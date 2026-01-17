Nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng bủa vây các nước châu Phi

(Ngày Nay) - Ngày 16/1, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cho biết khoảng 55 triệu người tại khu vực Tây và Trung Phi đang đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong năm nay, đặc biệt ở Nigeria.
Nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng bủa vây các nước châu Phi

WFP cảnh báo tình trạng bạo lực lan rộng trên toàn khu vực, cùng với việc cắt giảm viện trợ quốc tế, đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực. Do thiếu hụt nguồn tài chính, WFP buộc phải thu hẹp quy mô hỗ trợ lương thực tại nhiều khu vực.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc phân tích an ninh lương thực và dinh dưỡng của WFP, ông Jean-Martin Bauer, cho biết trong giai đoạn “giáp hạt” từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, 55 triệu người tại Tây và Trung Phi có nguy cơ rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Theo WFP, số người ở trong tình cảnh thiếu lương thực khẩn cấp đã tăng gấp đôi so với năm 2020, lên khoảng 3 triệu người. Đặc biệt, ở Nigeria, khoảng 15.000 người tại một số khu vực của bang Borno hiện đang gần như không có gì để ăn. Đây là lần đầu tiên tình trạng này xuất hiện trong khu vực trong vòng 1 thập niên. Ông Bauer nhấn mạnh đây là nhóm dân cư “chỉ còn cách nạn đói một bước”, đồng thời xác nhận đã có người tử vong do thiếu lương thực.

Bang Borno, Đông Bắc Nigeria, là điểm nóng trong cuộc nổi dậy thánh chiến bắt đầu từ năm 2009. Xung đột tại khu vực này đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng và khoảng 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Xung đột đã lan sang các quốc gia láng giềng, làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo tại khu vực Tây Phi.

