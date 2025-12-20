Vaccine COVID-19 giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và sinh non ở thai phụ

kết quả nghiên cứu mới được các nhà khoa học Canada công bố ngày 15/12 trên tạp chí JAMA cho thấy vaccine COVID-19 giúp bảo vệ phụ nữ mang thai khỏi nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc sinh non.

Các nhà nghiên cứu thuộc Chương trình Giám sát COVID-19 ở Phụ nữ Mang thai tại Canada (CANCOVID-Preg), do Đại học British Columbia thực hiện, đã phân tích hồ sơ y tế công cộng và lâm sàng của 19.899 phụ nữ mang thai được chẩn đoán mắc COVID-19 từ ngày 5/4/2021 - 31/12/2022, bao gồm cả các trường hợp nhiễm biến thể Delta và Omicron ở 8 tỉnh và 1 vùng lãnh thổ của Canada.

Bà Deborah Money, Giáo sư Sản khoa và Phụ khoa tại Đại học British Columbia và là tác giả chính của báo cáo, cho biết nghiên cứu trên quy mô lớn như vậy đã khẳng định lợi ích của việc tiêm phòng COVID-19 đối với phụ nữ mang thai. Phụ nữ được bảo vệ khỏi nguy cơ phải nhập viện và có tỷ lệ phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt thấp hơn, cũng như tỷ lệ sinh non thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu phát hiện phụ nữ mang thai đã tiêm phòng vaccine có nguy cơ nhập viện thấp hơn khoảng 60% và nguy cơ cần chăm sóc đặc biệt thấp hơn 90% so với những người chưa tiêm phòng khi mắc COVID-19.

Nguy cơ sinh non thấp hơn 20% trong đợt bùng phát biến thể Delta và thấp hơn 36% trong đợt bùng phát biến thể Omicron ở những phụ nữ đã tiêm phòng. Một phân tích trong nghiên cứu cho thấy việc tiêm phòng vaccine COVID-19 trong thời kỳ mang thai thậm chí còn giúp giảm tỷ lệ sinh non lớn hơn so với việc tiêm phòng trước khi mang thai.

Theo đó, bà Money khuyến cáo mặc dù COVID-19 hiện không lây lan rộng rãi ở Canada, nhưng phụ nữ đang có kế hoạch mang thai hoặc đang mang thai vẫn nên tiêm phòng. Bất cứ lúc nào cũng là thời điểm tốt để tiêm phòng và những phụ nữ đang có kế hoạch mang thai hay đã quá hạn tiêm phòng hoặc tiêm nhắc lại nên đi tiêm vaccine COVID-19.