(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, là người bạn chân thành và tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, ngày 9/9, tại Osaka, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka, Kansai, và các hoạt động liên quan trong khuôn khổ EXPO 2025.

Sự kiện có sự tham dự của hơn 400 đại biểu từ Nhật Bản và các nước trên thế giới. Đặc biệt, về phía Nhật Bản có Công chúa Tsuguko đại diện cho Hoàng gia Nhật Bản là khách mời danh dự; Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, bà Obuchi Yuko; ông Koga Yuichiro, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản kiêm Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản đại diện Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, Thống đốc tỉnh Osaka, Thống đốc tỉnh Nara và lãnh đạo tỉnh Shiga; cùng đại diện của Ban Tổ chức EXPO 2025, hơn 160 Nhà triển lãm quốc gia tại EXPO và các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Nghi lễ Ngày Quốc gia Việt Nam được bắt đầu long trọng với Lễ thượng cờ Việt Nam và Lễ thượng cờ Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đánh giá cao ý nghĩa, nội dung của EXPO 2025 Osaka, Kansai. Với chủ đề “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta,” EXPO 2025 là điểm hội tụ đầy ý nghĩa, kết hợp giữa quá khứ - hiện tại và tương lai để các quốc gia lan tỏa các giá trị văn hóa, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, thúc đẩy các giải pháp chung, tăng cường hợp tác trong thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững hơn.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế vì lợi ích quốc gia - dân tộc. Trong đó, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, là người bạn chân thành và tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.

Phó Thủ tướng tin rằng, trên cơ sở tin cậy chính trị cao, sự tương đồng về văn hóa, lịch sử và con người; quan hệ giao lưu nhân dân lâu đời và những tiềm năng, thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau; cùng với đó là khuôn khổ hợp tác “Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới,” quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Nhật Bản sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới toàn diện hơn, chiến lược hơn và sâu sắc hơn trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thay mặt Chính phủ Nhật Bản, Quốc vụ khanh Koga Yuchiro chúc mừng nồng nhiệt buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc gia Việt Nam, chân thành cảm ơn Việt Nam đã tham gia EXPO 2025 Osaka, Kansai; tin tưởng thông điệp và sức hấp dẫn của Việt Nam sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn nữa đến Nhật Bản và toàn thế giới thông qua Nhà triển lãm Việt Nam. Nhấn mạnh quan hệ ngoại giao và tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước đã không ngừng được vun đắp trong nhiều năm qua, Quốc vụ khanh Yuchiro khẳng định Nhật Bản hoan nghênh định hướng của Việt Nam trong “Kỷ nguyên mới” và thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mới như chất bán dẫn, khử carbon - năng lượng, cũng như trong lĩnh vực an ninh.

Ông cũng gửi lời chúc mừng đất nước và người dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 vừa qua, và mong rằng Việt Nam sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng Công chúa Tsuguko, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Obuchi Yuko, Quốc vụ khanh Koga Yuichiro và đông đảo quan chức, bạn bè Nhật Bản thăm Nhà triển lãm Việt Nam.

Giới thiệu về Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025, Phó Thủ tướng cho biết, với chủ đề “Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm,” Việt Nam mong muốn chia sẻ tới bạn bè quốc tế về một đất nước Việt Nam với lịch sử anh hùng; kinh tế năng động; văn hóa đậm đà bản sắc; tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân, “không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Nhà triển lãm Việt Nam đã thể hiện sự hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam; là minh chứng về đất nước Việt Nam giàu bản sắc, năng động, đổi mới, lấy giá trị văn hóa tốt đẹp làm nền tảng, đặt con người làm trung tâm, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Công chúa Tsuguko, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Obuchi Yuko, Quốc vụ khanh Koga Yuichiro và quan chức, bạn bè Nhật Bản đều bày tỏ ấn tượng trước không gian trưng bày đặc sắc, đậm nét văn hóa dân tộc nhưng cũng kết hợp hài hòa với công nghệ hiện đại của Nhà triển lãm Việt Nam.

Ngày Quốc gia Việt Nam là sự kiện cấp cao nhất của Nhà Triển lãm Việt Nam tại Triển lãm thế giới EXPO 2025; được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch nhằm khẳng định hiện diện quốc gia, tăng cường giao lưu chính trị, văn hoá và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Trong khuôn khổ Ngày Quốc gia Việt Nam, bên cạnh Nghi lễ chính thức cũng diễn ra 6 hoạt động chính, gồm trưng bày triển lãm ảnh, giới thiệu tò he, biểu diễn nghệ thuật trà đạo, diễu hành, các chương trình nghệ thuật đặc biệt (âm nhạc dân tộc, âm nhạc cổ điển, cồng chiêng, võ thuật), trình diễn nghệ thuật múa rối cạn, trình diễn cổ phục Việt Nam, và các hoạt động giao thương/kết nối kinh doanh.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại EXPO 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã hội kiến Công chúa Tshuguko và tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Việt Obuchi Yuko.

Trong buổi hội kiến với Công chúa Tsuguko, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long thay mặt Chính phủ gửi lời cảm ơn chân thành về những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm sâu sắc mà Hoàng gia Nhật Bản luôn dành cho nhân dân Việt Nam và quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản; chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đến Nhà vua, Hoàng hậu cùng các thành viên Hoàng gia Nhật Bản sớm thăm Việt Nam.

Cảm ơn sự tham dự của Công chúa Tsuguko tại Lễ khai mạc Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Công chúa tiếp tục dành quan tâm, ủng hộ sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới.

Công chúa Tsuguko bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước; chia sẻ tình cảm yêu quý với Việt Nam. Đến tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm EXPO lần này, Công chúa rất ấn tượng về chương trình nghệ thuật đặc sắc được trình diễn tại Lễ khai mạc Nhà Quốc gia Việt Nam, trong đó có sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam và văn hóa hiện đại của thế giới.

Tại cuộc tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Obuchi Yuko, Phó Thủ tướng đánh giá cao và chân thành cảm ơn nỗ lực và đóng góp to lớn của Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt đối với quan hệ Việt Nam-Nhật Bản; trân trọng cảm ơn tình cảm yêu mến và sự ủng hộ của bà Obuchi Yuko dành cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trên nhiều cương vị trong nhiều năm qua, đặc biệt đánh giá cao kết quả và ý nghĩa của chuyến thăm Việt Nam đầu tháng 8 vừa qua của các thành viên chủ chốt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt do bà Chủ tịch Obuchi Yuko dẫn đầu.

Phó Thủ tướng đề nghị Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam tự chủ công nghệ; đầu tư công nghệ cao vào Việt Nam; tăng cường hợp tác thực chất địa phương hai nước, trong đó thúc đẩy kết nối hợp tác giữa Nhật Bản với Cần Thơ và 5 địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh lương thực, môi trường...

Bà Obuchi Yuko chuyển lời thăm hỏi đến Lãnh đạo cấp cao Việt Nam; cảm ơn về sự đón tiếp nồng nhiệt dành cho Đoàn Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt thăm Việt Nam vừa qua. Bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển và năng động của Việt Nam, bà Obuchi chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Bà Obuchi cảm ơn việc Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đại diện Chính phủ Việt Nam tham dự hoạt động Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm EXPO lần này và khẳng định sẽ nỗ lực cụ thể hóa các nội dung, thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm. Bà Obuchi Yuko cho biết Nhật Bản mong muốn hợp tác với Việt Nam về kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực.

Tại cuộc gặp, bà Obuchi cũng tin tưởng Việt Nam sẽ thành công thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Cũng trong ngày 9/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chủ trì Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Kansai trong chuỗi sự kiện Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO Osaka 2025, Nhật Bản. Sự kiện do Bộ Tài chính Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cùng với các tổ chức, cơ quan của Nhật Bản gồm JETRO, Phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka (OCCI), Liên đoàn kinh tế Kansai (KEF), Ngân hàng SMBC, Ngân hàng Mizuho, Ngân hàng MUFG đã tổ chức “Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Kansai” với chủ đề “Hợp tác kiến tạo tương lai, kết nối chuỗi giá trị toàn cầu.”

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã gửi lời cảm ơn các cơ quan, tổ chức, hiệp hội kinh tế, cùng sự hỗ trợ của ba Mega Bank của Nhật Bản là Mizuho Bank, SMBC Bank, MUFG Bank với vai trò kết nối then chốt, đã luôn đồng hành cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Bộ Tài chính Việt Nam để tổ chức Diễn đàn ý nghĩa ngày hôm nay, cũng như để dòng vốn đầu tư và cơ hội hợp tác không ngừng được khơi thông.

Với những nỗ lực từng ngày của Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua, Phó Chủ tịch điều hành JETRO Takashima Tomohiro cho biết, các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam về quy mô thị trường và tiềm năng tăng trưởng, cũng như điều kiện chính trị-xã hội ổn định, cả hai đều vượt xa mức trung bình của ASEAN.

Tham gia phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Kansai có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung và đại diện các doanh nghiệp, gồm ông Seiji Imai - Chủ tịch Hội đồng Quản tr5 tập đoàn tài chính Mizuho; ông Trần Văn Bằng - Phó Giám đốc Công ty Đầu tư Công nghệ Viettel; ông Yuichi Yoshikawa - Giám đốc văn phòng chiến lược R&D của tập đoàn Panasonic; ông Nguyễn Công Chỉnh - Giám đốc công ty công nghệ CMC Nhật Bản; ông Tsuchiya Hirokazu - đại diện tại Nhật Bản của Khu Công nghiệp Deep C.

Phát biểu kết luận diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vô cùng hoan nghênh và nhất trí cao với những chia sẻ của các diễn giả, nhìn nhận rằng dư địa, tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản vẫn còn rất lớn để tiếp tục phát triển, xứng với tầm Đối tác Chiến lược toàn diện mà hai nước đã thiết lập.