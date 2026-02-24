Mưa rải rác ở Bắc Bộ, Nam Bộ có dông trong ngày Mùng 8 Tết

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Bắc Bộ vẫn lạnh về sáng và đêm, có mưa rải rác, có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ.
Mưa rải rác ở Bắc Bộ, Nam Bộ có dông trong ngày Mùng 8 Tết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ vẫn lạnh về sáng và đêm, có mưa rải rác, có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ.

Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, có nơi có dông; đêm cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa và mưa rào rải rác; đêm có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, có mưa và mưa rào rải rác, đêm có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa vài nơi; gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, đêm không mưa; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa rào. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

PV
mưa rào không khí lạnh nắng nóng thời tiết

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Olympic mùa Đông 2026: Bước ngoặt cho tương lai
Olympic mùa Đông 2026: Bước ngoặt cho tương lai
(Ngày Nay) - Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi động, Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina 2026 đã khép lại, để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ ở thành tích mà còn ở tinh thần thể thao, những câu chuyện nhân văn và định hình lại cách tổ chức Olympic trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Kirsty Coventry nhận định kỳ đại hội này đã “vượt mọi kỳ vọng”, trở thành minh chứng cho sức sống bền bỉ của phong trào Olympic trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
Phát triển mô hình AI thúc đẩy thám hiểm không gian sâu
Phát triển mô hình AI thúc đẩy thám hiểm không gian sâu
(Ngày Nay) - Các nhà nghiên cứu đa ngành của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho việc chụp ảnh thiên văn, giúp tăng cường đáng kể khả năng quan sát những vùng sâu thẳm nhất của vũ trụ.
Đoàn rước kiệu Lễ Tế.
Linh thiêng Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ
(Ngày Nay) -  Ngày 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), nhân ngày “Tiên Giáng”, xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm, thành kính tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ.
Mỹ-Israel tấn công Iran có thể dẫn tới kết quả trái mong đợi
Mỹ-Israel tấn công Iran có thể dẫn tới kết quả trái mong đợi
(Ngày Nay) - Nhiều người từng dự đoán Mỹ sẽ không kích Iran sau làn sóng biểu tình quy mô lớn tháng trước vì khi đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo giới chức Iran rằng việc tiếp tục gây đổ máu nhằm vào người biểu tình sẽ kích hoạt các đòn không kích trừng phạt.
Ninh Bình bứt tốc du lịch dịp Tết, xếp thứ hai cả nước
Ninh Bình bứt tốc du lịch dịp Tết, xếp thứ hai cả nước
(Ngày Nay) - Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 14 đến 22 tháng 2, tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, toàn tỉnh đón 2.375.179 lượt khách. Con số này tăng 81,4 phần trăm so với dịp Tết năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 377.790 lượt, tăng 169,4 phần trăm. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.451 tỷ đồng, tăng 52,3 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên
(Ngày Nay) - ãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/2 đưa tin Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, đang diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng, đã hoàn toàn ủng hộ và thông qua đề xuất bầu nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên.