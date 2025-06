Muôn kiểu “biến tướng” thực phẩm bổ sung - Bài 1: “Bí ẩn” hệ sinh thái Z Holding và các thương hiệu sữa tai tiếng

Z Holding hoạt động từ năm 2015 khởi đầu là các câu lạc bộ đội nhóm nhằm đào tạo kiến thức, kỹ năng mềm cho sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm 2017, ông Hoàng Quang Thịnh từng bị phản ánh về việc tổ chức các khoá học đào tạo nhân viên bán hàng mang hơi hướng đa cấp.

Theo đó, hàng trăm sinh viên tham gia vào khóa học Start up camp do CLB Now or Never phối hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế Zoma Việt Nam tổ chức đã bán những sản phẩm kém chất lượng với giá đội lên 10 lần.

Khóa học này kéo dài 21 ngày với mức học phí 7.000.000 đồng và được đào tạo bởi Hoàng Quang Thịnh, người sáng lập CLB Now or Never và CEO (giám đốc điều hành) của Công ty Cổ phần Quốc tế Zoma Việt Nam.