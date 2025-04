Sở Công Thương Hà Nội thông tin về vụ sữa giả

Bà Nguyễn Kiều Oanh cho biết: Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, thẩm quyền quản lý nhà nước đối với các sản phẩm sữa được phân định rõ theo nhóm sản phẩm và cơ quan chuyên ngành.

Ngành y tế chịu trách nhiệm quản lý đối với nhóm sản phẩm sữa có bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng bao gồm cả việc tiếp nhận tự công bố, xác nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

Ngành công thương chịu trách nhiệm quản lý đối với nhóm sản phẩm sữa chế biến thông thường không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.

Do không phải là đơn vị có quyền quản lý nhà nước đối với các sản phẩm sữa do Công ty CP Dược phẩm Quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dinh dưỡng Hacofood Group sản xuất, Sở Công Thương không tiếp nhận hồ sơ tự công bố đối với các sản phẩm sữa của hai công ty này.

Đồng thời, do đây là các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của ngành y tế, theo quy định của pháp luật hiện hành thì Sở Công Thương Hà Nội không được thực hiện thanh tra chuyên ngành, kiểm tra định kỳ hay hậu kiểm đối với hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm thực phẩm của hai doanh nghiệp này.

Lực lượng quản lý thị trường chỉ có thể tiến hành kiểm tra đối với các doanh nghiệp này khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, việc thành lập và đăng ký hoạt động của doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã thực hiện các thủ tục, giấy tờ kinh doanh đầy đủ, theo đúng quy định của pháp luật để che đậy những hành vi vi phạm của sản phẩm. Chất lượng sản phẩm chỉ có thể bị phát hiện khi đem đi xét nghiệm. Thời gian qua, chưa có phản ánh nào từ phía người tiêu dùng để có thể thực hiện việc lấy mẫu kiểm nghiệm.

Đối với công tác kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm, hàng năm Sở Công Thương Hà Nội xây dựng Kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý theo phân công, phân cấp. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, giám sát và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa thực phẩm nói chung, bao gồm cả mặt hàng sữa và thực phẩm chức năng nói riêng lưu thông trên thị trường.

Từ năm 2021 đến nay, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức kiểm tra, hậu kiểm chuyên ngành đối với 289 doanh nghiệp, đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 47 doanh nghiệp với số tiền gần 400 triệu đồng.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (trước đây là Cục Quản lý thị trường) đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 2.256 vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm và liên quan đến an toàn thực phẩm; phạt hành chính tổng số tiền 31,669 tỷ đồng; xử lý buộc tiêu hủy số tang vật, hàng hóa vi phạm về an toàn thực phẩm trị giá gần 56,7 tỷ đồng.

Đối với mặt hàng sữa, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử phạt 53 vụ với tổng số tiền phạt 546 triệu đồng; tổng số lượng hàng hóa tịch thu, tiêu hủy với mặt hàng sữa là 5.853 lon, hộp, chai với giá trị 200,1 triệu đồng.

Riêng trong năm 2024, đã kiểm tra, phát hiện và chuyển 2 vụ việc vi phạm liên quan đến sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp và tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu lưu thông trên thị trường (trong đó có sữa, sản phẩm từ sữa), thời gian tới, Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực Công Thương; phối hợp kiểm tra liên ngành trên địa bàn thành phố trong các dịp cao điểm về an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm để đảm bảo quyền lợi cho người sản xuất chân chính cũng như người tiêu dùng, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.