“Em còn nhớ hay em đã quên” tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

(Ngày Nay) - Chiều ngày 1/4 tại Đường sách TPHCM, dàn ca sĩ gồm Quang Dũng, Đức Tuấn, Đàm Vĩnh Hưng, Đồng Lan, Tấn Sơn, Viết Thu, Quỳnh Phạm, Phương Khanh cùng nghệ sĩ saxophonist Trần Mạnh Tuấn, ban nhạc Vĩnh Tâm biểu diễn tưởng nhớ 25 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, vào xem tự do.

Hoài niệm nhạc Trịnh

Chương trình mang tên Em còn nhớ hay em đã quên diễn ra từ lúc 16 giờ ngày 1/4 tại Sân khấu A Đường sách TPHCM nhân 25 năm ngày mất của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn (1/4/2001 - 1/4/2026). Một không gian âm nhạc đầy hoài niệm được mở ra với những ca khúc bất hủ của Trịnh Công Sơn - người nhạc sĩ đã để lại cho đời những bản tình ca đi cùng năm tháng. Mỗi khi cất lên giai điệu của Trịnh Công Sơn, những lời ca chạm vào ký ức không bao giờ cũ, đưa công chúng yêu nhạc về miền cảm xúc gắn với thời thanh xuân của họ.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh năm 1939, qua đời tại TPHCM vào lúc 12 giờ 45 ngày 1/4/2001. Đã một phần tư thế kỷ trôi qua song những nhạc phẩm bất hủ của ông vẫn sống mãi trong lòng công chúng, tiếp tục được các nghệ sĩ làm mới màu sắc âm nhạc, lan tỏa rộng rãi và tiếp cận với các thế hệ trẻ.

Năm nay 2026 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 25 năm ngày mất của ông nên nhiều chương trình được tổ chức như đêm nhạc Ru mãi ngàn năm đầu tháng 3/2026 với bốn ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Linh, Quang Dũng, Hà Lê cùng ban nhạc Sơn Thạch tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội); đêm nhạc Giọt lệ thiên thu ngày 29/3 do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của NSND Thanh Lam, Cẩm Vân, Hà Lê, Lô Thủy, Tuấn Hiệp, Lâm Phúc, Ngọc Sơn…

Tối ngày 1/4 tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội diễn ra Chương trình nghệ thuật Trịnh Công Sơn với chủ đề Nối vòng tay lớn quy tụ khoảng 2.000 khán giả, biểu diễn hơn 20 nhạc phẩm tiêu biểu với các giọng ca Lều Phương Anh, Hà Trịnh, Hà Lê, Thái Hòa, Bích Ngọc, Trịnh Trí Anh.

Tối ngày 5/4, đêm nhạc Ru tình diễn ra tại SaxN'Art club (188/BB4 Nguyễn Văn Hưởng, Phường An Khánh (Thảo Điền cũ, TPHCM) xoay quanh những giai điệu thiết tha, những khúc ca ngân nga về tình đời, tình người của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với ước mong “ru người ngồi mãi cùng tôi”. Đêm nhạc Ru tình với nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Mộc San – Kyo York, ban nhạc gồm Kiều Linh, Nhật Đông, Quốc Nguyễn, Thanh Tân, Andy Đức.

Ra mắt sách Để gió cuốn đi

Kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Omega+ và NXB Hội Nhà Văn vừa ra mắt cuốn sách Để gió cuốn đi - Tình yêu, chiến tranh, sáng tác ca khúc và tôn giáo trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn và Bob Dylan của học giả John C.Schafer - giáo sư danh dự ngành Văn học Anh và từng có nhiều năm gắn bó, nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam và về nhạc Trịnh Công Sơn.

Đây là bản Việt ngữ từ sách gốc Trịnh Công Sơn & Bob Dylan – Essays on Love, War, Songwriting and Religion (2023). Cuốn sách có quy mô và chiều sâu học thuật đáng kể, nguồn tư liệu phong phú để đặt ca từ của Trịnh Công Sơn và Bob Dylan (ca - nhạc sĩ người Mỹ sinh năm 1941, giải Nobel Văn học vào năm 2016) tiếp cận nhau trong bối cảnh lịch sử, văn hóa, tôn giáo… Đồng thời kết nối với văn học, triết học và đời sống xã hội, bởi theo tác giả John C.Schafer, thì Trịnh Công Sơn và Bob Dylan là những nhạc sĩ trở thành hiện tượng trí thức và văn hóa đại chúng trong thời đại họ sống.

Sách do Nguyễn Nam, Đào Lê Na, Hoàng Trần Bảo Quyên, Lê Thụy Tường Vi và Phó Đỗ Quyên chuyển ngữ, gồm 3 phần chính: Chiến tranh và Tình yêu (9 chương), Những Truyền thống Văn chương và Âm nhạc (12 chương)và Hai Truyền thống Tôn giáo khác nhau (9 chương), phân tích và thể hiện sự tương cận giống hoặc khác đầy thú vị giữa hai nghệ sĩ Việt Nam và Hoa Kỳ.

Cụ thể như Trịnh Công Sơn từng sáng tác ca khúc Để gió cuốn đi với tự sự nhẹ nhàng, thanh thản, nhân ái thì Bob Dylan sáng tác Blowin' in the Wind (Thổi bay trong gió) mang biểu tượng phản chiến, khơi gợi thức tỉnh lương tâm con người. Trịnh Công Sơn viết nhiều ca khúc thấm đẫm tinh thần Phật giáo, lòng từ bi, tình yêu và nỗi buồn vô ngã; còn Bob Dylan viết nhạc có phần dữ dội, gai góc, những ca từ mang âm hưởng khải huyền, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ truyền thống Do Thái - Kitô giáo… Chính vì họ không hoàn toàn giống nhau nên “việc khám phá những điểm khác biệt giữa họ có thể mang lại những góc nhìn sâu sắc hơn về sự khác biệt văn hóa” (trang 28 trong sách).

Dẫu hai cội nguồn Đông - Tây có khác biệt, song Trịnh Công Sơn và Bob Dylan đều “cùng rung cảm những thao thức chung về chiến tranh và hòa bình, về tự do, tình yêu, cô đơn và thân phận con người”. Đây là cuốn sách dành cho những ai yêu Trịnh Công Sơn, Bob Dylan, quan tâm đến văn hóa lịch sử thế kỷ 20, cũng như sinh viên, giảng viên và những người làm việc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.