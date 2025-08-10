Ngày 10/8: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng diện rộng, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa đá

(Ngày Nay) - Ngày và đêm 10/8, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi trên 37°C. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 10/8, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi trên 37°C.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong mưa dông ở nhiều khu vực.

Thời tiết các khu vực cụ thể như sau:

- Thủ đô Hà Nội, thời tiết có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26–28°C, cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

- Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, có nơi dưới 24°C; cao nhất từ 34-36°C, có nơi trên 36°C; riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La từ 29-32°C.

- Tại Đông Bắc Bộ, trời có mây. Khu vực vùng núi ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực đồng bằng và trung du ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C; cao nhất từ 31-34°C, có nơi trên 35°C; riêng đồng bằng và trung du từ 35-36°C, có nơi trên 36°C.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29°C; cao nhất từ 35-37°C, có nơi trên 37°C.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2–3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C; cao nhất từ 34-37°C, có nơi trên 37°C; riêng phía Đông Lâm Đồng từ 32-34°C.

- Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23°C; cao nhất từ 28-31°C.

- Khu vực Nam Bộ, thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Gió Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C; cao nhất từ 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26°C; cao nhất từ 33-35°C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 24 giờ tới, mưa dông tiếp tục mở rộng và ảnh hưởng đến nhiều khu vực, gồm: Bắc Biển Đông (trong đó có vùng biển quần đảo Hoàng Sa), Nam Biển Đông (gồm Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao từ 2–3 m. Cảnh báo tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn, gây mất an toàn hàng hải.