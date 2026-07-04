Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Ngắm áo Pele, Maradona, Messi, Ronaldo ở World Cup

Trung Nghĩa In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Những chiếc áo đấu từ các huyền thoại World Cup như Vua bóng đá Pepe, Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo… xuất hiện trong triển lãm đặc biệt về lịch sử World Cup ở Arlington (Texas), dành cho các CĐV và công chúng đi xem World Cup tranh thủ chiêm ngưỡng.
Ngắm áo Pele, Maradona, Messi, Ronaldo ở World Cup ảnh 1

Triển lãm đặc biệt về lịch sử World Cup ở Arlington (Texas).

Sân vận động Dallas (tức sân AT&T) tổ chức tổng cộng 9 trận đấu tại World Cup 2026, nhiều hơn bất kỳ thành phố đăng cai nào khác. Các trận đấu bao gồm 5 trận vòng bảng, 2 trận vòng 32 đội, 1 trận vòng 16 đội (Tây ban Nha – Bồ Đào Nha) và 1 trận bán kết diễn ra vào ngày 14/7.

Nằm ngay cạnh sân vận động Dallas, bảo tàng Arlington Museum of Art là nơi diễn ra triển lãm đặc biệt Bóng đá: Niềm đam mê dành cho World Cup (Soccer: The Passion for the World Cup) thuộc chuỗi sự kiện Hơn cả một trận đấu (More Than a Match) được tổ chức chào mừng World Cup, với sự hợp tác của Museo del Calcio Internazionale, mang hàng nghìn hiện vật bóng đá quý hiếm từ châu Âu sang Bắc Mỹ.

Ngắm áo Pele, Maradona, Messi, Ronaldo ở World Cup ảnh 2

Bảo tàng Arlington Museum of Art là nơi diễn ra triển lãm đặc biệt Bóng đá.

Arlington là địa điểm duy nhất tại Bắc Mỹ đăng cai triển lãm này. Điểm nổi bật gồm: áo đấu của nhiều huyền thoại World Cup; những quả bóng thi đấu từ nhiều thời kỳ; vé các trận chung kết World Cup qua các thập niên; poster các kỳ World Cup; găng tay thủ môn, giày các siêu sao, cờ, khăn cổ động và nhiều kỷ vật hiếm khác.

Ngoài ra khi chúng tôi đến tham quan triển lãm còn thấy các tác phẩm nghệ thuật đương đại lấy cảm hứng từ bóng đá. Có thể nói không gian triển lãm đã kể lại câu chuyện lịch sử bóng đá từ thời cổ đại đến World Cup hiện đại ngày nay rất ấn tượng. Nhất là những chiếc áo đấu của các huyền thoại như Pele (Brazil) – tuyển thủ duy nhất trong lịch sử từng 3 lần vô địch World Cup (1958, 1962, 1970); Diego Maradona (Argentina) - huyền thoại lên ngôi vô địch World Cup 1986 với những màn trình diễn siêu đẳng; Ronaldo Nazario (Brazil) - "người ngoài hành tinh", chủ nhân của Chiếc giày vàng và chức vô địch World Cup 2002; Lionel Messi (Argentina) - ngôi sao vĩ đại của kỷ nguyên hiện đại, sở hữu kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu và là nguồn cảm hứng lớn cho tuyển Argentina tại World Cup 2026; Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) – tuyển thủ tham dự và ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp, cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng đấu loại knock-out tại World Cup (với bàn thắng ghi được trong trận Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 ngày 3-7)…

Ngắm áo Pele, Maradona, Messi, Ronaldo ở World Cup ảnh 3

Áo đấu của Lionel Messi vô địch World Cup 2022 ở Qatar.
Ngắm áo Pele, Maradona, Messi, Ronaldo ở World Cup ảnh 4
Áo đấu của Vua bóng đá Pele.

Đến Dallas xem bóng đá, các CĐV còn có dịp đến bảo tàng bóng đá lớn và hiện đại nhất nước Mỹ National Soccer Hall of Fame (Đại sảnh Danh vọng Bóng đá Quốc gia) nằm trong sân vận động Toyota cách Arlington khoảng 50–60 km. Điểm hấp dẫn là đại sảnh tôn vinh những huyền thoại bóng đá Mỹ, không gian lưu giữ lịch sử đội tuyển Mỹ, MLS và nền bóng đá nữ cùng hàng nghìn hiện vật lịch sử. Công nghệ thực tế ảo (VR) và màn hình tương tác được ứng dụng tại bảo tàng. Đây cũng là nơi tổ chức lễ vinh danh các thành viên Hall of Fame hằng năm.

Nếu triển lãm ở Arlington Museum of Art kể câu chuyện về di sản bóng đá thế giới, những kỷ vật World Cup và sức lan tỏa văn hóa của môn thể thao vua thì Đại sảnh Danh vọng Bóng đá Quốc gia khai thác hành trình phát triển của bóng đá tại Mỹ, từ một môn thể thao "lép vế" đến khi trở thành quốc gia đồng đăng cai kỳ World Cup 2026 lớn nhất lịch sử.

Ngắm áo Pele, Maradona, Messi, Ronaldo ở World Cup ảnh 5

Quả bóng và giày của cầu thủ thi đấu tại World Cup 1934 (Italy).
Ngắm áo Pele, Maradona, Messi, Ronaldo ở World Cup ảnh 6

Các hiện vật quý triển lãm tại bảo tàng Arlington Museum of Art (bang Texas, Mỹ).
Ngắm áo Pele, Maradona, Messi, Ronaldo ở World Cup ảnh 7

Các hiện vật quý triển lãm tại bảo tàng Arlington Museum of Art (bang Texas, Mỹ).
Ngắm áo Pele, Maradona, Messi, Ronaldo ở World Cup ảnh 8

PV Trung Nghĩa phỏng vấn bà Shayne Evans (phụ trách triển lãm).

World Cup không chỉ có các trận đấu mà còn phản ánh chiều sâu văn hóa và lịch sử của bóng đá, giúp các CĐV quốc tế có thêm nhiều trải nghiệm văn hóa nghệ thuật thú vị trong dịp World Cup 2026.

Trung Nghĩa
TIN LIÊN QUAN
Pepe Diego Maradona Lionel Messi Cristiano Ronaldo áo đấu triển lãm World Cup

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Góc nhìn của Bảo tàng Metropolitan: Những ô cửa kính màu tưởng niệm của Tiffany và không gian của sự chiêm niệm
Góc nhìn của Bảo tàng Metropolitan: Những ô cửa kính màu tưởng niệm của Tiffany và không gian của sự chiêm niệm
(Ngày Nay) - Nhắc đến cửa sổ kính màu trong các nhà thờ phương Tây, nhiều người thường hình dung những ô cửa rực rỡ tái hiện các câu chuyện trong Kinh Thánh, hình ảnh Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria hay các vị thánh. Tuy nhiên, cuốn Louis Comfort Tiffany at The Metropolitan Museum of Art do Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York) xuất bản lại cho thấy một góc nhìn thú vị hơn về sự phát triển của nghệ thuật kính màu Mỹ vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.
Bảo tàng National Geographic mang đến hành trình khám phá giàu tính tương tác
Bảo tàng National Geographic mang đến hành trình khám phá giàu tính tương tác
(Ngày Nay) - Bảo tàng National Geographic Museum of Exploration trị giá 300 triệu USD vừa chính thức mở cửa tại thủ đô Washington D.C. (Mỹ), mang đến cho du khách những trải nghiệm tương tác độc đáo về khám phá, khoa học, thiên nhiên và bảo tồn thông qua hàng nghìn bức ảnh động vật, các cuộc thám hiểm nổi tiếng cùng nhiều công nghệ trình chiếu hiện đại.
"Chiếc áo pháp lý" bảo tồn di sản
"Chiếc áo pháp lý" bảo tồn di sản
(Ngày Nay) - Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ trong việc trao quyền tự chủ, phân quyền và xây dựng các cơ chế vượt trội của Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, dự thảo Luật đã đề cập đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, du lịch đô thị và các khu phát triển thương mại - văn hóa. Đây là hướng tiếp cận cần thiết đối với một đô thị trung tâm có vai trò quốc gia và quốc tế.
Ảnh minh họa
Nghiên cứu mới bác bỏ quan niệm lâu nay về "phơi nắng an toàn"
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu của Australia cho thấy ngay cả việc tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian ngắn vào những thời điểm cường độ nắng yếu, vốn lâu nay được coi là "an toàn", vẫn có thể gây tổn thương da và làm tăng nguy cơ ung thư da. Nghiên cứu được công bố trên trên tạp chí khoa học Photochemistry and Photobiology.
LHQ cảnh báo El Nino có thể mạnh lên trong những tháng tới
LHQ cảnh báo El Nino có thể mạnh lên trong những tháng tới
(Ngày Nay) - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 3/7 cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành và có khả năng nhanh chóng mạnh lên thành một sự kiện cường độ cao trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu.
Lý giải nguyên nhân con người bỗng dưng "quên tạm thời"
Lý giải nguyên nhân con người bỗng dưng "quên tạm thời"
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học thuộc Đại học thành phố Nagoya phối hợp với Đại học Hokkaido và Đại học Kumamoto (Nhật Bản) đã phát hiện một cơ chế mới trong não bộ có thể lý giải vì sao con người đôi khi không thể nhớ lại những thông tin vốn đã biết, cho thấy hiện tượng "quên tạm thời" có thể bắt nguồn từ trạng thái hoạt động của não chứ không phải do ký ức bị mất đi.