội được tổ chức quy mô cấp thành phố, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh con người và vùng đất Đà Nẵng đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Lễ hội năm 2026 diễn ra từ ngày 4/4 đến 7/4, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tôn giáo và tín ngưỡng phong phú.

Các hoạt động chính gồm: Lễ khai mạc, lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm (lễ chính) diễn ra sáng 6/4; các nghi lễ tôn giáo như pháp đàn đại bi, thuyết pháp, thiền tọa, hoa đăng; các nghi lễ truyền thống như dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công chúa, tế xuân cầu quốc thái dân an.

Phần hội năm nay được mở rộng với nhiều hoạt động đặc sắc như các chương trình nghệ thuật “Ánh từ quang,” “Giai điệu Quán Thế Âm”; trình diễn diều nghệ thuật; cuộc thi ẩm thực chay; các hoạt động dân gian, triển lãm nghệ thuật, thể thao truyền thống.

Đáng chú ý, tại lễ hội lần đầu tiên tổ chức chương trình đi bộ vì hòa bình với sự tham gia của hơn 600 đại biểu trong và ngoài nước, góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức bố trí không gian trưng bày sản phẩm OCOP và đặc trưng địa phương, cùng các gian hàng thương mại - dịch vụ phục vụ người dân và du khách.

Công tác tổ chức lễ hội tiếp tục được chú trọng theo hướng văn minh, an toàn, thân thiện môi trường, với việc triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và y tế.

Lễ hội duy trì mô hình “5 không” gồm: không có trộm, cướp và tệ nạn xã hội; không có lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; không xả rác, không vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; không chèo kéo khách, nâng giá, ép giá; không phóng sinh và thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan.

Ban Tổ chức cũng đẩy mạnh xây dựng “Lễ hội xanh,” khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

