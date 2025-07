Mưa dông diện rộng, cảnh báo thiên tai tại nhiều tỉnh thành

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20–50mm, có nơi trên 100mm. Về đêm, mưa vẫn tiếp diễn tại khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, với lượng mưa từ 15–40mm, cục bộ trên 80mm.

Dự báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Trong 24 giờ qua, một số nơi đã ghi nhận lượng mưa lớn như Co Mạ (Sơn La) 96,8mm, Pa Thơm (Điện Biên) 59,6mm, Yên Đồng (Ninh Bình) 61,6mm và Yên Thắng (Thanh Hóa) 62mm.

Tại Trung Bộ và Nam Bộ, ngày và đêm 2/7, thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi với mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10–30mm, một số khu vực có thể lên đến trên 70mm, tập trung vào chiều và tối.

Đặc biệt, tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún do mưa lớn đang được cảnh báo ở mức đáng lưu ý.

Cụ thể, trong khoảng từ 0 giờ đến 3 giờ ngày 2/7, khu vực Nghệ An và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, như tại Châu Hồng (Nghệ An) ghi nhận 52mm, Lương Sơn (Thanh Hóa) 38,2mm. Độ ẩm đất tại nhiều nơi trong khu vực này đã đạt hoặc tiệm cận ngưỡng bão hòa (trên 85%), khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc tăng cao. Trong 6 giờ tới, lượng mưa tích lũy dự kiến từ 10–30mm, có nơi trên 60mm. Cảnh báo thiên tai tại khu vực này ở cấp độ 1.

Tại Lâm Đồng, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng 2/7, nhiều địa phương đã có mưa to, như Đạ M’ri 56mm, Quảng Tân 53mm, Đạ Ploa 52,4mm. Mô hình độ ẩm đất tại địa phương này cũng cho thấy nhiều khu vực đã đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, lượng mưa có thể tiếp tục đạt từ 20–40mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đặc biệt đáng lo ngại tại các địa bàn như Đạ Huoai, Đam Rông, Cát Tiên, Bảo Lâm, Đạ Ploa và một số phường thuộc thành phố Bảo Lộc và thị xã Gia Nghĩa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ tại các tỉnh cấp 1.

Dự báo từ ngày 3/7, mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm dần, tuy nhiên cần tiếp tục đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan trong các đợt dông, mưa cục bộ với cường suất lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.