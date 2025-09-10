Ngày hội Sáng kiến năm 2025: PV GAS thắp lửa đổi mới, kiến tạo tương lai bền vững

(Ngày Nay) - Đổi mới sáng tạo luôn là mạch sống nuôi dưỡng sự phát triển, tại Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), sáng tạo không chỉ dừng lại ở những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mà còn là hệ thống tư duy, văn hóa và hành động đồng bộ, tạo nên dòng chảy liên tục của trí tuệ và khát vọng.

Ngày hội Sáng kiến PV GAS 2025 (Ngày hội) với chủ đề “Sáng tạo bứt phá – Dẫn lối thành công” đã khẳng định rõ: từ mỗi ý tưởng, mỗi giải pháp, dù nhỏ bé hay tầm vóc lớn lao, tất cả đều hội tụ để hình thành lực đẩy mạnh mẽ, đưa PV GAS bứt phá giới hạn, làm chủ công nghệ và tiên phong trong hành trình chuyển dịch năng lượng.

Dấu ấn nổi bật của Ngày hội

Ngày 06/9/2025 trở thành ngày hội ngộ của cả thể chất và trí tuệ. Buổi sáng khởi đầu bằng hoạt động chạy bộ với chủ đề “Bước chạy sáng tạo” – nơi từng sải chân của người lao động PV GAS mang theo niềm tin và khát vọng vươn xa. Tiếp nối là chương trình hội thảo chuyên sâu về ứng dụng AI, GenAI và AI Agent với sự tham dự của hơn 100 cán bộ công nhân viên – người lao động (CBCNV - NLĐ) PV GAS. Dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Lương Minh Thanh – Giám đốc Công ty TNHH Trực quan hóa Thông tin & Dữ liệu JOVIS (JOVIS ACADEMY), CBCNV tham dự đã tiếp cận những tri thức hiện đại, hiểu rằng trí tuệ nhân tạo không phải điều xa vời mà chính là “đồng đội thông minh” để tối ưu hóa công việc hằng ngày.

Chiều cùng ngày, Hội nghị Sáng kiến (Hội nghị) đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, trở thành điểm nhấn quan trọng của Ngày hội. Tham dự Hội nghị, về phía Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có bà Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn. Về phía lãnh đạo PV GAS, có ông Phạm Văn Phong, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban, các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên PV GAS. Về phía Công đoàn PV GAS, có ông Trần Xuân Thành, Chủ tịch Công đoàn, cùng sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ 16 công đoàn đơn vị thuộc Công đoàn PV GAS.

Hội nghị tổng kết công tác sáng kiến, cải tiến và chương trình thi đua “Đổi mới sáng tạo Dầu khí” năm 2024 cùng 6 tháng đầu năm 2025, cũng như nhìn lại thực tế, nhận diện những hạn chế còn tồn tại và từ đó vạch rõ con đường cho tương lai. Tại đây, các tham luận tiêu biểu như “Nhà máy thông minh – Phân tích tiềm năng và ứng dụng” hay “Vai trò của AI trong công tác sáng tạo” đã mang đến những góc nhìn mới mẻ, khẳng định công nghệ chính là chiếc chìa khóa để mở ra những bước đột phá, đặt nền móng cho hành trình chuyển mình mạnh mẽ của PV GAS trong kỷ nguyên số.

Khoa học công nghệ là mạch sống phát triển

Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc PV GAS – đã truyền đi thông điệp đầy cảm hứng: “Không có sáng kiến nào là nhỏ nếu nó giải quyết được vấn đề thật. Không có người lao động nào là bình thường nếu dám thách thức chính mình”. Thông qua tham luận và tọa đàm với chủ đề “Khoa học công nghệ - Lực đẩy hay lực cản của PV GAS”, Tổng Giám đốc kêu gọi toàn thể CBCNV - NLĐ PV GAS không ngừng đổi mới, đưa hàm lượng khoa học ngày càng cao vào từng ý tưởng, để mỗi sáng kiến không chỉ là một cải tiến cục bộ, mà thực sự trở thành bước đột phá, bắt nhịp với xu thế phát triển của ngành công nghiệp năng lượng và đất nước, góp phần đưa hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) thực sự trở thành lực đẩy của PV GAS.

Lãnh đạo PV GAS cũng khẳng định định hướng then chốt trong giai đoạn tới: PV GAS sẽ tăng cường chiến lược nghiên cứu – phát triển, tập trung vào các dự án mũi nhọn như hydrogen xanh, thu giữ và lưu trữ carbon (CCS), ứng dụng AI trong vận hành, đồng thời cam kết tạo dựng môi trường học thuật và thử nghiệm rộng mở, thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ hơn cho nghiên cứu và phát triển, qua đó nuôi dưỡng những mầm xanh sáng tạo và phát triển đội ngũ nhân lực KHCN chất lượng cao. Đây chính là lời khẳng định về quyết tâm của PV GAS: lấy đổi mới sáng tạo làm mạch sống, làm động lực để bứt phá, vươn lên trong kỷ nguyên năng lượng mới.

Vinh danh sáng tạo – Lan tỏa tinh thần đổi mới trong toàn PV GAS

Ngày hội cũng là dịp để vinh danh những tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác sáng kiến. Trong giai đoạn 2023 – 2025, toàn PV GAS đã ghi nhận hơn 350 sáng kiến, mang lại giá trị làm lợi hơn 423 tỷ đồng. Công đoàn Petrovietnam đã trao Giấy chứng nhận cho 14 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Chương trình thi đua “Đổi mới sáng tạo Dầu khí” năm 2024; Công đoàn PV GAS khen thưởng cho 07 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong chương trình thi đua “Đổi mới sáng tạo Dầu khí” năm 2024 và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng kiến, cải tiến năm 2024. Những con số ấy không chỉ là thành tích, mà còn là minh chứng sống động cho sức sáng tạo không ngừng chảy trong từng CBCNV PV GAS.

Từ những ý tưởng giản dị trong công việc hằng ngày cho đến những sáng kiến mang tầm chiến lược, tất cả đang hội tụ thành dòng chảy trí tuệ bền bỉ tại PV GAS. Mỗi CBCNV – NLĐ PV GAS chính là một hạt nhân sáng tạo, một mầm xanh tiên phong, cùng nhau nuôi dưỡng những khát vọng lớn lao, giữ gìn mạch sống năng lượng quốc gia và thắp sáng niềm tin vào một tương lai xanh và bền vững. Ngày hội Sáng kiến 2025 khép lại, nhưng ngọn lửa sáng tạo ấy sẽ còn tiếp tục cháy mãi, soi đường cho PV GAS khẳng định vị thế tiên phong, đồng hành cùng Petrovietnam vươn ra khu vực và thế giới, kiến tạo một hành trình phát triển đột phá, vững bền và đầy tự hào.