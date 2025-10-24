Vaccine mRNA mở ra hy vọng cho bệnh nhân ung thư

(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature cho thấy, vaccine mRNA phòng COVID-19 không chỉ giúp ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 mà còn có thể kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư khi kết hợp với liệu pháp miễn dịch.

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Ung thư MD Anderson, Đại học Texas (Mỹ) thực hiện, dựa trên dữ liệu của hơn 1.000 bệnh nhân ung thư phổi và ung thư da (melanoma) đang điều trị bằng liệu pháp miễn dịch.

Kết quả cho thấy, những người đã tiêm vaccine mRNA phòng COVID-19 trong vòng 100 ngày trước khi bắt đầu điều trị có thời gian sống trung bình tăng từ 21 lên 37 tháng đối với ung thư phổi, và cũng sống lâu hơn đáng kể so với nhóm chưa tiêm ở bệnh nhân ung thư da.

Trong khi đó, các loại vaccine sử dụng công nghệ truyền thống như vaccine phòng cúm hoặc phế cầu không mang lại hiệu quả tương tự. Điều này cho thấy công nghệ mRNA có thể giúp tăng cường phản ứng miễn dịch toàn thân, qua đó hỗ trợ hiệu quả liệu pháp miễn dịch trong việc tiêu diệt tế bào ung thư.

Theo các chuyên gia, vaccine mRNA có khả năng kích hoạt mạnh mẽ tế bào lympho T – loại tế bào giữ vai trò trung tâm trong phản ứng miễn dịch chống lại khối u.

Giáo sư Michel Goldman, nhà miễn dịch học tại Đại học Tự do Brussels (Bỉ), cho rằng công nghệ này giúp “đánh thức” hệ miễn dịch, khiến cơ thể phản ứng tốt hơn trước các kháng nguyên ung thư. Ông nhận định, những kết quả ban đầu mở ra triển vọng sử dụng vaccine mRNA không chỉ trong phòng bệnh mà còn trong hỗ trợ điều trị ung thư, giúp tăng hiệu quả của các phương pháp hiện có.

Trước đó, nhóm nghiên cứu tại Đại học Texas cũng đã ghi nhận hiệu quả tương tự trong thử nghiệm trên chuột, khi vaccine mRNA giúp tăng khả năng kiểm soát khối u.

Hiện nhóm đang chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 để kiểm chứng kết quả trên người. Tuy nhiên, các nhà khoa học thừa nhận nghiên cứu đang gặp khó khăn về kinh phí và sự phản đối của một số chính trị gia đối với công nghệ mRNA, khiến tiến độ bị chậm lại.

Sau thành công trong ngăn chặn đại dịch COVID-19, công nghệ mRNA ngày càng chứng tỏ tiềm năng to lớn trong y học hiện đại. Nếu được xác nhận, phát hiện này có thể mở đường cho việc ứng dụng vaccine mRNA như một công cụ hỗ trợ điều trị ung thư, góp phần kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân.