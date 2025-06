Nắng nóng gay gắt trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37–39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

Tại các khu vực còn lại của Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ, nắng nóng cũng diễn ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở mức 45-50%.

Dự báo tình trạng nắng nóng sẽ kéo dài sang ngày 3/6 tại Trung và Nam Trung Bộ, với một số nơi tiếp tục ghi nhận nắng nóng gay gắt. Khu vực Bắc Trung Bộ chỉ còn xảy ra nắng nóng cục bộ. Trong khi đó, nắng nóng ở Bắc Bộ dự kiến chấm dứt từ ngày mai.

Cùng thời điểm, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa), giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông rải rác trong ngày và đêm 2/6. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển có nơi cao trên 2,5 m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Ngoài ra, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực giữa Biển Đông xuất hiện gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao dao động từ 1,5-3 m, biển động. Ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, chủ động phòng tránh thời tiết nguy hiểm.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt cần hạn chế ra ngoài vào thời điểm giữa trưa, bổ sung đủ nước và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp. Các địa phương cần đề phòng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng do thời tiết khô nóng kéo dài.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 29-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Hòa Bình có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Hòa Bình 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng vùng đồng bằng có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Vùng núi chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng vùng đồng bằng 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng phía Bắc 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông; có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông; có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.