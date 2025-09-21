Mỹ tăng cường an ninh cho các nghị sĩ

(Ngày Nay) - Sau vụ sát hại chính trị gia Charlie Kirk, nhà sáng lập tổ chức bảo thủ Turning Point USA, Quốc hội Mỹ đang khẩn trương siết chặt các biện pháp an ninh cho nghị sĩ.

Khác với Tổng thống hay thành viên nội các có bảo vệ đặc biệt, đa số nghị sĩ không có lực lượng an ninh đi kèm khi rời Đồi Capitol. Nhiều người phải tự bỏ tiền cá nhân hoặc dùng quỹ tranh cử để thuê vệ sĩ. Trong bối cảnh số vụ đe dọa nhằm vào nghị sĩ tăng vọt — hơn 9.000 vụ năm 2024 và dự kiến gần 14.000 vụ trong năm nay — mối lo an toàn cho bản thân và gia đình đang bao trùm Quốc hội.

Để ứng phó, Thượng viện Mỹ đã cho phép sử dụng ngân sách văn phòng cho chi phí an ninh, trong khi Hạ viện thông qua gói bổ sung 88 triệu USD bảo vệ nghị sĩ, thẩm phán Tòa án Tối cao và quan chức hành pháp. Trợ cấp an ninh cho mỗi hạ nghị sĩ được nâng từ 5.000 lên 10.000 USD/tháng, kèm quyền chi tối đa 20.000 USD lắp thiết bị bảo vệ tại nhà riêng.

Tuy vậy, nhiều nghị sĩ cho rằng biện pháp trên chưa đủ khi họ vẫn thường xuyên hứng chịu đe dọa ám sát, quấy rối, báo động bom giả hay phá hoại văn phòng. Một số, như bà Debbie Wasserman Schultz, kêu gọi xây dựng kế hoạch an ninh toàn diện, bao gồm lực lượng hộ tống, nhằm bảo vệ không chỉ nghị sĩ mà cả gia đình và nhân viên.