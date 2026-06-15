Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình, lễ ký tổ chức vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ

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(Ngày Nay) - Theo thông báo của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự giữa hai nước. Một lễ ký kết chính thức được lên lịch diễn ra vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ.
Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. Ảnh: THX
Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. Ảnh: THX

Viết trên nền tảng mạng xã hội X sáng 15/6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết: “Sau các cuộc đàm phán chuyên sâu, chúng tôi vui mừng thông báo rằng Thỏa thuận Hòa bình giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran đã được đạt được. Hai bên đã tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban”.

Theo người đứng đầu chính phủ Pakistan, lễ ký kết chính thức sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 19/6, tại Thụy Sĩ và với việc thỏa thuận hiện đã được thiết lập, các bên trung gian sẽ tạo điều kiện cho một loạt cuộc họp diễn ra trong tuần này, đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán kỹ thuật cũng như lễ ký kết chính thức của thỏa thuận.

Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình, lễ ký tổ chức vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ ảnh 1

Sáng 15/6/2026, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết trên nền tảng mạng xã hội X rằng Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự giữa hai nước. Một lễ ký kết chính thức được lên lịch diễn ra vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ. Ảnh chụp màn hình

Thông báo của Thủ tướng Pakistan cho thấy phạm vi của lệnh chấm dứt xung đột là rất rộng. Cả hai bên cam kết chấm dứt các hoạt động quân sự không chỉ trên lãnh thổ Iran mà còn trên tất cả các mặt trận đang diễn ra, trong đó nêu rõ cả Liban, nơi lực lượng Hezbollah thân Iran từ lâu đã hoạt động như một lực lượng đồng minh trong khu vực.

Việc đưa Liban vào nội dung thỏa thuận là ưu tiên của các đối tác châu Âu. Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đã nhấn mạnh với Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar về “tầm quan trọng sống còn” của việc Liban phải được đưa vào bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào nhằm bảo đảm tính bền vững lâu dài của thỏa thuận đó.

Lễ ký kết ngày 19/6 tại Thụy Sĩ tiếp nối mô hình đã được thiết lập trong giai đoạn trước của tiến trình đàm phán, khi thành phố Geneva từng tổ chức nhiều vòng đàm phán gián tiếp giữa các phái đoàn Mỹ và Iran kể từ tháng 2/2026.

Những cuộc đàm phán đó, một phần do Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi làm trung gian, đã tạo ra những tiến triển từng bước nhưng chưa thể dẫn đến một thỏa thuận cuối cùng.

Theo các nguồn tin của đài CNN trước đó, lễ ký kết sẽ được tổ chức tại Geneva, không xa địa điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới tham dự hội nghị G7 ở Pháp vào tuần tới.

Thỏa thuận này dự kiến sẽ được đặt tên là “Thỏa thuận Islamabad” hoặc “Tuyên bố Islamabad”, nhằm ghi nhận vai trò trung gian quan trọng của Pakistan trong tiến trình đàm phán.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến sẽ tham dự lễ ký kết, cùng với đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner.

Liên quan tới nội dung thỏa thuận, vào hôm 14/6, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã đồng ý không sản xuất hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời duy trì nguyên trạng chương trình hạt nhân cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Điều đó, theo lời quan chức Iran, đồng nghĩa với việc Tehran không tiếp tục làm giàu uranium và không mở rộng các cơ sở hạt nhân trong thời gian đàm phán.

Đổi lại, Washington được cho là đồng ý để Tehran pha loãng lượng uranium được làm giàu ở mức cao hiện có ngay trên lãnh thổ Iran. Cơ chế cụ thể sẽ được hai bên xác định trong thời hạn đàm phán 60 ngày sau khi biên bản ghi nhớ được ký kết.

Về các biện pháp trừng phạt, Mỹ được cho là đồng ý không áp đặt thêm bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào đối với Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Ngoài ra, Washington cũng sẽ tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran, cho phép Tehran bán dầu trên thị trường quốc tế và giữ lại nguồn thu từ hoạt động này.

Quan chức Iran cho biết Mỹ cũng đồng ý giải phóng 25 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran thông qua sự kết hợp giữa chuyển tiền trực tiếp, hợp tác tài chính với các quốc gia trong khu vực và các hạn mức tín dụng.

Quan chức này nói: “Mỹ đồng ý không áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào đối với Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng”.

PV
Mỹ Iran thỏa thuận hòa bình

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