“Mưa đỏ” và “Địa đạo” đến đặc khu Côn Đảo

(Ngày Nay) -Nối tiếp chuỗi hoạt động Những Ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM 2025, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chỉ đạo Nhà hát Kịch TPHCM phối hợp các đơn vị triển khai các hoạt động văn nghệ tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo.

Theo đó, vào tối ngày 8/11, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt tái hiện hành trình 50 năm phát triển của văn học - nghệ thuật TPHCM sau ngày đất nước thống nhất (1975 – 2025), đồng thời tôn vinh những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ qua các thời kỳ.

Theo ban tổ chức, ngoài lực lượng văn nghệ sĩ nổi tiếng từ TPHCM, chương trình có sự kết hợp với lực lượng biểu diễn tại chỗ (các nghệ sĩ, nghệ nhân lao động sáng tạo tại khu vực 3 – thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) nhằm tạo không khí giao lưu mang đậm tính lan tỏa về tinh thần: “TPHCM – ngôi nhà chung của chúng ta”.

Đặc biệt, tại đặc khu Côn Đảo sẽ diễn ra hoạt động chiếu phim chủ đề kháng chiến - cách mạng. Trong đó, 2 bộ phim “hot” nhất đợt A50 và A80 là Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối (kịch bản - đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên) và Mưa đỏ (kịch bản: Chu Lai, đạo diễn: Đặng Thái Huyền) sẽ đến với khán giả tại Hội trường Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao - Du lịch Côn Đảo trong 2 ngày 14 và 15/11 với 5 suất chiếu.

Ngoài ra, nhiều tác phẩm chất lượng thuộc các loại hình nghệ thuật, như: vở kịch nói Khát vọng hòa bình (Nhà hát Kịch TPHCM) – huy chương bạc Liên hoan Sân khấu TPHCM lần I; kịch múa Hoàng hôn (Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM); các tác phẩm múa Xóm trọ (kịch bản - biên đạo: Tạ Thùy Chi), Con đường trên biển (kịch bản - biên đạo: Lê Hải), Nụ cười xanh (kịch bản - biên đạo: Phan Cường), Chung một niềm tin chiến thắng (biên đạo: Huỳnh Hồng Diễm - Vũ Minh Tân)… cũng được giới thiệu tại nhiều địa phương xa khu vực trung tâm TPHCM.

Chuỗi hoạt động lần này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TPHCM trong việc đưa văn hóa, nghệ thuật và tri thức đến với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân tại các khu vực xa trung tâm đô thị. Đồng thời cũng thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Thành phố đối với đồng bào các vùng xa, những nơi vừa sáp nhập vào đại gia đình TPHCM.

Bên cạnh việc đưa văn học, nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, gắn kết cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa - nghệ thuật của TPHCM anh hùng, chuỗi hoạt động còn góp phần hình thành một không gian văn hoá chung của toàn thành phố, đưa tinh hoa văn học nghệ thuật TPHCM vươn xa, thấm sâu và bền vững trong lòng công chúng.