Ngắm áo Pele, Maradona, Messi, Ronaldo ở World Cup

(Ngày Nay) - Những chiếc áo đấu từ các huyền thoại World Cup như Vua bóng đá Pepe, Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo… xuất hiện trong triển lãm đặc biệt về lịch sử World Cup ở Arlington (Texas), dành cho các CĐV và công chúng đi xem World Cup tranh thủ chiêm ngưỡng.

Sân vận động Dallas (tức sân AT&T) tổ chức tổng cộng 9 trận đấu tại World Cup 2026, nhiều hơn bất kỳ thành phố đăng cai nào khác. Các trận đấu bao gồm 5 trận vòng bảng, 2 trận vòng 32 đội, 1 trận vòng 16 đội (Tây ban Nha – Bồ Đào Nha) và 1 trận bán kết diễn ra vào ngày 14/7.

Nằm ngay cạnh sân vận động Dallas, bảo tàng Arlington Museum of Art là nơi diễn ra triển lãm đặc biệt Bóng đá: Niềm đam mê dành cho World Cup (Soccer: The Passion for the World Cup) thuộc chuỗi sự kiện Hơn cả một trận đấu (More Than a Match) được tổ chức chào mừng World Cup, với sự hợp tác của Museo del Calcio Internazionale, mang hàng nghìn hiện vật bóng đá quý hiếm từ châu Âu sang Bắc Mỹ.

Arlington là địa điểm duy nhất tại Bắc Mỹ đăng cai triển lãm này. Điểm nổi bật gồm: áo đấu của nhiều huyền thoại World Cup; những quả bóng thi đấu từ nhiều thời kỳ; vé các trận chung kết World Cup qua các thập niên; poster các kỳ World Cup; găng tay thủ môn, giày các siêu sao, cờ, khăn cổ động và nhiều kỷ vật hiếm khác.

Ngoài ra khi chúng tôi đến tham quan triển lãm còn thấy các tác phẩm nghệ thuật đương đại lấy cảm hứng từ bóng đá. Có thể nói không gian triển lãm đã kể lại câu chuyện lịch sử bóng đá từ thời cổ đại đến World Cup hiện đại ngày nay rất ấn tượng. Nhất là những chiếc áo đấu của các huyền thoại như Pele (Brazil) – tuyển thủ duy nhất trong lịch sử từng 3 lần vô địch World Cup (1958, 1962, 1970); Diego Maradona (Argentina) - huyền thoại lên ngôi vô địch World Cup 1986 với những màn trình diễn siêu đẳng; Ronaldo Nazario (Brazil) - "người ngoài hành tinh", chủ nhân của Chiếc giày vàng và chức vô địch World Cup 2002; Lionel Messi (Argentina) - ngôi sao vĩ đại của kỷ nguyên hiện đại, sở hữu kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu và là nguồn cảm hứng lớn cho tuyển Argentina tại World Cup 2026; Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) – tuyển thủ tham dự và ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp, cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng đấu loại knock-out tại World Cup (với bàn thắng ghi được trong trận Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 ngày 3-7)…

Đến Dallas xem bóng đá, các CĐV còn có dịp đến bảo tàng bóng đá lớn và hiện đại nhất nước Mỹ National Soccer Hall of Fame (Đại sảnh Danh vọng Bóng đá Quốc gia) nằm trong sân vận động Toyota cách Arlington khoảng 50–60 km. Điểm hấp dẫn là đại sảnh tôn vinh những huyền thoại bóng đá Mỹ, không gian lưu giữ lịch sử đội tuyển Mỹ, MLS và nền bóng đá nữ cùng hàng nghìn hiện vật lịch sử. Công nghệ thực tế ảo (VR) và màn hình tương tác được ứng dụng tại bảo tàng. Đây cũng là nơi tổ chức lễ vinh danh các thành viên Hall of Fame hằng năm.

Nếu triển lãm ở Arlington Museum of Art kể câu chuyện về di sản bóng đá thế giới, những kỷ vật World Cup và sức lan tỏa văn hóa của môn thể thao vua thì Đại sảnh Danh vọng Bóng đá Quốc gia khai thác hành trình phát triển của bóng đá tại Mỹ, từ một môn thể thao "lép vế" đến khi trở thành quốc gia đồng đăng cai kỳ World Cup 2026 lớn nhất lịch sử.

World Cup không chỉ có các trận đấu mà còn phản ánh chiều sâu văn hóa và lịch sử của bóng đá, giúp các CĐV quốc tế có thêm nhiều trải nghiệm văn hóa nghệ thuật thú vị trong dịp World Cup 2026.