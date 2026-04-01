Xung đột Trung Đông: Trung Quốc và Pakistan đưa ra kế hoạch hòa bình 5 điểm cho Iran

(Ngày Nay) - Trung Quốc và Pakistan đã cùng công bố một sáng kiến hòa bình gồm 5 điểm, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến tại Iran và khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua Eo biển Hormuz.
Xung đột Trung Đông: Trung Quốc và Pakistan đưa ra kế hoạch hòa bình 5 điểm cho Iran ảnh 1
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì Vòng Đối thoại Chiến lược lần thứ sáu giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và Pakistan cùng với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar tại Islamabad, Pakistan, ngày 21/8/2025. Ảnh: Tân Hoa xã

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 31/3 cho biết cùng ngày, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã bay tới Bắc Kinh cho cuộc họp kéo dài một ngày với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Sau đó, chính phủ hai nước đã công bố một đề xuất chung, trong đó kêu gọi đàm phán hòa bình, chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng, và xây dựng một khuôn khổ hòa bình toàn diện cuối cùng dựa trên các nguyên tắc của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Ông Dar mô tả kết quả là “một sáng kiến 5 điểm cân bằng mà cả hai bên đều đồng thuận, và tất cả mọi người đều có thể ủng hộ”.

Hiện chưa rõ liệu Washington có âm thầm ủng hộ sáng kiến này trước khi nó được công bố hay không.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Trung Quốc đã đóng vai trò hữu ích trong các nỗ lực rộng hơn nhằm đạt được thỏa thuận, và các nhà phân tích nhận định rằng Pakistan - nước đang đóng vai trò trung gian chính giữa Mỹ và Iran - khó có khả năng phối hợp với Bắc Kinh để đưa ra đề xuất như vậy nếu Mỹ thực sự phản đối.

Sự tham gia của Trung Quốc mang ý nghĩa đặc biệt đối với Tehran. Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Iran và là khách hàng mua dầu lớn nhất, mang lại cho Trung Quốc đòn bẩy đáng kể, đồng thời có động cơ kinh tế trực tiếp để chấm dứt xung đột.

Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Trung Quốc duy trì lập trường trung lập có tính toán: ban đầu lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, sau đó chuyển sang kêu gọi ngừng bắn, đồng thời tiến hành đàm phán riêng với Tehran về việc đảm bảo hành lang an toàn cho các tàu chở dầu của mình đi qua Eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến thăm hôm 31/3 của Ngoại trưởng Pakistan nhằm “tăng cường” hợp tác giữa hai nước liên quan đến xung đột và “thực hiện những nỗ lực mới để thúc đẩy hòa bình”.

Tuyên bố chung khẳng định đối thoại và ngoại giao là “lựa chọn khả thi duy nhất để giải quyết xung đột”.

Giải mã cách não bộ chuyển đổi tín hiệu thị giác thành hình ảnh
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Israel phối hợp với Đức thực hiện đã cung cấp bằng chứng trực tiếp lần đầu tiên về cách não bộ chuyển đổi tín hiệu thị giác thô thành hình ảnh có ý nghĩa, qua đó giải mã một trong những câu hỏi nền tảng của khoa học thần kinh nhiều thập kỷ.
SpaceX xác nhận vệ tinh Starlink gặp sự cố trên quỹ đạo
(Ngày Nay) - Ngày 30/3, Tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX của Mỹ xác nhận một vệ tinh thuộc mạng lưới Starlink đã gặp sự cố khi đang vận hành trên quỹ đạo, dẫn đến mất liên lạc hoàn toàn và làm phát sinh các mảnh vỡ trong không gian.
24h chạy thận: Guồng quay thường nhật mưu sinh - điều trị bệnh
(Ngày Nay) - Hơn hai thập kỷ qua, cô Vũ Thị Mai (57 tuổi, quê Thái Bình) gắn bó với những ca lọc máu định kỳ. Sau mỗi đợt điều trị, người phụ nữ ấy lại trở về căn phòng trọ nhỏ ở số 121 phố Lê Thanh Nghị, tiếp tục mưu sinh, chắt chiu cho cuộc sống thường ngày. Giữa những nhọc nhằn tưởng chừng không dứt, cô vẫn bình thản bước tiếp, giữ niềm tin vào lòng tử tế.