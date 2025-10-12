Ngắm mùa Thu trong tranh Nguyễn Ngọc Liêm

(Ngày Nay) -Lúc 6 giờ 40 phút 53 giây chiều nay 12/10, họa sĩ Nguyễn Ngọc Liêm khai mạc triển lãm cá nhân lần thứ 9 mang tên “Sắc – Ý Thu” tại 292/15 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TPHCM. Nguyễn Ngọc Liêm thuộc số ít họa sĩ trẻ sống được bằng nét cọ của mình.

Tại sao phải đúng 6 giờ 40 phút 53 giây mới khai mạc triển lãm mà không là khung giờ khác? Những ai từng xem tranh Nguyễn Ngọc Liêm sẽ thấy, tác phẩm của anh tối giản về đường nét và màu sắc nhưng lại rất chi tiết, rõ ràng như từng phút, từng giây mà mỗi người phải trải qua trong cuộc đời mình.

Nguyễn Ngọc Liêm thường vẽ những gì quen thuộc xung quanh, những ngọn cỏ, cành cây, chiếc lá, bông hoa đang nở hoặc úa tàn... và gửi vào đó một tình yêu bất tận, tôn trọng từng khoảnh khắc của sự vật đang tồn tại.

Lấy chủ đề “Sắc - Ý Thu” cho triển lãm lần này, Nguyễn Ngọc Liêm, chia sẻ: “Xuân rồi lại Hạ, Thu, Đông... thời gian vẫn tiếp tục trên vòng lặp bất tận cuốn theo nắng mưa, muộn phiền và cả những bình thản của tha nhân, của kẻ "lớt phớt " như cách mà Natsume Soseki (1867-1916) - nhà văn người Nhật, vẫn hay tự nhận.

Chiêm bái trước những dịch chuyển của thời gian, thời tiết, khí hậu, tôi tự thấy mình như chiếc lá trong câu hát "xưa em làm kiếp lá, rụng xuống lòng suối thu - anh làm mưa tháng Bảy, đôi hàng lệ ướt tương tư " - lời Đạo Ca Pháp Thân (thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy phổ nhạc), bềnh bồng chìm nổi trong tuần hoàn miên viễn của dòng chảy thường nhật hằng ngày".

"Với nỗi niềm cảm khái ấy, tôi thực hiện bộ tranh "Sắc - Ý Thu", nó như một ghi chép, một khảo sát nhỏ của tôi cho một khoảng khắc mùa Thu. Thực tại này, khoảnh khắc này cũng chỉ như một sát - na trong vô lượng không - thời gian. Hùng vĩ hay nhỏ bé rồi cũng sẽ bềnh bồng, lúc khoan lúc nhặt, lúc bổng lúc trầm như tiết tấu của tổ khúc Four Seasons - Vivaldi trôi trên "dòng suối thu" để đến nơi nào đó, nơi tĩnh lặng, nơi hư vô, nơi "mãi mãi không còn gì nữa" như vẻ mặt cô gái trong bức tranh cùng tên của Paul Gauguin”, Nguyễn Ngọc Liêm, cho hay.

Nguyễn Ngọc Liêm là một trong số ít những họa sĩ trẻ sống được bằng tác phẩm, gần như triển lãm nào của Liêm cũng đều được các nhà sưu tập gắn nơ gần hết số tranh trưng bày.

Sau 10 năm trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, Liêm vẽ được khoảng 700 bức tranh thì 90% đã được các nhà sưu tập rước về nhà mới. Chưa bàn tới giá trị nghệ thuật mà Nguyễn Ngọc Liêm theo đuổi lâu nay, riêng về mặt thương mại thì đây là một thành công thấy rõ mà hiếm có họa sĩ đương thời đạt được.

Triển lãm “Sắc – Ý Thu” trưng bày 22 bức tranh, mở cửa đến ngày 12/11.