Nga đạt bước tiến trong sản xuất loạt vaccine ung thư, thắp thêm hy vọng cho người bệnh

(Ngày Nay) - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia Nga (Gamaleya), ông Alexander Gintsburg, cho biết các lô thử nghiệm đầu tiên của vaccine mRNA điều trị ung thư đã được sản xuất thành công tại Nga.

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu tại hội nghị khoa học tổ chức ở Viện Lập trình Hệ thống Ivannikov thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Gintsburg nói: “Kinh phí đã được phân bổ để xây dựng cơ sở sản xuất vaccine mRNA tại Trung tâm Gamaleya. Nhà máy hiện đã hoàn thiện, được trang bị đầy đủ và đã sản xuất ba lô kiểm nghiệm. Điều quan trọng hơn, Viện Nghiên cứu Ung thư Hertsen, do Viện sĩ Andrey Kaprin lãnh đạo, đã nhận trọn bộ tài liệu cấp phép để triển khai công nghệ này – từ khâu chẩn đoán, sản xuất mRNA đến ứng dụng trên người”.

Trước đó, Bộ Y tế Nga đã phê duyệt hai chế phẩm điều trị ung thư - gồm một vaccine mRNA và một vaccine peptide.

Trong đó, vaccine Neooncovac điều trị u hắc tố (melanoma) được phát triển bởi Trung tâm Gamaleya phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Nga Blokhin, và sản xuất tại Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị (NMRRC) thuộc Bộ Y tế Nga. Sản phẩm được chỉ định cho bệnh nhân trưởng thành mắc melanoma không thể phẫu thuật hoặc đã di căn.

Trong một thông báo hồi tháng 9, ông Gintsburg cho biết những bệnh nhân đầu tiên được tiếp cận vaccine mRNA cá nhân hóa dự kiến gồm 30 người mắc ung thư hắc tố tại Viện Nghiên cứu Ung thư Hertsen và 30 người tại Trung tâm Nghiên cứu Y học Ung thư Quốc gia Blokhin. Ông bày tỏ kỳ vọng Trung tâm Gamaleya cùng hai viện Hertsen và Blokhin sẽ sớm được cấp phép sản xuất những loại vaccine cá nhân hóa đầu tiên cho bệnh nhân ung thư hắc tố.

Bà Veronika Skvortsova, người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA), cho biết các nghiên cứu đã chứng minh tính an toàn của vaccine mRNA cá nhân hóa, đồng thời ghi nhận khả năng làm giảm kích thước và làm chậm đáng kể tốc độ phát triển khối u, với mức độ ức chế có thể đạt 60 – 80%. Các kết quả ban đầu cũng cho thấy tỷ lệ sống sót của bệnh nhân có xu hướng cải thiện.