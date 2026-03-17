Trung Quốc - Mỹ hướng tới cơ chế hợp tác thương mại mới

(Ngày Nay) - Quan chức cấp cao Trung Quốc và Mỹ ngày 16/3 cho biết vòng đàm phán kinh tế - thương mại mới giữa hai nước tại Paris (Pháp) đã diễn ra mang tính xây dựng, đồng thời nhấn mạnh quan hệ kinh tế - thương mại ổn định giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có lợi cho cả hai bên cũng như kinh tế toàn cầu.

Theo Tân Hoa xã đưa tin, ông Lý Thành Cương (Li Chenggang), Đại diện thương mại quốc tế của Trung Quốc kiêm Thứ trưởng Thương mại, cho biết hai bên nhất trí rằng việc duy trì quan hệ kinh tế và thương mại song phương ổn định là điều có lợi cho cả Trung Quốc, Mỹ và thế giới. Ông Lý Thành Cương cho biết các cuộc trao đổi tại Paris diễn ra “sâu sắc, thẳng thắn và mang tính xây dựng”. Hai bên cũng thảo luận về việc thiết lập một cơ chế làm việc song phương nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại trước các động thái thương mại mới của Mỹ. Ông Lý Thành Cương cho biết Bắc Kinh lo ngại các cuộc điều tra thương mại mới mà Washington khởi động, trong đó có các cuộc điều tra theo Mục 301, có thể gây tổn hại tới quan hệ kinh tế - thương mại song phương đã đạt được sự ổn định sau thời gian căng thẳng. Trung Quốc tiếp tục phản đối các cuộc điều tra đơn phương như vậy.

Trước đó, chính quyền Mỹ đã công bố các cuộc điều tra thương mại mới liên quan tới tình trạng dư thừa công suất công nghiệp và các vấn đề lao động cưỡng bức, nhắm tới khoảng 60 nền kinh tế, trong đó có Trung Quốc. Các cuộc điều tra này có thể mở đường cho việc áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại mới.

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người dẫn đầu phái đoàn Washington tại cuộc họp, nhận định các cuộc thảo luận với quan chức Trung Quốc tại thủ đô nước Pháp là “mang tính xây dựng” và cho thấy sự ổn định của mối quan hệ giữa hai nước.

Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hai bên cũng thảo luận khả năng thiết lập một cơ chế hợp tác thương mại song phương, tạm gọi là “Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung”, nhằm xác định rõ những loại hàng hóa nên được nhập khẩu và xuất khẩu giữa hai nước, qua đó thúc đẩy các lĩnh vực mang lại lợi ích chung.

Các cuộc đàm phán tại Paris được xem là bước chuẩn bị cho chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc tới đây. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết chuyến thăm này có thể bị trì hoãn do những diễn biến liên quan tới xung đột với Iran.

Theo giới quan sát, vòng đàm phán lần này diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang nỗ lực cải thiện quan hệ sau giai đoạn căng thẳng thương mại, khi hai bên từng áp thuế nhập khẩu ở mức rất cao trước khi đạt được thỏa thuận “đình chiến” thương mại kéo dài một năm.