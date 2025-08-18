Mỹ gợi ý điều kiện chấm dứt chiến sự Ukraine

(Ngày Nay) - Ngày 17/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh nếu muốn, người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có thể “gần như ngay lập tức” chấm dứt xung đột với Nga bằng việc từ bỏ vấn đề Bán đảo Crimea cùng ý định gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tuyên bố trên được đưa ra ngay trước thềm cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu tại thủ đô Washington, dự kiến diễn ra trong ngày 18/8, để thảo luận về xung đột tại Ukraine. Nghị sỹ Ukraine Yaroslav Zheleznyak xác nhận Tổng thống Ukraine Zelensky đã khởi hành chuyến bay đến thủ đô Washington. Máy bay sẽ đến Mỹ sau khoảng 6 giờ đồng hồ.

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo tại Washington kể từ tháng 2, khi hai bên công khai bất đồng quan điểm về giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine. Đây cũng sẽ là cuộc gặp đầu tiên kể từ Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska (Mỹ) vào hôm 15/8. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố không có thỏa thuận nào đạt được sau cuộc gặp, nhưng cuộc đàm phán được đánh giá tích cực.

Liên quan xung đột Nga-Ukraine, cùng ngày 17/8, sau cuộc họp trực tuyến của “Liên minh thiện chí” do Anh, Pháp và Đức chủ trì, Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố liên minh này tái khẳng định sự sẵn sàng triển khai lực lượng răn đe sau khi giao tranh chấm dứt, đồng thời hỗ trợ bảo vệ bầu trời và vùng biển của Ukraine, cũng như tái thiết lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tuyên bố nhấn mạnh các thành viên của nhóm các quốc gia có ý định hỗ trợ Kiev cũng đánh giá cao cam kết của Tổng thống Mỹ Trump trong việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong đó “Liên minh thiện chí” sẽ đóng vai trò quan trọng thông qua lực lượng đa quốc gia hỗ trợ Ukraine, cùng với các biện pháp khác.

