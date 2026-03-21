Mỹ dự định chiếm đảo Kharg nhằm ép Iran thông tuyến eo biển Hormuz

(Ngày Nay) - Theo Axios, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các kế hoạch đầy rủi ro nhằm chiếm đóng hoặc phong tỏa đảo Kharg của Iran, với mục tiêu buộc Tehran phải mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.
(Hình ảnh từ vệ tinh) Quang cảnh đảo Kharg của Iran, ngày 25/2/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Quang cảnh đảo Kharg của Iran, ngày 25/2/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Áp lực chiến lược từ “nút thắt” Hormuz

Eo biển Hormuz hiện là điểm nghẽn then chốt trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Việc Iran kiểm soát hoạt động vận tải qua tuyến đường này đã khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, đồng thời đặt ra thách thức lớn đối với mục tiêu chấm dứt xung đột theo điều kiện của Washington.

Trong bối cảnh đó, đảo Kharg - nằm cách bờ biển Iran khoảng 25 km và xử lý tới 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này - nổi lên như một mục tiêu chiến lược. Giới chức Mỹ cho rằng nếu kiểm soát được đảo này, Washington có thể tạo đòn bẩy đáng kể trong các cuộc đàm phán với Tehran.

Tuy nhiên, phương án này đi kèm rủi ro lớn. Việc triển khai lực lượng để chiếm giữ hoặc phong tỏa Kharg có thể khiến binh sĩ Mỹ đối mặt trực tiếp với hỏa lực của Iran, đẩy xung đột leo thang nguy hiểm.

Một nguồn tin am hiểu suy nghĩ trong Nhà Trắng cho biết Mỹ có thể cần thêm thời gian để làm suy yếu năng lực quân sự của Iran trước khi tiến hành bất kỳ chiến dịch trên bộ nào.

Cân nhắc quân sự và chính trị

Theo các quan chức cấp cao, Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng không loại trừ bất kỳ phương án nào. “Ông ấy muốn eo biển Hormuz phải được mở. Nếu cần phải chiếm đảo Kharg để đạt được điều đó, thì điều đó có thể xảy ra”, một quan chức nói.

Hiện Mỹ đã điều động khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ tới khu vực và đang xem xét tăng cường thêm lực lượng. Các phương án đang được bàn thảo bao gồm cả tấn công đổ bộ lẫn phong tỏa hải quân nhằm ngăn tàu chở dầu tiếp cận đảo.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, cho rằng việc Iran đóng eo biển là hành động mang tính tuyệt vọng, đồng thời nhấn mạnh Washington có nhiều kịch bản để ứng phó.

Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự cảnh báo hiệu quả của kế hoạch này không chắc chắn. Chuẩn đô đốc về hưu Mark Montgomery nhận định việc chiếm đảo Kharg có thể khiến Mỹ chịu rủi ro lớn mà không đảm bảo buộc Iran phải nhượng bộ. Ông cho rằng một giải pháp khả thi hơn là tăng cường không kích, sau đó triển khai tàu chiến và máy bay hộ tống tàu thương mại qua eo biển.

Kịch bản phía trước

Tuần trước, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào nhiều mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Theo giới chức Washington, đây vừa là động thái cảnh báo Iran, vừa nhằm làm suy yếu năng lực phòng thủ của nước này, chuẩn bị cho các bước đi tiếp theo nếu cần thiết.

Dù vậy, các cơ sở xuất khẩu dầu trên đảo vẫn chưa bị tấn công. Tổng thống Trump cho biết Mỹ “có thể đánh chiếm hòn đảo bất cứ lúc nào”, nhưng cũng úp mở về khả năng triển khai bộ binh.

Ở chiều ngược lại, tình hình thực địa cho thấy căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc tấn công qua lại đã khiến eo biển Hormuz gần như bị tê liệt, làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu tăng vọt.

Đảo Kharg - một đảo san hô dài khoảng 8 km - vốn là trung tâm xử lý dầu mỏ then chốt của Iran và trước đó phần lớn không bị ảnh hưởng trong giai đoạn đầu xung đột. Tuy nhiên, các đòn tấn công gần đây của Mỹ đã đánh dấu bước chuyển đáng kể, cho thấy Washington sẵn sàng gia tăng sức ép.

Hiện tại, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc vẫn đang cân nhắc các phương án tăng cường lực lượng, đồng thời đánh giá tính pháp lý của các hành động như phong tỏa hay chiếm đóng.

Một số nguồn tin cho biết lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ không chỉ chuẩn bị cho kịch bản tại đảo Kharg, mà còn có thể thực hiện các nhiệm vụ khác trong khu vực, như sơ tán nhân viên ngoại giao nếu tình hình xấu đi.

Dù chưa có quyết định cuối cùng, các động thái quân sự liên tiếp cho thấy Mỹ đang từng bước tạo lập các điều kiện cần thiết cho một lựa chọn cứng rắn hơn, trong bối cảnh cuộc đối đầu với Iran ngày càng khó kiểm soát.

Hormuz đảo Kharg Mỹ Iran

Không khí lạnh yếu gây mưa rải rác ở vùng núi
Không khí lạnh yếu gây mưa rải rác ở vùng núi
(Ngày Nay) - Ngày 21/3, theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định với mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông trong khung giờ đầu ngày.
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Quy chế tuyển sinh đại học mới
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Quy chế tuyển sinh đại học mới
(Ngày Nay) - Ngày 20/3, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, áp dụng cho các chương trình đào tạo trình độ đại học trong toàn hệ thống từ năm 2026, nhằm hoàn thiện cơ chế tuyển sinh theo hướng đồng bộ, minh bạch và nâng cao chất lượng đầu vào.
Internet ở Nga được đẩy mạnh kiểm soát
Internet ở Nga được đẩy mạnh kiểm soát
(Ngày Nay) - Nga đang đẩy mạnh kiểm soát Internet trên diện rộng, từ gây nhiễu mạng, chặn VPN đến siết các ứng dụng nhắn tin, trong nỗ lực củng cố an ninh và kiểm soát xã hội giữa bối cảnh chiến sự kéo dài.
Hạn hán kéo dài từ siêu El Niño 2026
Hạn hán kéo dài từ siêu El Niño 2026
(Ngày Nay) - Indonesia đang đứng trước nguy cơ trải qua một mùa khô kéo dài và khắc nghiệt trong năm nay, khi các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng “siêu El Niño” có thể làm gia tăng đáng kể tình trạng thiếu mưa trên diện rộng.
(Tư liệu) Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Nhà Trắng ngày 17/10/2025. Ảnh: THX
Nga chuẩn bị đẩy mạnh tấn công Ukraine
(Ngày Nay) - Cuộc chiến tại Trung Đông đang tạo ra những hệ lụy sâu rộng, đẩy Ukraine vào thế khó khi các nỗ lực hòa đàm do Mỹ làm trung gian bị đình trệ, trong lúc Nga được cho là đang chuẩn bị mở rộng các chiến dịch quân sự trên chiến trường.
Tại sự kiện MIK Partnership Summit 2026 vác chuyên gia mang đến góc nhìn về triển vọng thị trường, xu hướng phát triển năm 2026.
MIK Group mở rộng quy mô phát triển với 3 trụ cột chiến lược
(Ngày Nay) -Mở rộng quy mô, tối ưu hiệu quả và tăng cường hợp tác với các đối tác hàng đầu là định hướng xuyên suốt của MIK Group cho giai đoạn mới khi thị trường bất động sản ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng và tiêu chuẩn phát triển đô thị.
Cư dân khu nhà giàu Ciputra phản đối điều chỉnh quy hoạch
Cư dân khu nhà giàu Ciputra phản đối điều chỉnh quy hoạch
(Ngày Nay) - Cư dân Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) vừa có đơn kiến nghị tập thể gửi các cơ quan chức năng, phản đối phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu H2-1 tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn phường Phú Thượng và Xuân Đỉnh.
EU đạt bước tiến mới trong thỏa thuận thương mại với Mỹ
EU đạt bước tiến mới trong thỏa thuận thương mại với Mỹ
(Ngày Nay) - Ngày 19/3, Ủy ban thương mại thuộc Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua việc cắt giảm thuế đối với một số hàng nhập khẩu từ Mỹ theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 8/2025, đồng thời công bố kèm theo những cơ chế bảo vệ bổ sung.