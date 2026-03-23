NSƯT Kim Tuyến: 20 năm vẫn đẹp sao

Tuổi xuân khả ái

Hoạt động triển lãm càng ý nghĩa hơn khi do chính đông đảo người hâm mộ (fanclub) Kim Tuyến, đạo diễn Bá Vũ và nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp lên ý tưởng và thực hiện. Không chỉ có nhiều bộ ảnh ấn tượng mà còn có những tạp chí, báo in đăng bài về diễn viên Kim Tuyến được lưu trữ cẩn thận, các danh hiệu cô từng đoạt được trong sự nghiệp diễn xuất…

Hành trình của niềm đam mê nghệ thuật, dấu ấn từ những vai diễn đa dạng trong phim điện ảnh và truyền hình, những nụ cười và nước mắt trước ống kính và những hoạt động thiện nguyện, cuộc sống đời thường lặng lẽ phía sau ánh đèn nghệ thuật của diễn viên Kim Tuyến được tái hiện phong phú và đầy đủ tại triển lãm.

Bên cạnh những bộ ảnh phóng to đầy ấn tượng, đa thể loại từ chân dung trong studio, ảnh nghệ thuật đen trắng, ảnh chụp từ nhiều bộ phim NSƯT/diễn viên Kim Tuyến đóng trong sự nghiệp, người xem còn lần đầu được ngắm nhìn nhiều hoạt động đời thường (dailylife) qua ảnh của nữ diễn viên tài sắc hàng đầu Việt Nam trong hai thập niên qua. Kim Tuyến là nghệ sĩ tích cực tham gia những sự kiện xã hội và là Đại sứ thiện chí kêu gọi không kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS. Cô cũng có các chuyến đi cùng đoàn y bác sĩ khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà cho người dân địa phương vùng sâu vùng xa.

NSƯT Kim Tuyến (tên đầy đủ Trần Thị Kim Tuyến) sinh ngày 21/3/1987. Năm 2006, khi cô mới 19 tuổi, Kim Tuyến đoạt giải Á quân cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21. Với khuôn mặt khả ái, vóc dáng chuẩn người mẫu bấy giờ (cao 1m72), khả năng diễn xuất trời phú, Kim Tuyến bắt đầu làm người mẫu quảng cáo rồi nhanh chóng trở thành diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt với vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình được yêu thích: Cỏ đuôi gà, Chuyện tình đảo ngọc, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa… Triển lãm trưng bày ba poster phim điện ảnh đầu tiên NSƯT Kim Tuyến tham gia đó là Ngủ với hồn ma (2015, đạo diễn Bá Vũ) vốn chưa từng công bố.

Triển lãm trưng bày giải thưởng Cánh diều vàng 2009 Nữ diễn viên chính xuất sắc, giải Cánh diều vàng 2014 Nữ diễn viên phụ xuất sắc, giải thưởng Ngôi sao xanh 2014 Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất mà Kim Tuyến từng được trao tặng. Phim truyền hình gần nhất Kim Tuyến tham gia là Miền ảo vọng (đạo diễn Xuân Phước). Kim Tuyến đã tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn, Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM năm 2022.

Hình ảnh tái tạo nhiệt huyết

Bạn Phạm Thu Sương, đại diện người hâm mộ tổ chức hoạt động triển lãm “T - Exhibition” bày tỏ: “Qua từng hình ảnh, từng cột mốc quá khứ và hiện tại được tái hiện, chúng tôi mong muốn kể lại câu chuyện năm tháng thanh xuân của NSƯT/diễn viên Kim Tuyến, về sự bền bỉ, về lòng yêu nghề và một trái tim chưa bao giờ ngừng rung động với nghệ thuật. Từ những vai diễn đầu tiên còn đầy bỡ ngỡ, đến những nhân vật mang chiều sâu nội tâm và dấu ấn cá nhân rõ nét, mỗi chặng đường đều là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và bản lĩnh của diễn viên Kim Tuyến – người chọn gắn đời mình với nghệ thuật. Những xúc cảm của chị chạm đến trái tim khán giả, ở lại trong ký ức của nhiều thế hệ”.

Ông Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn cổ vật Việt Nam, chia sẻ tại triển lãm: “Các nghệ sĩ như Kim Tuyến thường rất bận rộn với lịch trình làm việc và hoạt động nghệ thuật nên đôi khi họ không có thời gian để lưu trữ lại mọi thông tin, hình ảnh, tư liệu… liên quan gắn bó với sự nghiệp của mình. Trong khi đó những hình ảnh dữ liệu này là “chứng nhân lịch sử” góp phần khẳng định nỗ lực và tài năng của nghệ sĩ hoạt động cống hiến bền bỉ với nghệ thuật và cho khán giả. Tôi cho rằng không chỉ mang giá trị lưu giữ ký ức, mỗi khi người nghệ sĩ tạm dừng bước hay mệt mỏi, họ có thể ngắm nhìn lại những hình ảnh dữ liệu quá khứ để lấy lại động lực hoạt động, tiếp tục dấn thân với nghề nghiệp và tỏa sáng với những vai diễn mới, dự án mới. Như Kim Tuyến từng có khoảng thời gian “ở ẩn” không tham gia các hoạt động giải trí để tái tạo nguồn năng lượng mới cho bản thân, trở lại nhiệt huyết với nghề”.

“Hai thập niên hoạt động nghệ thuật của Kim Tuyến là minh chứng cho một hành trình bền bỉ, nghiêm túc và đầy cảm hứng. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, Kim Tuyến còn là biểu tượng của sự tận tâm, bản lĩnh và chiều sâu trong nghề. Nhân dịp 20 năm hoạt động nghệ thuật của NSƯT/diễn viên Kim Tuyến – một người bạn thân thiết lâu năm của tôi - tôi xin chúc cô thật nhiều sức khỏe, năng lượng tích cực và tiếp tục gặt hái những dấu ấn rực rỡ hơn nữa trên con đường nghệ thuật” – nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp nói.

“Hai mươi năm - một quãng thời gian đủ dài để chứng kiến sự trưởng thành của một người nghệ sĩ, và đủ sâu để ghi dấu những cống hiến lặng thầm nhưng bền bỉ. Không chỉ là món quà, mà là tất cả tấm lòng yêu thương mà khán giả đã gửi đến Kim Tuyến. Tuyến thật sự xúc động và biết ơn vì luôn được mọi người yêu thương. Những tình cảm này sẽ luôn là động lực để Tuyến tiếp tục cố gắng trên con đường nghệ thuật phía trước” - NSƯT Kim Tuyến.