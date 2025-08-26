(Ngày Nay) - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, do tình hình mưa bão đã giảm, từ 5 giờ 30 sáng nay (26/8), Cục Cảnh sát giao thông mở tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc dọn dẹp cây đổ, biển báo gãy và các chướng ngại vật gãy đổ trong mưa bão, rà lại toàn tuyến an toàn.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người tham gia giao thông chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách, đi đúng làn đường, không tránh vượt sai quy định...

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục ứng trực trên tuyến để hỗ trợ cho người dân đi lại thông suốt, an toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, Cục Cảnh sát giao thông đã ra thông báo cấm toàn bộ phương tiện đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An từ 13 giờ 30 ngày 25/8, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời đề nghị người tham gia giao thông chủ động tìm lộ trình đi cho phù hợp, khu vực dừng đỗ xe để đảm bảo an toàn và chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hướng dẫn lệnh của lực lượng chức năng.

Theo bản tin lúc 5 giờ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9. Khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12-15 như: trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; trạm Đô Lương có gió giật cấp 15; trạm Vinh có gió giật cấp 12; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13,... Nước dâng do bão tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) 1,01m, Hòn Ngư (Nghệ An) 1,66m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 0,51m. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa - Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 600mm.

Sáng sớm 26/8, bão số 5 di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong sáng 26/8, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn và đảo Hòn Ngư) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-5,0m; biển động mạnh.

Trên đất liền khu vực Thanh Hóa - Nghệ An và vùng ven biển Ninh Bình còn có gió mạnh 6-7, giật cấp 9.

Từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).