Mỗi người dân có thể nhận 2.000 USD "cổ tức thuế" từ chính quyền Tổng thống Trump

(Ngày Nay) - Ngày 9/11 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết hầu hết người dân Mỹ sẽ nhận được khoản cổ tức ít nhất 2.000 USD từ nguồn thu thuế quan.

Theo tờ Business Insider, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Chúng ta đang thu về hàng nghìn tỷ USD và sẽ sớm bắt đầu thanh toán khoản nợ khổng lồ 37.000 tỷ USD. Khoản cổ tức ít nhất 2.000 USD mỗi người (không bao gồm những người có thu nhập cao!) sẽ được chi trả cho tất cả mọi người”.

Thông báo của Tổng thống Trump xuất hiện trong bối cảnh Tòa án Tối cao đang xem xét tính hợp pháp của các mức thuế quan diện rộng mà ông ban hành theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Các tòa án cấp dưới đã phán quyết rằng nhiều khoản thuế này là trái luật.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh One America News Network hồi tháng 10, ông Trump đã đề xuất ý tưởng phân phát cho người dân từ 1.000 đến 2.000 USD, dựa trên nguồn thu thuế quan mà ông dự đoán có thể mang lại hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ tháng 9, cơ quan này đã thu được 195 tỷ USD từ thuế hải quan trong năm tài khóa 2025.

Đối với người tiêu dùng, khoản chi cổ tức này có thể đặc biệt được hoan nghênh trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng ngừng hoạt động, khiến hàng chục triệu người Mỹ đã không nhận được trợ cấp thực phẩm tháng 11.

Tuy nhiên, nhiều khả năng kế hoạch phát cổ tức thuế quan sẽ cần được Quốc hội Mỹ thông qua. Trước đây, ông Trump từng cho biết ông muốn sử dụng nguồn thu thuế quan để giải quyết nợ công quốc gia.

Xuất hiện trong chương trình “This Week” của đài ABC sáng 9/11, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói rằng mục tiêu của chính quyền trong việc áp thuế là nhằm tái cân bằng thương mại chứ không phải để tăng nguồn thu.

Tuyên bố về cổ tức thuế của Tổng thống Trump đánh dấu diễn biến mới nhất trong cuộc chiến chính trị kéo dài liên quan đến vấn đề chi phí sinh hoạt.

Ông Trump từng dựa một phần vào chủ đề này trong chiến dịch tranh cử tổng thống, nhiều lần chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden về tình trạng lạm phát và cam kết sẽ ngay lập tức hạ giá cả nếu đắc cử.

Các thành viên Dân chủ gần đây cũng áp dụng chiến lược tương tự. Các ứng cử viên đảng Dân chủ ở thành phố New York, bang New Jersey và bang Virginia đã giành chiến thắng sau khi vận động tranh cử với trọng tâm là vấn đề chi phí sinh hoạt.

Ông Zohran Mamdani, người vừa đắc cử chức Thị trưởng New York, đã cam kết đóng băng tiền thuê nhà, miễn phí dịch vụ trông trẻ và xe buýt, đồng thời xây dựng các cửa hàng tạp hóa do thành phố sở hữu.