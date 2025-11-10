Mỗi người dân có thể nhận 2.000 USD "cổ tức thuế" từ chính quyền Tổng thống Trump

(Ngày Nay) - Ngày 9/11 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết hầu hết người dân Mỹ sẽ nhận được khoản cổ tức ít nhất 2.000 USD từ nguồn thu thuế quan.
Theo tờ Business Insider, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Chúng ta đang thu về hàng nghìn tỷ USD và sẽ sớm bắt đầu thanh toán khoản nợ khổng lồ 37.000 tỷ USD. Khoản cổ tức ít nhất 2.000 USD mỗi người (không bao gồm những người có thu nhập cao!) sẽ được chi trả cho tất cả mọi người”.

Thông báo của Tổng thống Trump xuất hiện trong bối cảnh Tòa án Tối cao đang xem xét tính hợp pháp của các mức thuế quan diện rộng mà ông ban hành theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Các tòa án cấp dưới đã phán quyết rằng nhiều khoản thuế này là trái luật.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh One America News Network hồi tháng 10, ông Trump đã đề xuất ý tưởng phân phát cho người dân từ 1.000 đến 2.000 USD, dựa trên nguồn thu thuế quan mà ông dự đoán có thể mang lại hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ tháng 9, cơ quan này đã thu được 195 tỷ USD từ thuế hải quan trong năm tài khóa 2025.

Đối với người tiêu dùng, khoản chi cổ tức này có thể đặc biệt được hoan nghênh trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng ngừng hoạt động, khiến hàng chục triệu người Mỹ đã không nhận được trợ cấp thực phẩm tháng 11.

Tuy nhiên, nhiều khả năng kế hoạch phát cổ tức thuế quan sẽ cần được Quốc hội Mỹ thông qua. Trước đây, ông Trump từng cho biết ông muốn sử dụng nguồn thu thuế quan để giải quyết nợ công quốc gia.

Xuất hiện trong chương trình “This Week” của đài ABC sáng 9/11, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói rằng mục tiêu của chính quyền trong việc áp thuế là nhằm tái cân bằng thương mại chứ không phải để tăng nguồn thu.

Tuyên bố về cổ tức thuế của Tổng thống Trump đánh dấu diễn biến mới nhất trong cuộc chiến chính trị kéo dài liên quan đến vấn đề chi phí sinh hoạt.

Ông Trump từng dựa một phần vào chủ đề này trong chiến dịch tranh cử tổng thống, nhiều lần chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden về tình trạng lạm phát và cam kết sẽ ngay lập tức hạ giá cả nếu đắc cử.

Các thành viên Dân chủ gần đây cũng áp dụng chiến lược tương tự. Các ứng cử viên đảng Dân chủ ở thành phố New York, bang New Jersey và bang Virginia đã giành chiến thắng sau khi vận động tranh cử với trọng tâm là vấn đề chi phí sinh hoạt.

Ông Zohran Mamdani, người vừa đắc cử chức Thị trưởng New York, đã cam kết đóng băng tiền thuê nhà, miễn phí dịch vụ trông trẻ và xe buýt, đồng thời xây dựng các cửa hàng tạp hóa do thành phố sở hữu.

Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
(Ngày Nay) - Tháng 4/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh những vấn đề rất lớn, rất chiến lược, trong bối cảnh thế giới đã có “những nhà máy, bến cảng “không đèn” (hoạt động bằng robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hoàn toàn, không còn người trực tiếp, làm được suốt ngày đêm, không giải lao, không ca kíp, không ngừng nghỉ, chỉ tính riêng về thời gian thì năng suất đã tăng gấp 3 - 4 lần...)”
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
(Ngày Nay) - Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông tin, PGS Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm viện sĩ thông tấn người nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Ở tuổi 45, ông trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ hai đảm nhận vị trí danh giá này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
(Ngày Nay) - Omega Plus vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt của The Singularity Is Nearer với nhan đề Điểm kỳ dị đã cận kề , tác phẩm mới nhất của nhà tương lai học Ray Kurzweil – chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google. Cuốn sách do Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, Đào Trung Thành hiệu đính, nằm trong Tủ sách Khoa học của Omega Plus.
Tác phẩm "Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc" đoạt giải nhất thể loại bò sát - lưỡng cư của tác giả Trần Anh Tuấn vừa bị thu hồi.
Thu hồi giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh vì tác phẩm dàn dựng
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025” đã ra quyết định thu hồi giải Nhất hạng mục bò sát - lưỡng cư đối với tác phẩm “Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc” của nhà nhiếp ảnh Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) sau khi xác minh tác phẩm có dấu hiệu dàn dựng, can thiệp vào môi trường tự nhiên trong quá trình sáng tác.
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
(Ngày Nay) - Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều công nhân lao động trực tiếp và cán bộ công đoàn cơ sở cho rằng việc kéo dài thời gian làm việc không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và sức khỏe, nhất là trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại.
Tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao
(Ngày Nay) - Sáng 10/11 tại Nhà Quốc hội, với 441 đại biểu tham gia biểu quyết bằng 93,04%, có 440 đại biểu tán thành bằng 92,83%, không tán thành 1 bằng 0,21%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiêm kỳ 2021 - 2026.
Dấu tích kiến trúc Đàn tế Nam Giao Thành nhà Hồ sau các đợt khai quật.
Tiến tới lý giải cấu trúc Đàn tế Nam Giao triều Hồ
(Ngày Nay) - Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cho phép đơn vị phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật toàn bộ nền 4 và nền 5 của Đàn tế Nam Giao - Tây Đô.
Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines
Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines
(Ngày Nay) - Cơ quan Dịch vụ Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines cho biết, tối 9/11, siêu bão Fung-wong đã đổ bộ vào khu vực bờ biển phía Đông Philippines, sau khi đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán.