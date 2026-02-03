Nga khẳng định Hiệp ước New START là nền tảng xây dựng lòng tin với Mỹ

(Ngày Nay) - Phát biểu về tương lai của hiệp ước, ông Dmitry Medvedev cho biết đề xuất của Nga về việc kéo dài các hạn chế theo New START thêm 1 năm vẫn đang được duy trì.

Ngày 2/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Nga và Mỹ vẫn là nền tảng quan trọng để xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa hai cường quốc hạt nhân.

Phát biểu về tương lai của hiệp ước, ông Medvedev cho biết đề xuất của Nga về việc kéo dài các hạn chế theo New START thêm 1 năm vẫn đang được duy trì. Ông khẳng định: “Nếu phía Mỹ mong muốn gia hạn, điều đó có thể thực hiện.”

Liên quan đến khả năng New START hết hạn vào ngày 5/2 tới, ông Medvedev cho rằng việc hiệp ước kết thúc sẽ không đồng nghĩa với “thảm họa tức thì” hay nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân, song cảnh báo đây vẫn là diễn biến “đáng lo ngại đối với tất cả mọi người.”

Nga và Mỹ ký New START hồi năm 2010. Hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân tấn công được triển khai của cả Mỹ và Nga, yêu cầu số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và đầu đạn hạt nhân phải ở dưới mức giới hạn đã thỏa thuận.

Theo đó, mỗi bên triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược trên 700 phương tiện, trong đó có tên lửa, máy bay ném bom và tàu ngầm. Thỏa thuận này sẽ chính thức hết hạn vào ngày 5/2 tới.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục tuân thủ các giới hạn cốt lõi của hiệp ước trong vòng 1 năm sau khi hiệp ước hết hiệu lực, với điều kiện Mỹ không tiến hành các hành động làm suy yếu cán cân chiến lược hiện nay.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump hồi tháng 1 cho biết ông không quá lo ngại về việc New START sắp hết hạn, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận mới trong thời gian tới.