Không gian trải nghiệm số tại Hoàng Thành Thăng Long chào mừng năm mới 2026

(Ngày Nay) - Chào đón Tết Dương lịch 2026, Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long chính thức ra mắt vở diễn “Kinh đô Thăng Long” bằng công nghệ 3D mapping quy mô lớn, đồng thời đưa vào vận hành không gian trải nghiệm số tại khu di sản văn hóa nghìn năm tuổi.

Chương trình mang chủ đề “Âm vang triều Lý”, tái hiện giai đoạn lịch sử hưng thịnh của triều đại đã đặt nền móng cho Thăng Long trở thành trung tâm chính trị, văn hóa của quốc gia. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại và công nghệ số, chương trình đưa công chúng bước vào hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần lan tỏa giá trị di sản trong đời sống đô thị sáng tạo của Hà Nội thành phố trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình chiếu 3D mapping tại khu vực Đoan Môn, cửa ngõ trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long. Trên nền kiến trúc di tích thực cảnh, các lớp hình ảnh động, âm thanh và ánh sáng được sắp đặt công phu, dẫn dắt khán giả trở về thời khắc lịch sử năm 1009, thời điểm triều Lý khai sáng kinh đô Thăng Long. Những lát cắt lịch sử tiêu biểu như “Thiên mệnh rồng bay”, “Hộ quốc an dân”, “Dấu ấn di sản triều Lý” được thể hiện sinh động, vượt khỏi khuôn khổ của các hình thức trình chiếu tư liệu truyền thống.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội cho biết, việc ra mắt vở diễn “Kinh đô Thăng Long” cùng Không gian trải nghiệm số xuất phát từ mong muốn đổi mới phương thức tiếp cận di sản, từng bước hình thành một không gian sáng tạo, đánh thức ký ức lịch sử và đưa du khách bước vào dòng chảy nghìn năm Thăng Long – Hà Nội thông qua những câu chuyện, hình ảnh, không gian và trải nghiệm được thiết kế chọn lọc, giàu tính tương tác.

Theo ông Nguyễn Thanh Quang, chương trình không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn thị giác ứng dụng công nghệ cao, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng di sản nghìn năm tuổi vẫn luôn sống động, mang hơi thở thời đại, tiếp tục được bảo tồn, lan tỏa và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa trên nền tảng sáng tạo mới.

Vở diễn “Kinh đô Thăng Long” và Không gian trải nghiệm số Hoàng thành Thăng Long được xây dựng với bốn mục tiêu trọng tâm, gồm: Đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ; tạo ra phương thức tiếp cận mới, tăng cường sự tương tác giữa người xem với không gian di tích, qua đó nâng cao chất lượng trải nghiệm; góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa của Thủ đô, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế; đồng thời triển khai hiệu quả Chiến lược chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội đến năm 2030, từng bước hình thành hệ sinh thái di sản số.

“Chúng tôi tin tưởng rằng việc ứng dụng các công nghệ hiện đại sẽ góp phần gia tăng chiều sâu trải nghiệm, qua đó khơi dậy niềm tự hào, sự trân trọng và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản”, ông Nguyễn Thanh Quang nhấn mạnh.

Song song với trình diễn ngoài trời, không gian trải nghiệm số đa giác quan (immersive) được tổ chức như một hệ sinh thái di sản số, trong đó công nghệ đóng vai trò trung tâm kết nối tri thức lịch sử với cảm xúc người xem. Sáu phân khu công nghệ được thiết kế theo hướng tương tác, mở ra nhiều cách tiếp cận mới đối với di sản.

Trong đó, khu Visual Mapping 3D tái hiện không gian kinh thành Thăng Long xưa bằng đồ họa chuyển động kết hợp cảm biến thông minh, tạo hiệu ứng ánh sáng tương tác theo bước di chuyển của khách tham quan. Khu Holobox 3D ứng dụng công nghệ hologram để giới thiệu các bảo vật triều Lý và mô hình kiến trúc tiêu biểu dưới dạng hình ảnh ba chiều, cho phép quan sát đa góc độ mà không bị giới hạn bởi không gian trưng bày truyền thống.

Đáng chú ý, hệ thống “Lễ tân ảo” ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng nhận diện, giao tiếp và trả lời trực tiếp các câu hỏi của khách tham quan về lịch sử triều Lý, góp phần đổi mới hình thức thuyết minh di sản. Cùng với đó, các kiosk thông tin cảm ứng giúp người xem chủ động tra cứu dữ liệu lịch sử, hiện vật và nhân vật, tạo môi trường học tập trực quan, dễ tiếp cận, đặc biệt với giới trẻ.

Không gian trải nghiệm còn tích hợp khu AI Selfie cho phép khách tham quan “hóa thân” trong cổ phục triều Lý thông qua xử lý ảnh tự động, cũng như khu trải nghiệm VR360 đưa người xem du hành trong không gian kiến trúc và đời sống cung đình được số hóa với độ phân giải cao.

Việc ra mắt không gian trải nghiệm số tại Hoàng Thành Thăng Long không chỉ làm mới cách tiếp cận di sản, mà còn khẳng định định hướng phát triển công nghiệp văn hóa bền vững của Thủ đô. Thông qua việc kết hợp hài hòa giữa di sản vật thể và công nghệ số, chương trình mở ra một hướng đi mới trong công tác bảo tồn, đưa di sản trở thành trải nghiệm sống động, gần gũi và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng thời đại số.