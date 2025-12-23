80 ảnh đẹp mừng tuổi 80 của Quân khu 7

(Ngày Nay) -Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025) và 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2025), chiều 22/12, tại TPHCM, CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ đã khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “80 năm hào khí miền Đông”.
Các đại biểu xem triển lãm ảnh chủ đề “80 năm hào khí miền Đông” - Ảnh: Minh Khang
Các đại biểu xem triển lãm ảnh chủ đề “80 năm hào khí miền Đông” - Ảnh: Minh Khang

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

80 ảnh đẹp mừng tuổi 80 của Quân khu 7 ảnh 1

Tác phẩm "Văn nghệ trên thao trường" - Ảnh: Đỗ Khoa

Hướng tới dịp kỷ niệm đặc biệt này, CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ đã phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức cho hơn 40 hội viên đi sáng tác tại nhiều đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang quân khu 7 (Lữ đoàn tăng thiết giáp 26, Lữ đoàn pháo binh 75, lữ đoàn pháo binh 77, Trung đoàn 10 Rừng Sác, Trung đoàn Gia Định, Tiểu đoàn Đặc công 60, Tiểu đoàn Thiết giáp, Tiểu đoàn Vệ binh - Kiểm soát quân sự 31, các đơn vị Bộ đội Biên phòng TPHCM…

80 ảnh đẹp mừng tuổi 80 của Quân khu 7 ảnh 2

Tác phẩm "Kiểm tra phương tiện" - Ảnh: Trần Hiền

Qua đó, các hội viên đã tích cực tham gia cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật do Cục Chính trị Quân khu tổ chức và đạt nhiều giải thưởng. Cũng từ hàng ngàn bức ảnh thu hoạch được đợt này, ban chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ đã chọn lọc 80 tác phẩm xuất sắc nhất để giới thiệu trong triển lãm “80 năm hào khí miền Đông”.

80 ảnh đẹp mừng tuổi 80 của Quân khu 7 ảnh 3

Tác phẩm "Bình yên xã đảo Thạnh An" - Ảnh: Lê Hoàng Miến

Theo Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ Đoàn Hoài Trung, qua các tác phẩm ảnh, có thể thấy, người chiến sĩ miền Đông hôm nay không chỉ hiện diện nơi thao trường mà thực sự là những người con của nhân dân, gắn bó máu thịt với từng mái nhà, từng ruộng rẫy quê hương. Trong gian khó, người lính lại cùng nhân dân dựng lại mái nhà sau mưa bão, lội suối băng rừng đưa hàng cứu trợ, ngày đêm canh gác để giữ trọn sự bình yên cho xóm làng.

CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ được thành lập ngày 22/12/1992 với chỉ hơn 10 hội viên. Đến nay, CLB đã phát triển đến hơn 120 hội viên ở khắp mọi miền đất nước. Các hội viên không chỉ là những quân nhân mà còn có những người gắn bó với lực lượng vũ trang, được trao các giải thưởng của Bộ Quốc phòng.

80 ảnh đẹp mừng tuổi 80 của Quân khu 7 ảnh 4

CLB Nhiếp ảnh TPHCM hiện có hơn 120 hội viên khắp cả nước - Ảnh: Minh Khang

Mục tiêu của CLB là sáng tác ảnh nghệ thuật, ảnh thời sự, báo chí về lực lượng vũ trang và nhiều đề tài khác. Đồng thời cổ vũ phong trào nhiếp ảnh trong các đơn vị quân đội, đưa hình ảnh người chiến sĩ đến gần hơn với nhân dân và bạn bè quốc tế.


Trong 33 năm qua, CLB đã tổ chức hàng chục chuyến đi sáng tác, nhiều triển lãm cá nhân và tập thể, và xuất bản các ấn phẩm ảnh có giá trị như: Quê hương và người lính (1997), Quê hương và đồng đội (2007) – được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi bút tích động viên, Ánh sáng thép(2012) – được Đại tướng Phùng Quang Thanh viết lời tựa, CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ – 30 năm một chặng đường vẻ vang(2022) – được Trung tướng Lâm Quang Đại viết lời tựa…

Minh Khang
80 năm hào khí miền Đông CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ

