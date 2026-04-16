Giải thưởng Cống hiến 2026 khép lại với “đại tiệc âm nhạc”, CONGB giành giải Nghệ sĩ mới, SOOBIN lập hat-trick ấn tượng

(Ngày Nay) - Tối 15/4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Giải thưởng Cống hiến 2026 do Báo Thể thao và Văn hoá tổ chức đã diễn ra, đánh dấu cột mốc 20 năm của một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc và thể thao Việt Nam. Sự kiện không chỉ là lễ vinh danh mà còn được dàn dựng như một chương trình nghệ thuật quy mô, kết hợp giữa tính hàn lâm và sức hút đại chúng.

Dưới sự “cầm trịch” của Giám đốc Âm nhạc Dương Cầm, sân khấu năm nay được xây dựng như một bức tranh đa sắc, dung hòa giữa tinh thần dân tộc, hơi thở đương đại và sự tri ân hành trình hai thập kỷ. Các tiết mục trải dài từ không khí hào hùng với “Chân cứng đá mềm” (Võ Hạ Trâm) đến những màn trình diễn trẻ trung như “Dù cho tận thế” (ERIK) hay tiết mục visual quốc tế “Bling Bang-Bang-Born”.

Không gian âm nhạc tiếp tục được đẩy cao với những giọng ca thực lực như Hương Tràm, Nguyễn Ngọc Anh, Tô Minh Đức. Đặc biệt, tiết mục “Bước đi không dừng lại” với sự kết nối giữa Tùng Dương và Hà Trần cùng nhiều nghệ sĩ đã trở thành điểm nhấn giàu tính biểu tượng, thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, khu vực triển lãm tại sảnh chính tái hiện hành trình 20 năm của giải thưởng qua hình ảnh, tư liệu và kỷ vật, tạo nên một “biên niên sử sống động” về sự phát triển của âm nhạc và thể thao Việt Nam.

Ở lĩnh vực âm nhạc, kết quả năm nay ghi nhận sự lên ngôi của thế hệ nghệ sĩ toàn năng, trong đó nổi bật là SOOBIN với cú “hat-trick” gồm: Chương trình của năm (SOOBIN Live Concert: All-rounder), Music Video của năm (“Mục hạ vô nhân”) và Nam ca sĩ của năm. Đây là lần thứ hai liên tiếp nam ca sĩ đạt thành tích này, xác lập dấu ấn đặc biệt trong lịch sử giải.

Các hạng mục quan trọng khác cũng gọi tên nhiều nghệ sĩ quen thuộc. Hòa Minzy được vinh danh Nữ ca sĩ của năm, nhóm DTAP giành giải Nhà sản xuất của năm. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chiến thắng ở hạng mục Nhạc sĩ của năm, ca khúc “Còn gì đẹp hơn” của Nguyễn Hùng được trao giải Bài hát của năm.

Ở các hạng mục khác, album “Phao cứu sinh” giúp Hương Tràm đăng quang Album của năm; chuỗi “Live Tour: Bùi Công Nam ‘The Story’” được vinh danh Chuỗi chương trình của năm; nghệ sĩ trẻ CONGB giành giải Nghệ sĩ mới của năm.

Song song với âm nhạc, Giải Thể thao Cống hiến tiếp tục ghi nhận những thành tích nổi bật. Hạng mục Chiến tích thể thao của năm thuộc về Đội tuyển U22 Việt Nam với chức vô địch SEA Games 33. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được vinh danh Gương mặt thể thao của năm, trong khi cầu thủ Nguyễn Đình Bắc nhận giải Gương mặt trẻ thể thao của năm. Giải Khát vọng Cống hiến được trao cho Tập đoàn T&T, ghi nhận đóng góp trong xã hội hóa thể thao.

Năm nay, giải thưởng cũng tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế. Các nghệ sĩ chiến thắng có cơ hội được đề cử tham gia hạng mục đặc biệt tại Giải Âm nhạc Nhật Bản. Đồng thời, Ban tổ chức trao Giải thưởng Cống hiến Đặc biệt cho nhóm nhạc Creepy Nuts, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Giải Ấn tượng Cống hiến được trao cho nhạc sĩ Dương Cầm, ghi nhận đóng góp trong việc phát triển nhạc kịch “Made in Vietnam” và định hình hướng đi mới cho nghệ thuật sân khấu.

Sau 20 năm, Giải thưởng Cống hiến không chỉ dừng lại ở vai trò một lễ trao giải, mà đã trở thành “hệ quy chiếu” phản ánh diện mạo và xu hướng của đời sống văn hóa - thể thao đương đại. Sự cân bằng giữa yếu tố chuyên môn và tính đại chúng, cùng tinh thần tôn vinh bản sắc Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, tiếp tục là điểm tựa giúp giải thưởng giữ vững vị thế trong lòng công chúng và giới chuyên môn.