Ngày 10/8: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng diện rộng, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa đá

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày và đêm 10/8, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi trên 37°C. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.
Ngày 10/8: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng diện rộng, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 10/8, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi trên 37°C.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong mưa dông ở nhiều khu vực.

Thời tiết các khu vực cụ thể như sau:

- Thủ đô Hà Nội, thời tiết có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26–28°C, cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

- Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, có nơi dưới 24°C; cao nhất từ 34-36°C, có nơi trên 36°C; riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La từ 29-32°C.

- Tại Đông Bắc Bộ, trời có mây. Khu vực vùng núi ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực đồng bằng và trung du ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C; cao nhất từ 31-34°C, có nơi trên 35°C; riêng đồng bằng và trung du từ 35-36°C, có nơi trên 36°C.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29°C; cao nhất từ 35-37°C, có nơi trên 37°C.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2–3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C; cao nhất từ 34-37°C, có nơi trên 37°C; riêng phía Đông Lâm Đồng từ 32-34°C.

- Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23°C; cao nhất từ 28-31°C.

- Khu vực Nam Bộ, thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Gió Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C; cao nhất từ 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26°C; cao nhất từ 33-35°C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 24 giờ tới, mưa dông tiếp tục mở rộng và ảnh hưởng đến nhiều khu vực, gồm: Bắc Biển Đông (trong đó có vùng biển quần đảo Hoàng Sa), Nam Biển Đông (gồm Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao từ 2–3 m. Cảnh báo tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn, gây mất an toàn hàng hải.

PV
thời tiết môi trường nắng nóng mưa rào

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phát hiện hàng nghìn thùng chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương
Phát hiện hàng nghìn thùng chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương
(Ngày Nay) - Một chiến dịch nghiên cứu khoa học quốc tế vừa phát hiện hơn 3.500 thùng chứa chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương, làm dấy lên mối lo ngại về tác động lâu dài của chất thải hạt nhân đối với hệ sinh thái biển sâu. Sứ mệnh này nằm trong khuôn khổ dự án liên ngành NODSSUM do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp (CNRS) khởi xướng, thực hiện từ ngày 16/6 đến 10/7 vừa qua.
Những khu đất có vị trí đẹp và hạ tầng tốt nên được ưu tiên phát triển các công trình thương mại - dịch vụ để tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bất động sản trên đất thương mại dịch vụ
(Ngày Nay) - Việc hoàn thiện khung pháp lý về quản lý và sử dụng đất TMDV không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của quá trình sửa đổi Luật Đất đai, mà còn là đòi hỏi mang tính chiến lược để tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển khu vực dịch vụ, động lực chính cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul.
Đức cảnh báo Israel nguy cơ cô lập về ngoại giao
(Ngày Nay) -  Trong bối cảnh làn sóng phẫn nộ toàn cầu gia tăng liên quan đến tình hình nhân đạo ở Gaza, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố Israel đang đối mặt với nguy cơ bị cô lập về mặt ngoại giao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Mỹ áp thuế mới lên tới 41% với hàng chục quốc gia
(Ngày Nay) - Ngày 31/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ.