Điện Kremlin lên tiếng trước thời điểm hiệp ước New START hết hiệu lực

(Ngày Nay) - Tổng thống Donald Trump từng gợi ý rằng Mỹ có thể để Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực, qua đó mở đường cho việc đàm phán thỏa thuận “tốt hơn”. Và khi New START bước vào "giờ G", Điện Kremlin đã lên tiếng.

Kênh RT (Nga) ngày 29/1 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc thay thế New START giữa Mỹ và Nga, dự kiến hết hạn vào ngày 5/2, là quá trình vô cùng khó khăn và tốn nhiều thời gian.

Phát biểu với báo giới ngày 29/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lập trường của Moskva về vấn đề này là “nhất quán”. Ông đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi tiếp tục chờ đợi, nhưng thời hạn thì đã cận kề. Phía Mỹ đến nay vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào”.

Vào tháng 9/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra đề xuất mang tính tạm thời, với Moskva sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn cốt lõi của hiệp ước New START trong vòng một năm sau ngày 5/2, với điều kiện Mỹ cũng làm điều tương tự.

Theo ông Peskov, việc để hiệp ước hiện hành hết hiệu lực sẽ tạo ra “thâm hụt nghiêm trọng” trong khuôn khổ pháp lý kiểm soát vũ khí hạt nhân, làm giảm ổn định toàn cầu và không phục vụ lợi ích của cả Nga lẫn Mỹ.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Trump phát tín hiệu rằng Mỹ sẵn sàng để New START hết hiệu lực và tìm kiếm thỏa thuận mới trong tương lai. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ New York Times ngày 8/1, ông Trump nêu rõ: “Nếu hiệp ước hết hạn thì cứ để nó hết hạn. Chúng tôi sẽ có thỏa thuận tốt hơn”.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cho rằng bất kỳ hiệp ước thay thế nào trong tương lai cần có sự tham gia của Trung Quốc. Mỹ nhận định Trung Quốc đang sở hữu lực lượng hạt nhân chiến lược tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Tuy nhiên, Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ đề xuất này, khẳng định kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc nhỏ hơn nhiều so với Mỹ và Nga. Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi đây là cách tiếp cận “không hợp lý cũng không thực tế”, đồng thời kêu gọi các nước có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất phải gánh vác “trách nhiệm chính” trong giải trừ vũ khí hạt nhân.

Nga và Mỹ ký New START hồi năm 2010. New START từng được gia hạn ngay sau khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức năm 2021, chỉ vài ngày trước khi hiệp ước hết hiệu lực.

Hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân tấn công được triển khai của cả Mỹ và Nga, yêu cầu số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và đầu đạn hạt nhân phải ở dưới mức giới hạn đã thỏa thuận. Theo đó, mỗi bên triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 phương tiện phóng, trong đó có tên lửa, máy bay ném bom và tàu ngầm.